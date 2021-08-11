16 человек показали старые фотографии, на которые без слез не взглянешь (Cлез от смеха, конечно)
У нас у всех есть фотографии, которые не хочется показывать окружающим даже за баснословные деньги. Но в интернете есть смельчаки, которым нипочем эта наша стеснительность, и они спокойно выставляют свое прошлое (и прошлое своих близких) на суд людской.
Мы в AdMe.ru только приветствуем такие позывы и поэтому предлагаем посмотреть на жизнь этих ребят поближе.
«Мой муж (справа) и его брат в далеком 2006-м»
«Я чувствую себя в большей безопасности, с тех пор как узнал, что моя жена владеет боевыми искусствами»
«Я (слева) и моя подруга. Пара 13-летних девчонок, которые не оборачиваются на взрывы. Просто посмотрите на эту „шикарную“ графику»
«В 10 лет я была просто помешана на Аврил Лавин»
«Гламурная фотобомба из 90-х. В 4 года умудрялась выглядеть на 40»
«5 лет назад я пытался отрастить волосы и сделать прическу в стиле ретро, но в итоге это выглядело как черт-те что и сбоку бантик»
«Дошкольное фото брата»
- Почему это так смешно? Этот пирожочек уже познал жизнь сполна. © hedgybaby / Reddit
«Я на первом свидании. Почти уверен, что девочка согласилась лишь потому, что мама заказала нам лимузин»
«Мне было 13. Хоть убей, до сих пор не могу понять, почему прийти в школу в таком виде я посчитал отличной затеей»
«Я была замечательным ребенком. А случайная двойная экспозиция и вовсе превратила этот снимок в произведение искусства»
Гремучий союз: книжки о вампирах и футболка с Мистером Бином
«Да, я носил джинсы вместе с верхней частью костюма»
Эпоха перед нормальной стрижкой и использованием геля для волос. 2-й курс универа
«Я не милая кошечка и не поваренок на этом кадре. Я — бутерброд!»
«Моя мама заплатила сумасшедшие деньги за эту фотосессию в стиле аниме»
«Мама сделала мне костюм зайчика во 2-м классе»
- Елки-палки... Это действительно выглядит пугающе. © iaNuR / Reddit
А о каких проделках в молодости вы вспоминаете с улыбкой на лице?
Фото на превью marynotrhoda / Reddit
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