16 татуировок, которые вы ни за что не захотите повторить
Все по-разному подходят к решению сделать тату. Кто-то долго раздумывает и тщательно все выверяет, а кто-то идет на этот шаг спонтанно, под влиянием эмоций. Большинство героев нашей подборки, наверное, относятся к последней категории. Но даже если принимаешь решение взвешенно и сознательно, порой татуировка может получиться противоречивой, как у парня на последнем снимке.
AdMe.ru наткнулся в сети на несколько татуировок, которые заставили наши брови недоуменно взмыть вверх.
Раньше это были иероглифы, теперь — кириллица
«Встретил этого дядьку в Греции. Спросил у него, что означает его татуировка. Он сказал, что это парное тату, надписи сделали на кириллице, потому что ему нравится шрифт. Решил не расстраивать мужика переводом. Очень позитивный дядька».
«Мой эскиз — и то, что получилось в итоге»
Скрипичный ключ
«Свежие весенние роллы» — гласит ее тату
«Мы с женой решили сделать парные тату. Я пошел первым, а ее была запланирована через неделю. А потом мы решили развестись. Я идиот»
«Подруга сделала тату»
Где его лапки?
«Друг купил тату-машину и набил на себя Дарта Вейдера»
«Подружка захотела набить себе пару цветов. Ну, здорово!»
«Сводная сестра моего приятеля сделала тату с лицом своей мамы...»
«Моя крутая татушка „Звездных войн“»
«Товарищ моего друга сделал это с собой в 8-м классе»
«Майское тело, майские правила»
Король Лев уже не тот
Буквы можно и поменять
Должно быть: Daughter («дочь»).
Парень сделал такую же татуировку, как и у подобранной им собаки. Оказалось, татуировка просто означает, что питомец кастрирован
Позже молодой человек рассказал, что он знал о том, на что идет. Просто ему хотелось сделать что-то для своего пса, чтобы показать связь с ним. «Моя собака теперь всегда со мной». Что ж, очень похвально. Мы бы вряд ли решились на такой поступок.
Фото на превью whoople / reddit