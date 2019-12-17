16 человек поделились фотографиями, которые разделили их жизнь на «до» и «после»

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В жизни каждого человека бывают серьезные перемены, но немногие из нас запечатлевают их на камеру. Героям сегодняшней статьи это удалось: они пережили операции, расставания с любимыми и обрели четвероногих друзей, которые спасли им жизнь.

Мы в AdMe.ru знаем, как тяжело публично делиться сокровенным, и мысленно аплодируем каждому, кто на это решился.

1. «Это я и моя невеста Оливия в марте 2017 года. Я люблю это фото и ненавижу его, потому что это наш последний общий кадр. Оливия разбилась на машине»

2. «Маму сфотографировали, чтобы показать снимок вдовцу, который хотел на ней жениться. А потом выяснилось, что у жениха был туберкулез, который он скрывал. К счастью, мама не вышла за него»

3. «Фото сделано сразу после того, как я узнала, что у меня болезнь Лайма. Я училась в колледже и хотела его бросить, но мои друзья отговорили меня»

4. «В университете распустили слухи, что я пропускал занятия не из-за болезни, что я все выдумал. А врачи только что сказали, что после года лечения я могу наконец ходить»

5. «Я служил на подлодке 5 лет. Когда вернулся домой, впал в депрессию и подумывал о суициде. Я много пил. А этот пес заново научил меня жить»

6. «Моя жена только что родила двойню. Роды уже начались, когда ей решили сделать кесарево. К счастью, все окончилось хорошо»

7. «Это я приехала покорять Нью-Йорк с долгом $ 50 тыс. и без копейки денег на руках. Не было даже работы. Я практически жила на улице»

8. «Мои первые шаги после операции на позвоночнике. Тот самый момент, когда жизнь круто изменилась»

9. «2 недели назад я родила дочь. Это же повод для радости, верно? Но в этот день я узнала, что ее отец изменял мне. На следующий день я ушла от него»

10. «Парень бросил меня после 8 лет отношений. Из-за того, что мне не понравилось, как его коллега недвусмысленно прикасается к нему, а он ей это позволяет»

11. «24-я неделя беременности. Я постоянно теряла сознание. Больше 10 лет мечтала о ребенке и думала, что он не выживет. Через день после этого фото я родила»

12. «Мой друг участвовал в кинофестивале. Это тот самый момент, когда жюри объявило, что он выиграл»

13. «Из-за пищевого расстройства у меня выпадали волосы, опухало лицо, я постоянно чувствовала себя плохо. Но я справилась!»

14. «Я только что выиграла серебряную медаль на чемпионате по карате. Но сорвала спину и 2 недели провалялась в кровати. Фото оставила как напоминание никогда не забывать о своем здоровье»

15. «Здесь мне 18 лет. Доктора поставили мне официальный диагноз ОКР и нашли признаки шизофрении. Потребовалось 2 года лечения, чтобы прийти в норму»

16. «Парень заставил меня потолстеть, чтобы никто из мужчин не смотрел в мою сторону. А в этот день он бросил меня по СМС. Вот как я стала выглядеть через год»