16 мотивирующих историй о возрасте, после которых захочется встать с кресла и свернуть горы

Знакомый автоинструктор рассказал, далее с его слов. Есть у меня одна клиентка — бабулька 84 лет от роду. Катаем мы с ней — это что-то. Не всегда правила соблюдает, ездит очень неуверенно и медленно. Как она будет экзамен сдавать, я не знаю. На последнем занятии говорит: «Да ты не переживай так, я все равно за руль не сяду». Спрашиваю: «А зачем вам тогда права?» Она отвечает: «Да это из-за внука моего. Он экзамен не сдал и руки опустил, решил, что не его это. А я приду и покажу ему, что если у меня получилось, то и у него обязательно получится. Нельзя так, надо дальше пробовать». © DrXto / Pikabu

Мама моего друга основала очень успешную компанию в 57 лет. Она уволилась с работы в крупной технологической фирме и решила, что не предназначена для работы ни на кого. И знаете что? Компания, которую она основала, специализировалась в совершенно другой отрасли, нежели ее предыдущая фирма, где она отработала более 20 лет. Пока вы живы, у вас есть миллионы возможностей. Только не позволяйте обществу диктовать, каких успехов вы должны достичь к какому возрасту. © Rand Gerges / Quora