16 человек, которым так и хочется сказать: «Ах ты ж, зараза хитрая!»
Сообразительные люди умеют мастерски обернуть любое дело в свою пользу, а все благодаря природной смекалке. Когда вы достаточно находчивы, можно и экзамен успешно сдать, и мошенникам не позволить себя провести, и на работу устроиться. А некоторые так вообще могут похвастаться изобретательным умом уже с детства.
Мы в AdMe.ru изучили множество источников, в том числе и комментарии к нашим статьям. Так возникла эта подборка историй о людях, которые настолько сообразительны, что диву даешься.
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Как-то бегу в очередной раз мимо бассейна, на улице мороз под 30. Ну очень захотел поплавать! Утром там группы, нет мест, но отступать не привык. Смекнул, расспросил. Бегу в 7 утра через пару дней подготовленным. К 8 захожу в бассейн, уверенно здороваюсь с вахтером. Подхожу к дорожкам, стоят в строю человек 15. Перекличка:
— Ковалев! — пауза. — Ковалев!
— Я! — сообразил.
Строй косится на меня, и физрук говорит: «Наконец-то ты появился!» Так и плавал 2 раза в неделю, а Ковалеву 5 ставили. © «Подслушано» / Ideer
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Переезжали из одного офиса в другой. Компания маленькая: всего 2 менеджера по продажам, бухгалтер и директор, который не присутствовал при переезде. В субботу собрались 2 менеджера и все перетаскали. Начальник в виде поощрения предложил отдых в другой день. Приходит он во вторник, 3 ноября, и говорит: «Ну что, завтра отдыхаете? Вы же в субботу работали — заслужили! Ну молодцы!» И уходит. Красивая многоходовочка, ведь 4 ноября и без того выходной среди недели. © mrzeffs / Pikabu
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Мы с дочкой раньше ходили в китайский буфет почти каждое воскресенье. Я давал ей печенья с предсказаниями, и пока она не научилась читать, в каждом предсказании (как ни странно!) ей попадалась одна и та же фраза: «Слушайся папу, он мудрый человек». © tonybaldwin / Reddit
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У нашей сотрудницы было двое детей-школьников. И она, и муж целый день на работе. Дети полдня в школе, потом дома предоставлены сами себе. Так она им сказала, что видит все, что они дома делают, через телевизор! © Liliya Aliyeva / Facebook
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Работал когда-то на фабрике наладчиком. Один станок периодически ломалcя из-за оператора: то он накрутит чего-нибудь, то случайно датчик какой сдвинет, а вернуть обратно не может — постоянно звал меня. Я прихожу — он первым делом: «Как думаешь, что сломалось?» Раз ему сказал, второй, третий, а потом заметил, что начальница участка каждый раз у него спрашивает, что случилось, а он ей моими словами отвечает. И пользуется у нее авторитетом как умный оператор. © Realasd / Pikabu
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На днях у друга взломали страничку. Приходит мне сообщение: не можешь ли, мол, ₽ 2 тыс. одолжить. А друг сидит напротив. Думаю, все ясно. Отвечаю, что не в городе, могу на карту кинуть, но у меня на счету только ₽ 1 700, а переводы от ₽ 3 тыс. Пишу: «Закинь мне ₽ 1 300, а я тебе отправлю». Просят номер карты, я скидываю, и через минуту приходит СМС о пополнении счета! © «Подслушано» / Ideer
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Когда я был маленьким, мы с братом отказывались есть морковь, потому что не любили ее. Как-то наши родители добавили морковь в еду и сказали нам, что это не она вовсе, а новый овощ под названием «оранж-бум». И мы невероятно полюбили этот «оранж-бум». © Fatty_Booty / Reddit
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Моя мама может позвонить в 3 часа ночи со словами «Что-то мне очень плохо, срочно приезжай». Я мчусь сквозь стужу и снег, а там — накрытый стол с чаем и блинчиками и «острая необходимость пообщаться» у мамы. © doovy / Pikabu
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Брат, будучи студентом, в электричке откалывал такой номер: когда подходили контролеры, он с невозмутимым видом вываливал на скамейку ворох мятых билетов и говорил: «Вам надо — вы и ищите». © Juri Nezwyski / Facebook
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Отец всегда был против татуировок. А еще он постоянно повторял мне фразу: «Вся фигня у тебя в голове». Вот только эти слова не работают, когда это касается тату. Думала, думала я, решилась все же набить тату и пришла показывать родителям. Мама просто закатила глаза, а вот папа посмеялся и сказал, что такой вариант принимается. Я знала, что набить на левой руке «Вся фигня у тебя в голове» — отличная идея. © «Палата № 6» / VK
- На местной радиостанции проходил конкурс, в котором нужно было позвонить и угадать песню, чтобы выиграть приз. Оказалось, что на их сайте были кнопки «сейчас играет» и «в очереди», и моя девушка звонила в эфир еще до того, как заиграет следующая песня. Она тогда выиграла множество призов — от билетов на концерт до ноутбука. © Mahck / Reddit
Чьи находчивость и хитрость удивили вас сильнее всего? А может быть, вам вспомнились более интересные примеры из собственной жизни?