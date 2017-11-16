16 человек показали свои фото до и после похудения, и это вдохновляет покруче обложек журналов

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Редкие люди обладают идеальной фигурой, не прикладывая к этому никаких усилий. Без сомнений, людям c лишним весом приходится труднее, ведь для них привести себя в форму — настоящее испытание силы воли. AdMe.ru не смог пройти мимо 16 сильных историй, которые вдохновят любого выглядеть еще лучше.

Обидевшись на оскорбления бойфренда, девушка похудела на 60 кг и вышла замуж за другого

Девушка из-за издевательств окружающих и проблем со здоровьем похудела на 60 кг за 2 года и стала фитнес-тренером

Парень плюнул на отговорки, взялся за дело и победил 55 кг

Мужчина похудел на 192 кг и обрел работу и счастье в личной жизни

Из-за лишнего веса у парня начались серьезные проблемы со здоровьем, но он взял себя в руки и похудел на 83 кг

Девушка всего за год похудела на 93 кг ради того, чтобы любимый смог наконец обнять ее

Тренер, который специально набрал и сбросил 30 кг, чтобы составить компанию подопечной

Женщина, избавившись от страсти к шоколадным батончикам, похудела на 52 кг и стала культуристкой

Девушка похудела на 51 кг, чтобы стать похожей на своего кумира — Ким Кардашян

Девушка избавилась от 55 кг и уже 7 лет держит вес под контролем

Благодаря тренировкам и отказу от фастфуда девушка потеряла за год 67 кг

3 года парень сражался с 86 лишними кг и одолел их. Великолепный результат!

За год парень расстался со 113 кг и невероятно преобразился

Перед свадьбой парню удалось избавиться от 65 кг лишнего веса

Парень похудел на 186 кг и выглядит невероятно круто

Девушка похудела за 1,5 года на 61 кг и уже 3 года удерживает вес

А вам какая история понравилась больше? Возможно, вы тоже знаете подобные случаи? Делитесь с нами в комментариях!