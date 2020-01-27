16 человек поделились своим маленьким счастьем, и мы читали эти истории затаив дыхание

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На протяжении всей жизни люди меняют работу, друзей, прическу, страну проживания, и все это ради того, чтобы испытать счастье. Однако иногда человеку для этого нужно совсем немного: улыбка незнакомца, хорошая погода, любимая песня по радио. И нельзя сказать, что это счастье чем-то хуже большого, настоящего, воспетого во множестве художественных произведений.

Мы в AdMe.ru уверены, что любое, даже самое маленькое, счастье — это намного лучше, чем его отсутствие, поэтому нашли истории людей, у которых получилось отыскать его в мелочах, и хотим рассказать их вам.

1.

Это произошло в Праге. Был первый теплый день после долгих холодов, и большинство людей по привычке надело на себя слишком много одежды. Кроме того, как раз в этот день было особенно много туристов. Я была одной из тех, кто оделся чересчур тепло. Проталкиваясь через огромную толпу потных злых людей, я услышала 2 голоса, повторявших на чешском: «Для тебя!» Обернувшись, я увидела 2 молодых парней с огромными букетами цветов в руках. Они вручали цветы всем прохожим, не пропуская никого. Перед ними была толпа озлобленных местных жителей и туристов, а позади себя они оставляли море смеха и радости. Я отошла в сторонку, чтобы понаблюдать за ними. Они преобразили мир вокруг себя: вместо того, чтобы ругаться и бороться за свободное место, люди смеялись, обменивались друг с другом цветами, дарили их детям. © Dasha Slepenkina / Quora

2.

Каждое воскресенье мой муж берет дочку с собой в магазин, чтобы дать мне немного свободного времени, и они всегда приносят мне букет цветов. Но сегодня она осталась дома со мной, и муж принес букетик цветов для нее. Она была просто счастлива. © Jenlynnchez / Reddit

3.

Я видел семью, ожидавшую автобус. Они выглядели как нормальные люди из среднего класса. Муж, жена и двое детей: девочка примерно 6 лет, мальчик — около 3 лет. У отца семейства зазвонил сотовый. Пока он разговаривал, девочка взяла с земли деревянную палку, поднесла к лицу и улыбнулась. Да, она представила, что это смартфон с камерой, а она делает селфи. Потом ее брат присоединился к ней, и она научила его надувать губки. Они играли так, пока не приехал их автобус. Детям не нужны высокотехнологичные штуки, чтобы быть счастливыми. Это родители мечтают, чтобы у их детей было все. Я купил дорогие игрушки для своей дочки, но она до сих пор играет с кухонными ложками и деревянной посудой. Те 15 минут, которые я наблюдал за этими детьми, были лучшими за весь день. © Shefali Naidu / Quora

4.

Вчера я был в торговом центре, чтобы купить платье для моей сестры. Выбрал одно, но не был уверен насчет нужного размера. Я подошел к одному из сотрудников, чтобы уточнить, какие размеры есть в наличии. С помощью языка жестов он объяснил, что он глухонемой. Показав ему большой палец в знак того, что все в порядке, я подошел к другому консультанту. И он тоже оказался глухонемым! С третьим сотрудником было все в порядке, и он смог ответить на мои вопросы. Это было здорово — видеть, что даже с проблемами речи и слуха эти люди уверенно выполняют свою работу. Я очень счастлив, что у них есть такая возможность, и рад видеть, что отношение общества меняется в лучшую сторону! © Adya Shukla / Quora

5.

По воскресеньям, когда муж печет оладьи, он всегда делает пару дополнительных для 2 наших щенков. © lapsedgravitas / Reddit

6.

Сегодня. Магазин. На кассе передо мной — девочка школьного возраста и довольно небогатого вида. Покупает открытку. Тетя-кассир говорит ей: «57 рублей». Девочка вздыхает, разворачивается и начинает протискиваться мимо меня, чтобы вернуть открытку на место.

Я говорю:

— Стой, ты чего?

Девочка:

— Ну, у меня 7 рублей не хватает... — и показывает сжатый в кулачке полтинник.

— Иди на кассу, — говорю. — Семь рублей я тебе доплачу. — В ответ на девочкин вопросительный взгляд добавляю: — Ну, пусть, типа, маленький Новый год у тебя сегодня...

Кассирша пробивает открытку, я отсчитываю денежку, девочка берет открытку и говорит мне: «Спасибо большое!» Но это ерунда... Самое главное — ее глаза в этот момент. Ребенок был реально счастлив. Счастливая, убежала из магазина. На открытке было: «С днем рождения, мама!» © Melsor / Pikabu

7.

Младший брат моей жены умер до того, как родился наш с ней сын. Вчера вечером, когда они вместе смотрели семейные фотографии, моя жена рассказала сыну, кто этот парень и почему она так расстроена. Сегодня сын дал жене вот это и сказал: «Я нарисовал дядю Фреда, и теперь тебе не придется по нему скучать». Дети такие искренние! © theberge55 / Reddit

«Дядя Фред»

8.

У всех бывают такие дни, когда вы встаете не с той ноги, когда ничего не получается. Дни, когда вы переживаете непонятно из-за чего. Дни, когда все вокруг не делают ничего, кроме как бесят вас. У всех бывают дни, когда реальность кажется слишком уж ощутимой, и тогда очень хочется найти тихое место и послушать свои мысли. Именно в такой день я зашла в женский туалет. Не новый, всегда переполненный девочками, которые поправляют волосы и сплетничают с друзьями, а старый, возле школы. В таких местах тишина заставляет вас оглядываться и наблюдать за окружающим. Впервые я внимательно посмотрела на каракули на стене. Среди всех депрессивных и злых слов, среди всей грусти, скуки и ненависти одно сообщение было совершенно другим. Оно гласило: «Для тех из вас, кто читает это: вы все прекрасны, сильны и удивительны. Если бы я перечисляла все хорошее, что есть в вас, я бы стояла здесь вечно, так что идите отсюда с улыбкой на ваших милых личиках. Оставайтесь позитивными, девочки! С любовью, А. Р.» Так я и поступила! © Alexis Cedargren / Quora

9.

Я, будучи навеселе, заказала это через интернет и думала, что муж сделает со мной что-нибудь ужасное... Но сейчас он заказывает бронзовые таблички для этих портретов. © Yecal03 / Reddit

10.

В прошлые выходные я с друзьями отправился за покупками в самый большой торговый центр в нашем городе. На остановке стояли муж и жена, ожидавшие автобус. У них было много сумок, и они выглядели довольно уставшими. В это время к остановке подъехал дорогой автомобиль, из которого вышел парень, встречавший свою подругу. Они погрузили ее сумки в багажник, сели в машину и уехали. Мужчина и женщина, ждавшие автобус, видели эту сцену. Муж выглядел очень смущенным и огорченным. Но тут его жена подошла и обняла его. Это были не просто объятия! Они напомнили ему, как он счастлив, наполнили его силой и уверенностью в себе и в той, кто никогда его не подводит. Это невозможно описать словами, и я был счастлив увидеть такой бесценный момент. © Amanulla SK / Quora

11.

Когда я входил в общежитие, я увидел, что охранник сидит над каким-то задачником. Из любопытства я спросил, что он делает. Оказалось, он готовится к экзаменам на младшего клерка на железной дороге. Он попросил меня помочь с несколькими трудными для него задачами, обведенными кружочками. Я не стал отказываться и попутно объяснил ему некоторые основы, чтобы такие задачи не представляли для него трудности в будущем. К сожалению, мне нужно было торопиться, так что я попрощался и сказал, чтобы он не стеснялся обращаться ко мне снова, если у него возникнут сложности. И тут он сказал нечто, что невероятно растрогало меня: «Конечно, я обращусь за помощью, если потребуется. Тот факт, что я вижу вас, таких умных парней, заставляет меня учиться как можно усерднее, чтобы стать таким же успешным». © C S Sambit / Quora

12.

Я впервые за 5 месяцев САМА сходила в магазин за кормом коту, потому что достал! У него без этих «Кириешек» ломка, а у меня муж на вахте, сын в больнице. Надела валенки 48-го размера и пошла, магазин рядом. Шел дедок с палочкой навстречу, и я как дура разрыдалась перед ним и рассказала, что впервые сама пошла! Цените жизнь! Это непередаваемо, когда такие простые вещи тебе доставляют неземную радость! © Lyu2557 / Pikabu

13.

Я готовила обед, и мой муж ужасно разозлился, увидев, что вся кухня в дыму из-за того, что не работает вытяжной вентилятор над плитой. На самом деле он не работал уже довольно долго... 10 дней назад я заметила, что вентилятор не вращается, и попробовала его починить. Оказалось, причина в ветках, из которых голубь построил себе гнездо. Я немножко пошумела, чтобы спугнуть птицу, но когда она улетела, я увидела, что там яйца. Если честно, я растерялась. Еще пару минут назад я была готова на все, чтобы вентилятор заработал, а теперь просто не знала, что делать. Не придумав, как безопасно убрать оттуда гнездо, я решила, что какое-то время придется готовить без вытяжки. И 10 дней подряд я просто открывала кухонную дверь. А сегодня я решила проверить, что там с яйцами. Пришлось опять пошуметь, и я увидела, что в гнезде сидят два птенца. Они были такие милые! Я сказала мужу, чтобы он поднялся и посмотрел, что случилось с вентилятором. Как только он увидел птенцов, все его раздражение по поводу чада испарилось, и он мог только улыбаться. Это буквально сделало мой день! © Pooja Sehrawat Singhal / Quora

14.

Ехала в метро. Справа от меня сидел дядя годиков за 40. Играл на телефоне в смурфиков. Меня это так умилило! Большой мальчик отдыхает. Чуть позже уже слева пассажир вышел на своей станции, и его место занял мужчина около 30 лет. Вполне типичной кавказской внешности, с густой черной шевелюрой на голове, в спортивных штанах... Тоже упулился в телефон. Что-то читал. От нечего делать заглянула в его экран и умилилась еще больше, чем от смурфиков. Мужчина читал книгу «Медвежонок Паддингтон»! С передозом умиления вышла на своей станции метро и подумала, какие же мальчики любых возрастов замечательные! Кто-то играет в «танчики», кто-то вертолетики запускает, другие сказки читают. Главное, чтобы все были счастливы и хобби не мешало, а дополняло взрослую жизнь. © Aliskanow / Pikabu

15.

Моя жена каждый день писала записку нашему ребенку, пока он ходил в детский сад, и клала ее в контейнер с обедом. А сегодня я нашел записку от нашего ребенка для меня, так как он начал учиться писать. Это сделало меня таким счастливым! © adonisgq1 / Reddit

16.

Дочке сегодня 9 месяцев, а мне накануне исполнилось 33.

Вечером, как обычно, купаем дочку. Она полюбила эту процедуру: плещется, играет с игрушками, брызгает водой во все стороны.

И тут внезапно прерывается, смотрит на меня, и...

— Папа.

Первый раз! Первый раз называет меня папой!

И дальше как ни в чем не бывало продолжает заниматься своими делами.

А я заплакал. От счастья.

Вот такой вот подарок на день рождения. © Es1cool1ap / Pikabu