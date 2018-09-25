16 человек, которым здорово повезло с фамилией
Основы наших фамилий зачастую образованы от личных имен или прозвищ, которые имеют какое-то лексическое значение. И порой это значение так здорово подходит к образу жизни человека, что просто диву даешься. Некоторые совпадения и вовсе настолько курьезны, что невозможно удержаться от улыбки.
AdMe.ru собрал людей, чьи фамилии — это настоящие маленькие шедевры.
1. Такому начальнику отдела лучше не дерзить
2. А он есть!
3. На роду написано
4. Человек на своем месте
5. Сразу видно дельного специалиста
6. Наверное, и цены в этом заведении сказочные
7. Соперники дрожат при одном упоминании его имени
8. Когда родители с юморком
9. Прирожденный рентгенолог
10. Выпьем за любовь
11. Когда поступила не в тот вуз
12. И вам добрый день
13. Если вы не среагировали на первую, то к вам придет вторая
14. Настоящая поэзия
15. Почему не был на тренировке?
16. Совету такого консультанта можно доверять
А вам встречались подобные «говорящие» фамилии? Может, и у вас такая?
Фото на превью chikabeck / pikabu