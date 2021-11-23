16 человек, чей реальный возраст знают только мама да паспортисты
У некоторых людей настолько уникальная внешность, что с ходу и не сказать, сколько им лет. То ли 18, а то ли 30. Пользователи интернета решили, что угадывать чей-то возраст по фотографии может быть классным развлечением.
AdMe.ru тоже попробовал угадать, сколько лет людям, выложившим свои снимки. Откровенно говоря, это не так легко, как кажется.
«Я хотел сказать, что вам 27, а потом заглянул в профиль... Что за магия?»
51 год.
«Мне 20 лет».
«Глаза такие, будто вам 25. А если смотреть не на них, то 35»
32 года.
«Все называют целые числа, так что, допустим, 27 лет и 2 месяца»
47 лет.
28 лет.
«У вас сказочные волосы и прекрасный макияж. Хотела предположить, что вам 30, но уже увидела правильный ответ»
34 года.
«Тебе просто не может быть больше 50 лет»
54 года.
«Мое предположение — 27. А еще у тебя очень красивый нос»
29 лет.
«Что-то между 20 и 30?»
«Точно посередине. Мне 25».
«Может, 24 года?»
22 года.
«Тебе либо 14, либо 32»
32 года.
«Вы отлично выглядите для своего возраста»
47 лет.
«Думаю, что вам 28, и еще вы очень милый»
29 лет.
«Вам 36 лет?»
«Ладно, просить угадать возраст было плохой идеей. Мне 26».
«Кажется, время на вас никак не влияет»
29 лет.
Возраст скольких людей из нашей подборки вам удалось угадать? Как думаете, вы сами выглядите старше или моложе своего возраста?
Фото на превью ComptonKid400 / Reddit
Поделиться этой статьёй