16 человек, которым так и хочется сказать: «Ах ты ж, зараза хитрая!»

Работал когда-то на фабрике наладчиком. Один станок периодически ломалcя из-за оператора: то он накрутит чего-нибудь, то случайно датчик какой сдвинет, а вернуть обратно не может — постоянно звал меня. Я прихожу — он первым делом: «Как думаешь, что сломалось?» Раз ему сказал, второй, третий, а потом заметил, что начальница участка каждый раз у него спрашивает, что случилось, а он ей моими словами отвечает. И пользуется у нее авторитетом как умный оператор. © Realasd / Pikabu