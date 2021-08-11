16 человек показали старые фотографии, на которые без слез не взглянешь (Cлез от смеха, конечно)

У нас у всех есть фотографии, которые не хочется показывать окружающим даже за баснословные деньги. Но в интернете есть смельчаки, которым нипочем эта наша стеснительность, и они спокойно выставляют свое прошлое (и прошлое своих близких) на суд людской.

Мы в AdMe.ru только приветствуем такие позывы и поэтому предлагаем посмотреть на жизнь этих ребят поближе.

«Мой муж (справа) и его брат в далеком 2006-м»

«Я чувствую себя в большей безопасности, с тех пор как узнал, что моя жена владеет боевыми искусствами»

«Я (слева) и моя подруга. Пара 13-летних девчонок, которые не оборачиваются на взрывы. Просто посмотрите на эту „шикарную“ графику»

«В 10 лет я была просто помешана на Аврил Лавин»

«Гламурная фотобомба из 90-х. В 4 года умудрялась выглядеть на 40»

«5 лет назад я пытался отрастить волосы и сделать прическу в стиле ретро, ​​но в итоге это выглядело как черт-те что и сбоку бантик»

«Дошкольное фото брата»

Почему это так смешно? Этот пирожочек уже познал жизнь сполна. © hedgybaby / Reddit

«Я на первом свидании. Почти уверен, что девочка согласилась лишь потому, что мама заказала нам лимузин»

«Мне было 13. Хоть убей, до сих пор не могу понять, почему прийти в школу в таком виде я посчитал отличной затеей»

«Я была замечательным ребенком. А случайная двойная экспозиция и вовсе превратила этот снимок в произведение искусства»

Гремучий союз: книжки о вампирах и футболка с Мистером Бином

«Да, я носил джинсы вместе с верхней частью костюма»

Эпоха перед нормальной стрижкой и использованием геля для волос. 2-й курс универа

«Я не милая кошечка и не поваренок на этом кадре. Я — бутерброд!»

«Моя мама заплатила сумасшедшие деньги за эту фотосессию в стиле аниме»

«Мама сделала мне костюм зайчика во 2-м классе»

Елки-палки... Это действительно выглядит пугающе. © iaNuR / Reddit