16 человек, которым здорово повезло с фамилией

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Основы наших фамилий зачастую образованы от личных имен или прозвищ, которые имеют какое-то лексическое значение. И порой это значение так здорово подходит к образу жизни человека, что просто диву даешься. Некоторые совпадения и вовсе настолько курьезны, что невозможно удержаться от улыбки.

AdMe.ru собрал людей, чьи фамилии — это настоящие маленькие шедевры.

1. Такому начальнику отдела лучше не дерзить

2. А он есть!

3. На роду написано

4. Человек на своем месте

5. Сразу видно дельного специалиста

6. Наверное, и цены в этом заведении сказочные

7. Соперники дрожат при одном упоминании его имени

8. Когда родители с юморком

9. Прирожденный рентгенолог

10. Выпьем за любовь

11. Когда поступила не в тот вуз

12. И вам добрый день

13. Если вы не среагировали на первую, то к вам придет вторая

14. Настоящая поэзия

15. Почему не был на тренировке?

16. Совету такого консультанта можно доверять

А вам встречались подобные «говорящие» фамилии? Может, и у вас такая?