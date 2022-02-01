16 человек на собственном опыте поняли, что каждый день с детьми — это и тренировка нервов, и смех до упаду

Сколько бы раз мы ни слышали о том, что дети — это кладезь непосредственности, по-настоящему ощутить это поможет только собственный опыт. Потому что нельзя предугадать, когда малыши решат преподнести очередной сюрприз (пусть и не всегда приятный), выдать забавную фразочку, совершить неожиданный поступок.

И как же бывает здорово, когда люди успевают сделать фото или написать об этом короткую заметку. А мы в AdMe.ru бережно собираем такие жемчужинки на просторах интернета и формируем из них статьи.

«Мой ребенок положил мячик под синюю чашку, поменял чашки местами и спросил: „Сможешь вспомнить, под какой мяч?“»

«Попросила сына замочить посуду, чтобы потом помыть. Нашла в раковине это»

«Сын очень расстроился, когда я не поверила рассказу о том, что яму в саду вырыла собака»

«Мои 6-летние племяшки не особо хорошо читают. Угадайте, что одна из них добавила мне в спагетти, прежде чем принести тарелку?»

«Чесночный порошок». «Пармезан».

«Мой ребенок (4 года) хотел „приготовить обед“. Слава богу, обошлось без пожара. Он не знал, что пакет с алюминиевой пленкой и его нельзя класть в микроволновку»

«Просто напоминаю: убирайте лучше все свои гаджеты с глаз долой»

«Маленькая сестренка запустила игрушкой в новый телевизор»

«Сын без умолку спрашивал меня, не хочу ли я зайти в туалет. И вот теперь я узнала почему»

«Мой трехлетка откусил целый кусок от рулона туалетной бумаги»

«Пылесосил. И вдруг одновременно произошли 2 вещи: замолк пылесос и заплакал ребенок. Малыш в полном порядке, кстати»

«Заглянула утром в комнату к дочке. Ей 3 года. Зачем-то она поставила табуретку себе на подушку и спит рядом с ней»

«Мама, из моей вафли вылезла какая-то зеленая слизь»

«Так моя дочурка ест яблоки»

«Дети приготовили мне завтрак на День отца»

«Чувствую, что должен серьезно поговорить с дочкой. Но даже не знаю, что тут сказать»

Собирай вещи и беги куда глаза глядят, пока она не вернулась из детского садика. © hawbuck / Reddit



«Мой ребенок расстроился, что лицо у тигра „не с большой буквы“. Понятия не имею, что это значит»

Дело в том, что у тигра рот похож на смайлик :), а не на :D. © sh1nyburr1t0 / Reddit