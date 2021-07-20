16 человек, которым повстречались такие незнакомцы, что хоть стой, хоть падай

В день мы проходим мимо десятков, а то и сотен незнакомых людей, встречаем их в магазинах, транспорте и кафе. Большинство из них мы и не замечаем, но некоторые западают в душу надолго. Одни запоминаются своим нахальством, а другие — внезапной вежливостью или даже щедростью.