16 человек, которым попались не то клиенты, не то юмористы какие-то

Как бы там ни было, у каждого человека свое понятие качественного сервиса. И порой это становится причиной разных казусов, с которыми сталкиваются люди, работающие в сфере обслуживания. Это может быть и забывчивость клиентов, и странные просьбы посетителей, и просто недопонимание.