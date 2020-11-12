16 человек, для которых банальное получение посылки превратилось в эпичную трагикомедию

Ожидание посылки — это лотерея: никогда не знаешь, что именно окажется внутри, когда заказ доставят и в каком виде. Именно поэтому в сети так много курьезных рассказов, связанных с курьерской службой, каждый из которых — маленькая трагикомедия.

Мы в AdMe.ru любим нетривиальные сюжеты, поэтому не смогли пройти мимо историй об эпичных приключениях посылок и тех, кто их получил.

«Девушка-курьер ростом 1,5 метра и весом 45 кг доставила мне посылку со словами: „Я дралась за нее с енотом, я победила“»

«Наконец-то прибыл мой фанатский комплект, который я заказал еще в 2016 году! Спасибо Amazon за „экспресс“-доставку. Жаль, что сейчас я болею за „Баварию“»

Кажется, посылка шла слишком долго

«Заказал девушке одного из ее любимых персонажей аниме — Тоторо. Добавил в корзину, оплатил, получил посылку. В итоге за ₽ 1500 получил то ли единокота, то ли которога»

«Так как Тоторо я уже пообещал — решил написать продавцу о проблеме, ни на что особо не надеясь. Каково же было мое удивление, когда ошибку признали и отправили товар снова. Долгожданный Тоторо прибыл через 2,5 недели в том виде, в котором я заказывал. Спасибо тебе, честный китаец. За которога тоже спасибо».

Когда морально был готов к обману, но отправитель все-таки смог удивить

«У водителей службы доставки сейчас много работы, но они все же находят время заботливо спрятать посылку под коврик»

«Я заказал видеоигру на Amazon, а вместо этого получил в посылке тесты на беременность. Кому-нибудь они нужны?»

«Мне доставили посылку, перепачканную в соусе к спагетти. Запах стоял жуткий, но содержимое не пострадало. Доставщик, узнав о проблеме, отправил мне сюрприз-извинение: ложку для спагетти»

Абсолютно любая доставка

«Я попросил службу доставки Amazon спрятать мою посылку, чтобы ее не украли. Они превзошли мои ожидания!»

«Пока я лежал на операции, мне доставили посылку. Вернувшись домой, я был просто шокирован увиденным»

«Вот в таком виде мне доставили телевизор за $ 700. К счастью, в остальном все было хорошо»

«Этому водителю Amazon нужно повысить зарплату. Он не только сделал фото подтверждения доставки, но и запечатлел гостя на моем крыльце»

«Заказал пластинку из Италии. Мне доставили ее в коробке для пиццы»

Посылки от родителей полны сюрпризов

«Мне потребовалось несколько минут, чтобы выйти на улицу и забрать свою посылку. Но эти парни меня опередили»