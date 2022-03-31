16 человек поделились фотографиями, за которыми стоит целая история

За каждым фото в телефоне стоит своя история. Просматривая снимки, мы невольно возвращаемся в те моменты, когда они были сделаны, и проживаем их заново. Иногда история, стоящая за фотографией, оказывается настолько завораживающей, что просто невозможно не поделиться ею с окружающими.

Мы в AdMe.ru ценим пользовательские снимки, которые обретают новый смысл, если знать обстоятельства, при которых они были сделаны. А в бонусе вас ждет история о том, как пользователи нашли друг друга.

Этот котик позировал для фотографий, которые поместили в «капсулу времени» 120 лет назад

Фотограф нашел эту капсулу в старом семейном доме и решил проявить негативы, которые обнаружил внутри.

«Вот уже 12 лет, как эта великолепная женщина стала моей бабушкой»

«Я вырос в детском доме. Каждому ребенку назначался куратор, который брал на себя родительские обязанности. Мне назначили Дороти, самую милую женщину на свете. В мой последний день в интернате она сказала: „Можешь прийти и поужинать с моей семьей, если захочешь“. Я с благодарностью согласился и целый год приходил к ним каждое воскресенье и по праздникам. Однажды вечером ее внук сказал мне: „Ей бы понравилось, если бы ты назвал ее бабушкой“. И вот уже 12 лет она подписывает каждую открытку, которую дарит мне, словом „Бабуля“».

«Работаю ветврачом. В одну из смен администратор случайно обнаружил пакет, который нам подкинули в достаточно морозную погоду на крыльцо»

«Извините, заболел, денег на лечение нет. Прошу понять и простить». «Ветеринарный врач-хирург Лёвин Александр Алексеевич».

«Не сказать чтобы содержимое пакета нас сильно удивило, но эмоций было очень много. В клетке нас ждал прекрасный хомячок, которого мы назвали Валентином, так как в записке, к огромному сожалению, ни кличка животного, ни его возраст указаны не были. И конечно же, мы и поняли, и простили. Признаюсь честно, до этого дня оперировать настолько маленького пациента мне не приходилось, но операция прошла успешно. Валентин настолько активный и любопытный, что периодически участвует в проведении приема, сидя на своем новом „рабочем месте“».

«Дяди моего мужа пересылают друг другу одну и ту же открытку с 1974 года»

«Наконец-то я опубликованный автор. На написание ушло больше 14 лет»

«Телефон завибрировал, когда я делала это фото»

«Он пришел к нам на крыльцо, пока я был на концерте в другом городе. Теперь он вечно мешает мне играть. Но я люблю его»

«Мне приснился странный сон об эклерах, играющих в теннис, и я решил смастерить такой»

«Мою научно-фантастическую книгу, которую я издала сама, номинировали на главную премию как лучший роман 2021 года»

Он победил рак и теперь хочет показать вам свои штанишки

«Я мастерил этот кусочек кольчуги целый месяц. Не думал, что это так трудно»

«Книга, которую я взял в библиотеке, последний раз выдавалась 41 год назад»

«Мои курочки встречают меня, когда я возвращаюсь домой с работы»

«Старая фотография, сделанная аж в далеком 1998 году в спортивном лагере на Волге»

«Все снаряжение, которое мы возьмем с собой в наш 2 700-километровый Маршрут тихоокеанского хребта»

«Вчера отправились с отцом на вершину. Это подарок ему на 60-летие»

Бонус: «Заказал компьютер, но почему-то получил дурацкую фритюрницу»

«Заказал фритюрницу, но каким-то образом получил компьютер»