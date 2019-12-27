16 пользователей сети рассказали, как намекнуть человеку на то, что он сморозил откровенную глупость

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Множество людей в мире страдают от того, что не могут как следует ответить на грубое замечание оппонента. Подходящая реплика, как правило, находится через несколько часов, и мы думаем: «Вот здорово было бы вернуться назад и ответить по-другому». Зато герои нашей статьи в совершенстве освоили дипломатическое искусство: у них в кармане всегда припрятана парочка острых высказываний, которые могут охладить пыл собеседника.

AdMe.ru надеется, что вам не приходится часто попадать в конфликтные ситуации. Однако когда в следующий раз кто-нибудь будет вести себя не слишком хорошо, вы сможете применить способы из нашей подборки.

На каком-то семейном юбилее незнакомая мне чья-то родственница — о ужас! — увидела, что я не ем мясо.

— Ты что, не ешь мясо? А ты приучайся! Возьми себе за правило: сначала по маленькому кусочку в день, потом побольше, потом еще больше — вот так и научишься! И будешь есть мясо!

Малолетняя нахалка в моем лице отреагировала мгновенно:

— А вы что, не едите землю? А вы приучайтесь! Начните с чайной ложечки, затем по столовой. Вот так и научитесь есть землю!

Разумеется, дома мне сказали, что я вела себя возмутительно и неподобающе и им за меня стыдно. Ну, естественно, за кого же еще может быть стыдно — не за того, кто нагло вламывается в чужие границы и пытается учить жизни, когда его не просили, а за того, кто защищается. © Анна Андреева / The Question