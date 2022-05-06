16 человек, которым попались не то клиенты, не то юмористы какие-то
Как бы там ни было, у каждого человека свое понятие качественного сервиса. И порой это становится причиной разных казусов, с которыми сталкиваются люди, работающие в сфере обслуживания. Это может быть и забывчивость клиентов, и странные просьбы посетителей, и просто недопонимание.
Мы в AdMe.ru иногда диву даемся, какие же причудливые истории о клиентах могут поведать нам пользователи сети.
- Работаю в магазине обуви, также в продаже имеются средства по уходу. Приходит женщина и ставит передо мной пустой баллон водоотталкивающего спрея, требуя вернуть деньги. Достает чек и, указывая на дату покупки, говорит: «Он слишком быстро закончился, за такие деньги он должен служить минимум 7 месяцев!» Откуда такие сроки — неизвестно. То есть можно прийти в магазин и вернуть упаковку от колбасы, потому что она слишком быстро закончилась, хотя должна «служить» неделю. © Подслушано / Ideer
- Работал в месте, где делали пиццу и салаты. Парень настоял на том, чтобы мы положили салат на пиццу перед тем, как поставить ее в печь. И он разозлился, когда его пицца получилась водянистой, а салат сморщенным. © FreedomPhighter / Reddit
- Тружусь официанткой последние 10 лет, и позвольте мне сказать, что я видела много чего. Думала, что ничто больше не сможет меня шокировать. Но вчера вечером клиент забыл не куртку, не зонт, а чертов носок под столом. И я поняла, что ошибалась: люди не перестают меня удивлять. © crow_lady / Reddit
- Я работала в кол-центре известной интернет-аптеки. Поступила жалоба от женщины о том, что банка полисорба подозрительно легкая и наверняка пустая. Но она ее не открывала, так как тогда мы скажем, что она все использовала, и деньги не вернем. Я ее уговаривала открыть банку, объясняла, что полисорб легче пудры и банка не пустая. В общем, она мне 2 дня мозг выносила. Но это стоило того многозначительного молчания, когда она все-таки открыла банку. © persokon / Pikabu
- Работаю в интернет-магазине техники. Недавно позвонила женщина на горячую линию, с упреком сказала: «Я вообще-то сейчас не могу говорить!» — и бросила трубку. Действительно, и чего это я? © Подслушано / Ideer
- У меня такая ситуация была. Звоню клиентке, чтобы договориться о дате доставки. Месяц не помню, какой-то с 31-м днем. На тот момент было 30-е число, вторник.
— Когда вы бы хотели получить ваш заказ?
— Так, в четверг не могу, 1-го тоже не могу. Давайте послезавтра.
Я, едва сдерживая смех:
— Вы мне, конечно, не поверите, но послезавтра 1-е число, четверг.
Ржали вместе. © Оксана Корогод
- Однажды мне позвонила клиентка и пожаловалась на то, что у нее не работает Wi-Fi. Я сообразил, в чем проблема, и спросил, подключен ли у нее модем. «Конечно, нет! Я заплатила за беспроводной интернет!» После того как я объяснил, что его действительно нужно подключать, она заставила меня принять жалобу, потому что ей обманом продали беспроводной интернет. © bashno / Reddit
- — Мне нужна игра, чтобы не требовался стол. Играть будем в машине во время поездки.
— Вот, возьмите «Одним словом».
— Не, а есть что-то не карточное, а с фигурками и полем? © alexey.yushin / Pikabu
- Приходит женщина, кладет на стол телефон, мол, не работает. Окей. Открываю телефон, а из него выливается вода. Говорю:
— Вы серьезно?
— Да!
— Вы серьезно думаете, что можете утопить телефон и он попадет под гарантию?
— Да! А зачем она тогда нужна? © qouqoussique / Pikabu
- Однажды мне нужно было доставить пиццу. Я добрался до нужного места за 15 минут, так как у нас появилась новая быстрая печь, да и заказов было в тот день не так много. А клиенты были расстроены, что я пришел слишком рано. © EducationalBag6848 / Reddit
- Это моя самая любимая жалоба, которую я когда-либо получал. Я работал в довольно дорогом стейк-ресторане, и многие гости получали своей стейк в форме бабочки, что, по сути, означало разрезание более толстого куска стейка на 2 более тонких ломтика. Так он просто быстрее готовится на гриле. Заходят женщина и ее муж, и она заказывает стейк «бабочка». Когда принесли заказ, она стала жаловаться, что ее стейк «не похож на бабочку». Она была в ярости, желая поговорить не только с менеджером, но и с шеф-поваром, который приготовил это. Им обоим пришлось несколько раз объяснять, что означает «бабочка», и ее муж был очень смущен. © Loves_me_tacos125 / Reddit
- Работаю на рынке не первый год, многое повидала, но больше всего поражает чувство стадности. Как-то пришла покупательница, мол, я товар ей плохой продала, а я вижу, что испортили его после покупки. Завязался спор. Мимо шла женщина, просто шла, подходит: «Да-да, я тоже тут брала, отвратительные цыплята». И пошла дальше. Я даже сказать ничего не успела... Торгую-то я сумочками. © Подслушано / Ideer
- Было дело, мы проводили техобслуживание компьютеров в одной конторе. Все как обычно: куча вирусов, мусор и прочее. Все сделали, все довольны. А через месяц звонок: «Верните деньги!» Я в полном недоумении: «А что случилось-то?» Оказывается, опять нахватали вирусов, а я якобы должен был обеспечить качественную работу компьютеров чуть ли не на годы вперед. Решили вопрос, конечно, в итоге. © prawler / Pikabu
- Рассерженная женщина вернула пылесос, у которого было «слишком сильное всасывание». По ее просьбе она получила взамен более слабый, но и менее надежный пылесос. © DJEB / Reddit
- Я пекарь, и у нас есть много видов пончиков. В их числе — жаренный во фритюре с корицей. Один клиент пожаловался, что на вкус его пончик был таким, будто его пожарили во фритюре, хотя всего за 5 минут до этого я подробно объяснил ему, что это значит — «жаренный во фритюре». Он спросил, могу ли я сделать пончик нормальным, и рассердился, когда я указал ему на другие 10 видов, которые не были жаренными во фритюре. © AlleywayGum / Reddit
- Работаю в кожгалантерейном отделе в магазине. Пришла дама за кошельком. Долго и придирчиво выбирала: этот тяжелый, этот яркий, у этого застежка неудобная. 40 минут пыхтела, ушла ни с чем. Через 2 дня приходит и заявляет, что забыла в одном кошельке большую сумму денег. Как? Что в голове у человека, который примеряет кошелек под купюру и забывает ее?! Деньги нашли, вернули. © Подслушано / Ideer
А вы попадали в ситуацию, когда собеседник вызывал у вас недоумение?
AdMe/Народное творчество/16 человек, которым попались не то клиенты, не то юмористы какие-то
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