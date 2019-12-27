16 пользователей сети рассказали, как намекнуть человеку на то, что он сморозил откровенную глупость
Множество людей в мире страдают от того, что не могут как следует ответить на грубое замечание оппонента. Подходящая реплика, как правило, находится через несколько часов, и мы думаем: «Вот здорово было бы вернуться назад и ответить по-другому». Зато герои нашей статьи в совершенстве освоили дипломатическое искусство: у них в кармане всегда припрятана парочка острых высказываний, которые могут охладить пыл собеседника.
AdMe.ru надеется, что вам не приходится часто попадать в конфликтные ситуации. Однако когда в следующий раз кто-нибудь будет вести себя не слишком хорошо, вы сможете применить способы из нашей подборки.
- Молчу. Мне нравится, когда кто-то говорит мне что-то грубое и после этого наступает полная тишина, что делает ситуацию адски неловкой, а нагрубивший мне человек выглядит как осел. © AustinTheWeird / Reddit
- Моя мама поступала так с отцом. Он говорил: «Дижа, слышишь меня?», а мама отвечала: «Не нужно повторять то, чего не следовало говорить». © kevingharvey / Reddit
- «Пожалуйста, перестань вести себя как жук-вонючка». Я учитель начальных классов и использую это выражение только с теми детьми, у которых хорошее чувство юмора. © girlski / Reddit
- А я спрашиваю у своих учеников: «Ты сегодня завтракал?» Это работает, если у вас припасены лакомства, и помогает разрядить ситуацию без нервов. © BlueCollarCriminal / Reddit
На каком-то семейном юбилее незнакомая мне чья-то родственница — о ужас! — увидела, что я не ем мясо.
— Ты что, не ешь мясо? А ты приучайся! Возьми себе за правило: сначала по маленькому кусочку в день, потом побольше, потом еще больше — вот так и научишься! И будешь есть мясо!
Малолетняя нахалка в моем лице отреагировала мгновенно:
— А вы что, не едите землю? А вы приучайтесь! Начните с чайной ложечки, затем по столовой. Вот так и научитесь есть землю!
Разумеется, дома мне сказали, что я вела себя возмутительно и неподобающе и им за меня стыдно. Ну, естественно, за кого же еще может быть стыдно — не за того, кто нагло вламывается в чужие границы и пытается учить жизни, когда его не просили, а за того, кто защищается. © Анна Андреева / The Question
- Мы с женой используем фразу «Начни сначала», когда один из нас выходит из себя. Это позволяет обдумать то, что хотел сказать сгоряча. © Waddlow / Reddit
- А мы с невестой придумали выражение «Говори со мной так, будто ты любишь меня». © Xeradeth / Reddit
- Мы отдыхали небольшой компанией в обществе состоятельного бизнесмена. Один из наших общих знакомых грубо пошутил над девушкой, которая проходила мимо. Бизнесмен положил руку на плечо парня и тихо сказал: «Мы станем лучшими друзьями, если ты больше никогда не будешь говорить такие глупости». Это было так вежливо, но так мощно. © Maybe_Not_The_Pope / Reddit
- Я спрашиваю [грубияна], все ли у него в порядке или случилось что. © peanutjamz / Reddit
Я ехала в троллейбусе домой в наушниках. Я проходила всякие тесты, связанные с географией: флаг страны выбрать из предложенных вариантов, указать страну по очертаниям территории, назвать столицу и т. д. (нужно себя чем-то полезным занимать, пока просто тратишь 30 минут своей жизни в общественном транспорте). Музыку я забыла включить, но наушники доставать из ушей и прятать мне уже не хотелось. Так и ехала в них и проходила эти тесты.
Какие-то два парня лет 23–25 сели рядом со мной (один рядом, другой напротив). Они разговаривали, и вдруг я услышала: «Вот она тупая, какие легкие задания, а она тест всего лишь на 60 % прошла». Второй спросил, что за задания, и первый ответил, что они «супер прямо easy для отсталых аутистов». Они оба посмеялись. Я решила подождать своей остановки и, когда выходила, просто сказала им: «Если тупой человек сидит в наушниках, это не значит, что он не слышит вас». И вышла. © Екатерина Поликшанова / The Question
- Пф, я в таких случаях несколько наигранно соглашаюсь со всем (даже с противоречащими утверждениями), доводя диалог до абсурда. © Isded / Pikabu
- Спокойно и уверенно произнесите следующий текст: «По моему опыту, люди прибегают к грубости в 2 случаях: у них повышенная потребность во внимании либо они не могут сказать ничего умного. Какой случай ваш?» © Leonardo Bustos / Quora
- Когда кто-то говорит мне грубость, я делаю вид, что не расслышала, и заставляю хама повторить: «Прошу прощения, — говорю я. — Что это было?» Обычно даже невоспитанные люди в конечном итоге стесняются своих слов. © Lee McAuliffe Rambo / Quora
- У меня для этого довольно много отработанных приемов. Чаще всего я говорю: «Ваше мнение, несомненно, очень ценно для вас». И человек сразу понимает, что ни для кого другого это мнение ценности не представляет. Правда, я очень редко отвечаю людям на хамство, потому что очень спокойно отношусь к тем, кто меня пытается обругать, поскольку считаю, что они тем самым доказывают, что у них уже нет серьезных доводов. © Анатолий Вассерман / The Question
- Я спрашиваю: «Вы сами-то слышали, что только что сказали? Может, вы хотите забрать свои слова обратно, прежде чем я отвечу вам?» © Elaine Stone Edmond / Quora
- Тут хорошо работает «говорю одно, имею в виду другое». К примеру, можно с некоторым сарказмом ответить: «Как скажешь». Ну или же без сарказма, просто спокойно протянуть звук «м-м-м», будто задумался над важностью его высказывания, а потом коротко прибавить «нет» и продолжить заниматься делами. © Данил Роцков / The Question
Во время работы над статьей мы изучили множество форумов, и оказалось, что большинство людей предпочитают уходить от конфликта и даже не разговаривают с обидчиками. Как вам такая тактика?
Фото на превью Maybe_Not_The_Pope / Reddit