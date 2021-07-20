16 человек, которым повстречались такие незнакомцы, что хоть стой, хоть падай
В день мы проходим мимо десятков, а то и сотен незнакомых людей, встречаем их в магазинах, транспорте и кафе. Большинство из них мы и не замечаем, но некоторые западают в душу надолго. Одни запоминаются своим нахальством, а другие — внезапной вежливостью или даже щедростью.
Мы в AdMe.ru надеемся, что вам повезет встречать только приятных незнакомцев, как и некоторым из этих людей.
- Питер. Маршрутка. Я сижу у окна и пью сок, похрюкивая иногда трубочкой. Рядом со мной парень в наушниках. Обычное утро. И тут он встает, чтобы выйти, и кладет мне в руки банан со словами: «Это чтоб ты нормально позавтракала». Спасибо, незнакомец, за позитивное начало недели. © Подслушано / Ideer
- Гуляю сегодня с ребенком, он спит в коляске. Подходит какой-то мужик и сначала приятным голосом говорит, мол, какой маленький, они все хорошие, пока маленькие. А потом резко меняет голос на более низкий, тон — на раздраженный и добавляет: «Вы бы знали, что из них вырастает!» На какую реакцию девушки с коляской рассчитывают эти люди? Что она скажет: «Ого! Спасибо, что предупредили!» — и пихнет коляску в кусты? © mona.cardamona / Pikabu
- Сегодня шла из магазина косметики и подсчитывала в уме остаток финансов. И тут дедушка примерно лет 70 мне: «Здравствуйте!» Оборачиваюсь, судорожно перебирая в уме, знакомы ли мы, и на автомате выдаю: «Здравствуйте». Смотрю с вопросом, а он отвечает: «Ну вот, улыбнулась — и солнышко выглянуло, а то идет вся серьезная». После этого шла до машины и улыбалась, просто так, просто от приятной реплики. Вот так любой случайным «здравствуйте» может изменить наше настроение на весь день. © Julka.kosha77 / Pikabu
- Добрая незнакомка нашла мой потерянный кошелек и проехала 15 минут на велосипеде до моего общежития. Отыскала мою комнату и передала кошелек мне раньше, чем я заметил пропажу. © bookworm1896 / Reddit
- А у меня случилось настоящее чудо прямо 31 декабря. Шла я по торговому центру, все кругом ярко и нарядно, а я такая одинокая. Подошел ко мне парень и протянул билетик с чеком. Я даже не поняла, что к чему. Он кратко объяснил, что в отделе техники лотерея беспроигрышная, а ему не надо и билет выкидывать жалко. А я такая вот иду и приглянулась ему, просто решил мне его отдать. Делать мне было нечего, поднялась на 3-й этаж, смотрю, ведущий голосит, музыка играет. Встала в сторонку, посмотрела выступления местных коллективов, думала уже уходить, но началась та самая лотерея и мой номер выиграл новый фотоаппарат. Я даже не поверила сначала, но мне его вручили и сфотографировали для отчета, поздравили аплодисментами и даже букетик подарили и коробочку конфет. Вот так совершенно незнакомый паренек взял и сделал мне дорогущий подарок 31 декабря. © trueanone / Pikabu
- Работала когда-то оператором на АЗС. Стояла ранняя весна, на улице была ужасная грязь. Чтобы не потонуть в этой грязи окончательно, мы с напарницей постоянно протирали полы. Зашла женщина, натоптала ужасно, прошла в туалет и, когда вышла, отобрала у меня швабру, вымыла свои следы от туалета до двери, кинула в меня шваброй прямо от порога и молча удалилась. © Подслушано / Ideer
- Утро, холодно, дождь. С кривым от недосыпа лицом стою на пешеходном переходе, конечно, без зонтика и мокну, уже представляя, что мои волосы похожи на очень маленькое лохматое гнездо. И вдруг в этой утренней толпе мрачных людей, ждущих зеленого света вместе со мной, появляется высокий незнакомец, который молча накрывает меня своим зонтом, специально перемещая его ко мне. Я не успела даже сказать спасибо, но это было волшебно. © Подслушано / Ideer
- Мой отец работал водителем грузовика. Мы с ним сидели в кабине и ждали, пока проедет поезд. Тут в окно постучался какой-то мужик и протянул мне модельку товарного поезда. Папа хотел дать ему двадцатку, но тот отказался. Сказал, что просто пытается сделать людей счастливее. © MakeMeCereal / Reddit
- Лет 16–17 назад повез я собаку к ветеринару. Ехал общественным транспортом до ветеринарии. Там пришлось сделать небольшую операцию. Отдал практически все деньги. Возник вопрос, как ехать домой. Собака идти не может, денег на такси нет, да и мобильных не было особо. Дома я был один, родные были в другом городе. В общем, помощи ни у кого не нашел. Вариант был один: подождать, пока собака придет хоть немного в себя, и доехать на троллейбусе домой. Видя, что я сижу около своей бедной собаки, ко мне подошел пожилой мужчина и спросил, что произошло. Я рассказал ему суть. Он попросил подождать, ушел в ветеринарию. Вышел с супругой, внуком и кошкой и сказал, что довезет меня до дома. Хотя им и в другую сторону, но они помогут мне! У меня не было слов, одни эмоции. И с тех пор по возможности я всегда стараюсь помочь людям, если вижу, что у них какая-либо подобная ситуация. © sandro46 / Pikabu
- Незнакомец спросил: «Тебе нравится Мэрайя Кэри?» Я: «Ну да». И он протянул мне новенький диск: «Тогда это тебе, я случайно не то купил». Уж не знаю, что он хотел купить, но теперь я счастливый обладатель всех хитов Мэрайи Кэри. © UcallmeNightHawk / Reddit
- Мой молодой человек ужасно накричал на меня на улице при большом количестве народа из-за того, что я в своих новых туфлях с натертыми ногами не поспевала за ним. Он орал так сильно, что я не могла в этот поток оскорблений даже слова вставить. А потом он развернулся и пошел, оставив меня посреди улицы. Еле сдерживая слезы от обиды, потихоньку поплелась к метро. Вдруг перед самым входом меня окликнул незнакомый мужчина и со словами: «Девушка, не плачьте. Он того не стоит!» — подарил розу и скрылся в неизвестном направлении. В этот момент я наконец приняла решение уйти от парня, на которого потратила 4 года своей жизни. © Подслушано / Ideer
- Шел на работу. Прекрасная, хорошо одетая женщина лет 50 подошла ко мне: «Извините, могу я сделать вам комплимент? Вы самый красивый мужчина из всех, кого я встречала за день. Вы держитесь с таким достоинством, я просто должна была подойти к вам». Я поблагодарил за такие слова, но на всякий случай сказал, что женат. Она ответила: «Дорогой мой, вы все равно слишком молоды для меня. Я просто не могла не сказать вам этого». Это было 4 года назад, а я до сих пор люблю вспоминать этот момент. © anon33249038 / Reddit
Что неожиданное делали незнакомцы, которые вам запомнились?
Фото на превью ValuevaAnastasi / Twitter
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