16 фотографий до и после ремонта, которые объясняют, ради чего поднимался весь этот шум по утрам
Говорят, что ремонт — это не действие, а состояние и закончить его невозможно. Но на просторах сети регулярно находятся люди, которые своим примером опровергают это утверждение. Да еще и фотографии в доказательство выкладывают.
Мы в AdMe.ru тоже не прочь лишний раз убедиться в том, что ремонт — это необязательно вечный процесс и что итоговый результат стоит затраченных ресурсов. Поэтому мы нашли счастливчиков, которые это продемонстрировали.
«Обновил ванную комнату»
«Домучил наконец-то ремонт в прихожей»
«Фото нашей кухни год назад и сейчас»
«Снимаю ветхую квартирку в стиле 80-х. Одним прекрасным утром понял, что не могу больше видеть это вокруг»
«Моя маленькая уютная студия до и после»
«Ремонт кухни в нашем бунгало 20-х годов»
«Переделали мою маленькую кухню. Я совсем не скучаю по оранжевому цвету!»
«Наконец-то закончили с гостиной в нашем новом доме»
«Ремонт спальни для моего 9-летнего сына»
Кухня до и после ремонта
«Переделали прачечную комнату»
«Сделал несколько ошибок, но кое-чему научился»
«Мой муж сделал подоконник, стулья и весь этот ремонт. Где бы мы ни поселились, он превращает это место в настоящий дом»
«Несколько лет назад я купила ужасный дом. Душ протекал, а я ничего об этом не знала. Наконец после 7 недель ремонта я могу облегченно расплакаться»
«Кухня, экономвариант»
«Почти закончила ремонт своей квартиры. Это заняло больше времени, чем я рассчитывала, но я в восторге от того, что получается»
Расскажите, а что в своем жилище хотели бы отремонтировать вы?
Фото на превью desotophoto / Twitter
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