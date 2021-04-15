16 мотивирующих историй о возрасте, после которых захочется встать с кресла и свернуть горы
Некоторым кажется, что в 30 лет жизнь уже бесповоротна и что-то менять в ней не имеет никакого смысла. Но зачастую старшее поколение поражает нас своей стойкостью и жизненной энергией. Например, нас очень впечатлил мужчина, который всю жизнь учил немецкий язык, а после 60 взялся за английский и благодаря этому весьма преуспел в бизнесе. Такие люди являются неопровержимым доказательством того, что возраст не препятствие для новых свершений.
Мы в AdMe.ru поддерживаем принципы людей с такой смелостью и жизнелюбием, как в нашей сегодняшней подборке, а их истории — лучший мотиватор для тех, кто начал грустить о прожитых годах.
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Знакомый автоинструктор рассказал, далее с его слов. Есть у меня одна клиентка — бабулька 84 лет от роду. Катаем мы с ней — это что-то. Не всегда правила соблюдает, ездит очень неуверенно и медленно. Как она будет экзамен сдавать, я не знаю. На последнем занятии говорит: «Да ты не переживай так, я все равно за руль не сяду». Спрашиваю: «А зачем вам тогда права?» Она отвечает: «Да это из-за внука моего. Он экзамен не сдал и руки опустил, решил, что не его это. А я приду и покажу ему, что если у меня получилось, то и у него обязательно получится. Нельзя так, надо дальше пробовать». © DrXto / Pikabu
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Мама моего друга основала очень успешную компанию в 57 лет. Она уволилась с работы в крупной технологической фирме и решила, что не предназначена для работы ни на кого. И знаете что? Компания, которую она основала, специализировалась в совершенно другой отрасли, нежели ее предыдущая фирма, где она отработала более 20 лет. Пока вы живы, у вас есть миллионы возможностей. Только не позволяйте обществу диктовать, каких успехов вы должны достичь к какому возрасту. © Rand Gerges / Quora
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2 года назад сошлась с мужчиной. Нашли друг друга на сайте знакомств. Я уже полжизни была одна, а он несколько лет прожил холостяком после развода. Мы оба были уверены, что счастье нам уж никогда не улыбнется. Но счастье думало иначе. И оно пришло! Целуемся, милуемся, курлыкаем, мурлыкаем. По сто раз в день в любви друг другу признаемся. Обо мне, кроме мамы, никто никогда так не заботился. Всю жизнь все сама, как лошадь ломовая. А он для жены был просто кошельком, как оказалось. Потерял хорошую работу — любовь прошла. Сейчас мы рядышком, мы ничего не ищем и ничего не боимся. Мне 56, а моему сладенькому через месяц 60. Стыдно немного писать об этом, возраст все же, но уж больно хочется молодежь подбодрить. В 35 лет у них, видите ли, жизнь кончается. © Sveta1900 / Pikabu
«Мой отец в 62 года получил степень бакалавра с отличием. Он так счастлив, и я так горжусь».
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Мой дед по маме, выйдя на пенсию в возрасте 60 лет, нашел другую работу в течение месяца. По работе ему приходилось путешествовать между штатами почти 20 дней в месяц. И уже будучи на пенсии, он построил дом, купил машину и прошел путь от менеджера до директора организации. © Anubhav Jain / Quora
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Сегодня мне исполнилось 53 года. Когда-то я был молод и красив и считал, что 50 лет — это дремучая старость. Когда мне исполнилось 40 лет, у меня был очень сильный стресс, мне казалось, что жизнь кончилась. Психологи называют это кризисом среднего возраста. Сейчас мне за 50, и я прекрасно себя чувствую. Взрослый ребенок, я еще не стар. Самое время получать удовольствие от жизни. О чем этот пост? Да в общем, о том, что жизнь прекрасна в любом возрасте, пока ты ей рад. © snipernt / Pikabu
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Хотела сегодня навестить бабушку с дедушкой. Звоню им, говорю, что планирую прийти к ним в гости. Бабуля сразу же отвечает: «Ой, нет. Мы сегодня на дачу уезжаем!» Я спрашиваю: «На дачу? Что вы там делать будете? Холодно еще». Бабуля занервничала и пыталась выкрутиться: «Ну там дела есть. Разные. Вообще, тебе еще рано знать такое. Приходи послезавтра, я как раз испеку пирожков!» Я подумала: что-то они от меня скрывают. Тайну открыл мой папа, который рассказал, что бабушка с дедушкой на самом деле уезжали отдыхать на горнолыжный курорт, который открыли как раз недалеко от дачи. Оказывается, они просто не хотели, чтобы кто-то знал, что бабушки и дедушки тоже умеют отдыхать. © Палата № 6 / VK
Пожилые супруги из Тайваня проработали практически всю жизнь в прачечной, и за эти годы у них накопилось множество забытой одежды. Они сделали фотосессию в тех самых вещах и выложили в инстаграм. Популярность не заставила себя ждать, и вот уже у их аккаунта более полумиллиона подписчиков.
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Я в школьные годы ездил на лето к бабушке с прабабушкой. Прабабушка была уже 95 лет от роду, на вид тростиночка полтора метра ростом, без преувеличения, и ходила уже сгорбленной. Так вот дала мне как-то бабушка задание наколоть дров из чурок. Ну я решил с утра встать и все переделать. Просыпаюсь утром, а за окном ритмичный стук. Выхожу, а моя прабабушка колет дрова мощным топором! Я говорю, мол, как же так, зачем? А она: «Внучок, ты же на лето отдыхать приехал, вот и отдыхай. Я тут сама управлюсь». © cryptoniko / Pikabu
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Я пошла в медицинский институт через 2 дня после того, как мне исполнилось 35 лет. У меня не было никакого научного образования, да и была уже «старой», еще и 3 детей, но я была не самым старшим учеником в своей группе. Мой муж полностью поддерживал и помогал мне, хоть это было и непросто (фруктовые колечки на ужин и дети в носках из разных пар), но оно того стоило. Когда я закончила обучение, мне было 42 года. Мой возраст не повлиял на поиск хорошей должности, и на самом деле, думаю, моя зрелость работала на меня. Действуйте! Это сложно, но самые стоящие мечты реальны. © Maureen Boehm / Quora
94-летняя гимнастка Йохана Кваас порхает на брусьях как бабочка.
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Работал в одном министерстве области (не самом богатом) админом. Прислали программу, которая принимала какой-то там отчет, что-то считала, сравнивала и отправляла автоматом аналитику в областное правительство. И программа работала не очень... Много багов и зависаний. За 2 месяца набрал большой список всех багов и хотелок на оптимизацию и пошел к админам в облдуму. Те отправили в какой-то кабинет. Захожу, а там за компьютером сидит прямо бабушка! Одета даже как бабушка у подъезда. Рядом вязание лежит. Представился, сказал, по какому вопросу. Она взяла мой список багов, спросила, могу ли я час подождать. И начала прямо при мне что-то кодить! Я в этом ни в зуб ногой, сидел открыв рот. В конце она выдала, что все готово, отдала флешку и сказала: «Будут еще косяки — звони». © alsapov / Pikabu
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Мне 45 лет, и сейчас я действительно наслаждаюсь жизнью. Мои 40 лет оказались одним из самых авантюрных периодов моей жизни благодаря кризису среднего возраста, который вытолкнул меня из плохой ситуации. Конечно, теперь у меня есть очки для чтения по всему дому и некоторые проблемы со здоровьем, о которых я должен рассказать своему доктору, но на самом деле вы не смогли бы убедить меня вернуться и заново пережить мои 20 лет. В прошлом я был так болезненно наивен и так уверен, что я взрослый и мудрый. Это дает мне право предположить, что, когда мне будет 65, я, вероятно, буду одинаково удивлен и смущен своими 40. © localgyro / Reddit
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Бабушке 83 года. 3 года назад каждую зиму собиралась «уже не пережить», апатия, всякие болячки. Купили компьютер, чтоб дочка младшая с внуками могли по скайпу издалека звонить. Боялась мышку трогать. 3 года спустя: просмотрены старые латиноамериканские сериалы, прочитаны ежедневные новости, статьи о политике, о здоровье и не только, музыка в доме и хорошее настроение у бабушки. Один минус: перешла на российские сериалы и очень уж там моменты волнительные. «Так что, внучки, вы тут чай пейте, а у меня следующая серия». © soliras.777 / Pikabu
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Отец мой после 60 выучил английский до разговорного уровня. Всю жизнь знал немецкий, а тут английский понадобился, в том числе общаться с партнерами. Ну он взял и выучил. А за последние 2 года (сейчас ему 72) вообще освоил совершенно новую для себя область деятельности. И мало того что освоил — заработал репутацию такую, что к нему теперь очередь из заказчиков стоит. © yeks / Pikabu
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Мне сейчас 44 года, и я только начал играть на барабанах 3 года назад. Я всегда был одним из тех парней, которые в основном барабанят по рулю, столу, коленям — по всему, что я мог найти, слушая музыку. Наконец, в 41 год я решил подарить себе настоящую ударную установку. Не могу сказать, что освоил ее, потому что на барабаны уходит много времени. Учитывая множество стилей игры, жанров музыки и почти бесконечное количество техник, которые нужно освоить, мне будет чем заняться. © Sparkyonyachts / Reddit
А как вы считаете, является ли возраст помехой в новых начинаниях?