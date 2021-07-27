16 человек, которым только дай что-нибудь отмыть. Или кого-нибудь

Многие люди не любят уборку, и их можно понять. На весь процесс, особенно если в порядок нужно привести большую площадь или что-то очень запущенное, может уйти уйма времени и сил. Но вот результат всегда приносит положительные эмоции. А когда он оказывается по-настоящему впечатляющим, почему бы и не похвастаться фотографиями в сети? И если отмыто было не что-то, а кто-то, это обязательно нужно показать всему миру. Как это сделала эколог, натуралист и просто человек с большим сердцем, чьи снимки мы припасли на сладкое в бонусе к этой статье.

Мы в AdMe.ru хотим признаться: уборка не самое любимое занятие для многих из нас. Но когда смотришь на чистую комнату или даже какой-то один предмет, отдраенный до блеска, душа радуется.

«Раньше я убирала кошачью шерсть пылесосом, и вроде все было чисто. Но теперь я попробовала сначала воспользоваться скребком. И вот ковер как новый»

«Мы живем здесь уже 15 лет и еще ни разу не чистили эти ступеньки»

Рукоятка 300-летнего меча, инкрустированная серебром, до и после чистки

Эта древесина год находилась под влиянием разных погодных условий

«Эта ваза плавала в моем пруду»

«У меня были ракушки, и вот я их почистил»

«Подобрал эту красоту на обочине. Теперь нужен только хороший герметик, чтобы сохранить яркость»

«Жильцы съехали. И кажется, они за все время ни разу не помыли ванну»

«Нашел это кольцо на блошином рынке и привел в порядок»

«Гриль в ресторане быстрого питания до и после чистки. Вообще-то мы это делаем раз в 24 часа»

«До и после того, как мы победили плесень»

«Наконец привела в порядок свой аквариум»

«Родители просят приехать и помочь с уборкой. Отвечаю, что занята. Они говорят, что у них есть мойка высокого давления. Я: „Буду прямо сейчас“»

«Спустя много часов мытья, отскабливания, борьбы с плесенью и полировки я очень горжусь своей первой настоящей антикварной вещью»

«Прямо сейчас работаю над своим забором. Никаких фильтров на фото, только мойка под давлением»

«Эту духовку не чистили больше 7 лет. А я, кажется, добилась неплохих результатов»

Бонус: «Нашла его, липкого, на кухне. Не знаю точно, что случилось, но там висели липучки для мух. Сейчас он искупался и почти обсох»

«Пожалуйста, не используйте липучки для мух».