16 человек, чей реальный возраст знают только мама да паспортисты

У некоторых людей настолько уникальная внешность, что с ходу и не сказать, сколько им лет. То ли 18, а то ли 30. Пользователи интернета решили, что угадывать чей-то возраст по фотографии может быть классным развлечением.

AdMe.ru тоже попробовал угадать, сколько лет людям, выложившим свои снимки. Откровенно говоря, это не так легко, как кажется.

«Я хотел сказать, что вам 27, а потом заглянул в профиль... Что за магия?»

51 год.

«Вам может быть и 19, и 39. Лицо очень интеллигентное, но кожа такая молодая»

«Мне 20 лет».

«Глаза такие, будто вам 25. А если смотреть не на них, то 35»

32 года.

«Все называют целые числа, так что, допустим, 27 лет и 2 месяца»

47 лет.

«Мне всегда кажется, что люди моложе, чем они есть. Может, вам 31?»

28 лет.

«У вас сказочные волосы и прекрасный макияж. Хотела предположить, что вам 30, но уже увидела правильный ответ»

34 года.

«Тебе просто не может быть больше 50 лет»

54 года.

«Мое предположение — 27. А еще у тебя очень красивый нос»

29 лет.

«Что-то между 20 и 30?»

«Может, 24 года?»

22 года.

«Тебе либо 14, либо 32»

32 года.

«Вы отлично выглядите для своего возраста»

47 лет.

«Я не очень хорош в угадывании. Лет 29–30?»

«Что? Мне 18 лет».

«Думаю, что вам 28, и еще вы очень милый»

29 лет.

«Ладно, просить угадать возраст было плохой идеей. Мне 26».

«Кажется, время на вас никак не влияет»

29 лет.