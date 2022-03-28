16 человек показали одежду, в которой нашли крутые скрытые детали

Проснулись, умылись, оделись и пошли по своим делам — привычный распорядок дня многих людей. Повторяя все эти действия изо дня в день, порой вы можете упустить из виду что-то малозначительное. Например, то, что носки у вас, оказывается, с подсказкой, где левый, а где правый. Или то, что в вашей куртке есть вентиляция у подмышки. Однако особо внимательные все-таки замечают такие секретики в предметах своего гардероба.

Нам в AdMe.ru до конца не верится, что в простой одежде может быть спрятано столько занятных деталей.

«Моя зимняя куртка настолько старая, что в ней есть отдельные карманы для MP3-плеера, сотового телефона, цифрового фотоаппарата и калькулятора»

«В мою футболку вшита игрушечная лягушка»

«Моя жена купила в продуктовом магазине однотонные шорты для сна, у которых оказалась этикетка «Star Wars»

«Вот такая фраза есть на этикетке моей футболки»

«Если твоя мама не сможет ее найти, значит, она пропала навсегда».

«В моем комбинезоне есть вшитый пояс, чтобы подчеркивать талию»

В застежку этого рюкзака встроен свисток

«Только что заметил, что на моих носках есть маркировка, чтобы различать левый и правый. И я ношу их неправильно весь день»

«В дождевике моей дочки есть встроенная система на случай, если она из него вырастет»

«На вырост. Внутренняя система удлинения рукавов и штанин. Вывернуть наизнанку, потянуть шнур, удлинить манжету».

У этих носков спереди кошачья мордочка, а с обратной стороны — хвостик

«Моя водолазка превращается в водолазку с маской и перчатками за 10 секунд»

«Штаны моего друга такие жесткие, что стоят сами по себе»

«У моей бабушки есть куртка, которая выглядит вот так, если фотографировать ее со вспышкой»

«Я могу поместить целую бутылку шоколадного молока в карман»

У этой куртки 2 застежки, которые позволяют ей не собираться в кучу, когда сидишь

«В куртке моего приятеля есть молнии для вентиляции подмышек»

«У моего сотрудника на обуви есть рюкзачок»