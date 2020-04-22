16 татуировок, которые вы ни за что не захотите повторить

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Все по-разному подходят к решению сделать тату. Кто-то долго раздумывает и тщательно все выверяет, а кто-то идет на этот шаг спонтанно, под влиянием эмоций. Большинство героев нашей подборки, наверное, относятся к последней категории. Но даже если принимаешь решение взвешенно и сознательно, порой татуировка может получиться противоречивой, как у парня на последнем снимке.

AdMe.ru наткнулся в сети на несколько татуировок, которые заставили наши брови недоуменно взмыть вверх.

Раньше это были иероглифы, теперь — кириллица

«Встретил этого дядьку в Греции. Спросил у него, что означает его татуировка. Он сказал, что это парное тату, надписи сделали на кириллице, потому что ему нравится шрифт. Решил не расстраивать мужика переводом. Очень позитивный дядька».

«Мой эскиз — и то, что получилось в итоге»

Скрипичный ключ

«Свежие весенние роллы» — гласит ее тату

«Мы с женой решили сделать парные тату. Я пошел первым, а ее была запланирована через неделю. А потом мы решили развестись. Я идиот»

«Подруга сделала тату»

Где его лапки?

«Друг купил тату-машину и набил на себя Дарта Вейдера»

«Подружка захотела набить себе пару цветов. Ну, здорово!»

«Сводная сестра моего приятеля сделала тату с лицом своей мамы...»

«Моя крутая татушка „Звездных войн“»

«Товарищ моего друга сделал это с собой в 8-м классе»

«Майское тело, майские правила»

Король Лев уже не тот

Буквы можно и поменять

Должно быть: Daughter («дочь»).

Парень сделал такую же татуировку, как и у подобранной им собаки. Оказалось, татуировка просто означает, что питомец кастрирован

Позже молодой человек рассказал, что он знал о том, на что идет. Просто ему хотелось сделать что-то для своего пса, чтобы показать связь с ним. «Моя собака теперь всегда со мной». Что ж, очень похвально. Мы бы вряд ли решились на такой поступок.