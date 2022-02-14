16 человек показали, как работа над собой и время превратили их в «людей с обложки»

Природа — привередливая мать. Кого-то из своих детей она уже при рождении одаривает неописуемой красотой, кому-то дает время, чтобы расцвести, а кого-то и вовсе заставляет пахать как лошадь, чтобы добиться привлекательной внешности. У наших сегодняшних героев разные судьбы, но общий результат: все они стали краше.

Мы в AdMe.ru аплодируем стоя всем: и тем, кто основательно взялся за себя и стал «прекрасным лебедем», и тем, кому внешность досталась в подарок от судьбы. Присоединяйтесь и вы к нашим овациям.

«Вот небольшое сравнение моего нынешнего образа и старого, начала 2020 года. Тогда я имела серьезные проблемы с психическим здоровьем»

«Все еще травмирован после учебы в школе. Большая часть изменений были внутренними»

«После 10 с лишним лет ненависти к себе и своей внешности я думаю, мне может начать нравиться человек, которым я становлюсь»

«Все обидные слова, которые мне говорили, до сих пор преследуют меня. И иногда трудно смотреть на себя в зеркало»

«Был очень неуверенным в себе. За последние годы я многое изменил в своей внешности. Счастлив теперь!»

«Мне кажется, что половое созревание сработало»

«Сбросил больше 20 кг, добавил бороду и привычку расчесываться. Да и в целом чувствую себя прекрасно»

«Люди очень недооценивают, как много тренажерный зал может сделать для лица»

«Как я справился?»

17 лет и 21 год

«14 лет и 24 года. Пубертат прошелся по мне катком»

«15 лет и 21 год. Снова начинаю чувствовать себя уверенно»

Поздно расцвести не всегда плохо

«Все еще вижу девушку слева, когда смотрю в зеркало. Когда я перестану так думать, это будет моим самым большим достижением»

«Если один раз стала эмо — значит всегда будешь эмо»

«Знаю, зеленая помада не всем по душе, но все-таки»