16 человек на собственном опыте поняли, что каждый день с детьми — это и тренировка нервов, и смех до упаду
Сколько бы раз мы ни слышали о том, что дети — это кладезь непосредственности, по-настоящему ощутить это поможет только собственный опыт. Потому что нельзя предугадать, когда малыши решат преподнести очередной сюрприз (пусть и не всегда приятный), выдать забавную фразочку, совершить неожиданный поступок.
И как же бывает здорово, когда люди успевают сделать фото или написать об этом короткую заметку. А мы в AdMe.ru бережно собираем такие жемчужинки на просторах интернета и формируем из них статьи.
«Мой ребенок положил мячик под синюю чашку, поменял чашки местами и спросил: „Сможешь вспомнить, под какой мяч?“»
«Попросила сына замочить посуду, чтобы потом помыть. Нашла в раковине это»
«Сын очень расстроился, когда я не поверила рассказу о том, что яму в саду вырыла собака»
«Мои 6-летние племяшки не особо хорошо читают. Угадайте, что одна из них добавила мне в спагетти, прежде чем принести тарелку?»
«Чесночный порошок». «Пармезан».
«Мой ребенок (4 года) хотел „приготовить обед“. Слава богу, обошлось без пожара. Он не знал, что пакет с алюминиевой пленкой и его нельзя класть в микроволновку»
«Просто напоминаю: убирайте лучше все свои гаджеты с глаз долой»
«Маленькая сестренка запустила игрушкой в новый телевизор»
«Сын без умолку спрашивал меня, не хочу ли я зайти в туалет. И вот теперь я узнала почему»
«Мой трехлетка откусил целый кусок от рулона туалетной бумаги»
«Пылесосил. И вдруг одновременно произошли 2 вещи: замолк пылесос и заплакал ребенок. Малыш в полном порядке, кстати»
«Заглянула утром в комнату к дочке. Ей 3 года. Зачем-то она поставила табуретку себе на подушку и спит рядом с ней»
«Мама, из моей вафли вылезла какая-то зеленая слизь»
«Так моя дочурка ест яблоки»
«Дети приготовили мне завтрак на День отца»
«Чувствую, что должен серьезно поговорить с дочкой. Но даже не знаю, что тут сказать»
- Собирай вещи и беги куда глаза глядят, пока она не вернулась из детского садика. © hawbuck / Reddit
«Мой ребенок расстроился, что лицо у тигра „не с большой буквы“. Понятия не имею, что это значит»
- Дело в том, что у тигра рот похож на смайлик :), а не на :D. © sh1nyburr1t0 / Reddit
А у вас есть дети? Преподносили ли они похожие сюрпризы?
Фото на превью SlightlyStable / Reddit
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