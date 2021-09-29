16 совпадений, которые довели людей прямо до щенячьего восторга

Иногда бывает такое стечение обстоятельств, что на секунду начинаешь верить в то, что матрица дала сбой. А может, просто удача резко повернулась лицом. И случайно получилось найти такое же платье, как у героини фильма, или успеть сфотографировать молнию на фоне облака. А порой и вовсе Вселенная дает на вопрос ответ в виде яркой подсказки.

Мы в AdMe.ru верим, что совпадения не бывают случайными и что, возможно, когда-нибудь люди смогут понять их причину. А пока нам остается лишь делиться с миром занятными фотографиями. Что и сделали герои нашей подборки.

«Я встретила женщину с такими же татуировками на запястьях, как у меня»

«Уронил телефон. Трещина, которая образовалась, похожа на колибри»

«Рисунок моего старого чехла для телефона совпал с рисунком стола в ресторане»

«Мне попались 4 поколения Honda Civics, и все белого цвета»



Очень странные дела

Маме случайно досталась путевка на остров Валаам. Удача невероятная! Маленькое путешествие прошло великолепно, и вот мы уже плывем назад по Ладоге к дому. Чуть не доходя до крепости «Орешек», теплоходу пришлось надолго остановиться: поднялся сильный туман. Настолько густой, что совсем рядом стоявшую баржу не было видно, а команду было слышно прекрасно. И вот на той барже кто-то пел «Закрой за мной дверь, я ухожу». Это было около полудня 15 августа 1990 года. В этот день Виктор Цой ушел из жизни. © Подслушано / Ideer

«Сфотографировал маяк, а позже понял, что этот же маяк нарисован на моем одеяле»

«На наших диванных подушках такой же узор, как на стульях в фильме „Борат-2“»

«Моя 40-летняя швейная машинка (справа) вчера сломалась, а сегодня я нашла в эконом-магазине точно такую же модель!»

«Мне удалось запечатлеть молнию, ударившую в здание сквозь облако»

Подсказка от Вселенной

Решили с мужем завести второго ребенка, а в однокомнатной тесно — надо расширяться. Выбрали дом, позвонили в отдел продаж. Нам сказали, что осталось всего 2 квартиры: 41-я и еще какая-то. Решили подумать. В этот день я отправила мужа в книжный магазин что-то купить. Идет он по магазину, и тут ему на глаза попадается книга с названием «Квартира 41». Он был в шоке. Позвонил, забронировал квартиру, а книгу купил и подарил мне как знак свыше. © Подслушано / Ideer

«Цвет моей обуви почти такой же, как станка, на котором я работаю»

Заставка игры идеально совпала с очертаниями окна в реальности

Две машины, которые как будто поменялись дверями

«Сегодня на прогулке мы встретили двух собак, похожих на наших»

«Лиса во дворе моих соседей приняла почти такую же позу, как их статуя лисы»

«Гляньте, что я случайно нашла. Это буквально то самое платье»