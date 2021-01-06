16 человек, которым природа подкинула королевский подарок

Природа — это не только замысловатый узор на крыльях бабочки или пейзаж, от которого захватывает дух. Это настоящая мастерская чудес. Благодаря ей появляются диковинные животные, птицы и растения, часть которых даже наделена способностями. Вот вы, например, знали, что деревья могут передавать друг другу сигнал об опасности, а отдельные виды бамбука способны за день вырасти на 91 см? Да, мир вокруг нас по-настоящему изумителен.

AdMe.ru в очередной раз убедился, что окружающей среде всегда есть чем нас поразить. Даже тех, кто, кажется, уже видел все.

«Нет, вы только посмотрите, какой узор на панцире у черепашки, которой я помог перейти дорогу»

Это черепаха в стиле Louis Vuitton. © corboybeebop / Reddit

«Спасибо, Вселенная, что „угостила“ меня вот таким потрясающим видом из окна»

«Этот восхитительный джентльмен украсил мою прогулку в парке»

«У нас здесь, в Австралии, есть своя версия северного сияния»

«Только что переехал в квартиру, где долгое время никто не жил. Вот какой сюрприз ждал меня в раковине. Посадил его в горшок. Посмотрим, что вырастет»

«Этот лед похож на маленький лес»

Присмотритесь, и вы увидите там крошечный народ. © sabboo / Reddit

«Думаю, что это перевернутое дерево, которое растет в кирпичном туннеле, действительно впечатляет»

«Посмотрите, какую красивую капусту кто-то подарил моей маме на Рождество»

«Сегодня утром наткнулся на 2 чудесных оленей-альбиносов. Я никогда не видел даже одного, а тут сразу 2!»

«Гулял сегодня и увидел, как свет преломляется в пруду. Сначала подумал, что на поверхности масло, но нет»

«Каждая травинка заморозилась в собственном ледяном панцире. Сфотографировал это рядом с Зеленым озером в Висконсине»

«У моей кошки по 7 подушечек на лапках»

«Цветок в нашем саду похож на смеющуюся акулу»

«Оцените этот естественный природный „глюк“, который я сфотографировал на восточном побережье Тайваня»

«Это растение уже несколько месяцев пытается украсть мою метлу»

«Эти лисицы обитают только на островах Чаннел. Нам говорили, что они маленькие, но я не ожидал, что настолько»

«Они размером с домашних кошек и не боятся людей».