16 человек, которым достались имена и фамилии, однозначно гарантирующие веселую жизнь
Иногда добавить красок в жизнь и поднять настроение окружающим можно очень просто — достаточно, чтобы поблизости оказался человек с неординарным именем или фамилией. Наверняка у каждого из нас есть коллега, чье имя уже стало нарицательным, или начальник, чью фамилию с первого раза и не выговоришь. А главное для обладателей таких фамилий — это, как нам кажется, обладать здоровой самоиронией и уметь самому посмеяться над очередным коверканием.
Мы в AdMe.ru считаем, что насмехаться над тем, как зовут других, конечно, не стоит. А вот по-доброму пошутить или улыбнуться, особенно когда сам человек не против, — милое дело. Так что представляем вам очередную подборку забавных историй о фамилиях и именах.
- Когда-то у нас трудился региональный менеджер с фамилией Увельда. Он умел «выбивать» даже безнадежные заказы. Когда кому-то из нас доставался проект, где заказчик слал правки пачками или давал невнятное ТЗ, коллеги сочувственно спрашивали: «Что, опять Увельда?» Вскоре этот менеджер ушел в другую компанию. Со временем фирму покинули почти все, кто застал его лично, в том числе и я. Но, по словам оставшегося коллеги, уже новые люди называют у них свои запарные проекты «увельдой». © Zhanbas / Pikabu
- Был у нас в школе такой Язеп Язепович Клементович. Все бы ничего, но если прочитать это наоборот, то получалось «Чивотнемелк Пезя Чивопезя». Вот так мы его и звали. © Fegra / Pikabu
- Работаю сисадмином. Сейчас ходил в один офис — там у них новая сотрудница. Попросила настроить ей новый почтовый ящик. При этом говорит, что только ящик по фамилии называть не надо, а то письма ее никто не читает. Я ее спрашиваю: «А какая у вас фамилия?» Меня, говорит, зовут Марина, а фамилия — Троян. © P***Bear / Pikabu
- На работе был мужчина по фамилии Го́лов. Присутствующие, которые были не в курсе, недоумевали, когда кто-нибудь заглядывал в кабинет и спрашивал: «У вас Го́лова нет?» или «Го́лова не видели?» © Наталья Журавлева
- У моей коллеги 2 дочери: Василиса и Николь. Долго же я соображала, когда она сказала: «У меня сегодня дочери приедут, Васька и Колька». © Подслушано / Ideer
- Прохожу как-то мимо местного клуба, по совместительству помещения для выставок и прочих мероприятий. У входа стоит девушка, высматривает кого-то в окнах и кричит: «Плоть! Плоть! Пло-о-оть!» Капец, думаю, приехали, секта экстремального сыроедения. Уже начинаю обходить мадам, как вдруг из авто на парковке рядом высовывается мужик и орет ей: «Я тебя 300 раз просил, не зови его так! Платон, Платошка!» И из здания выбегает наконец мальчонка лет 5. © ArgusPanoptes / Pikabu
- В университете была спецгруппа по физкультуре — самые дохлые. Список группы шел не по алфавиту, а как попало, и рядом оказались Кащеева и Бескровная. Обе, кстати, вполне такие плотненькие румяные девушки. © Екатерина Полякова / AdMe
- У мужа лучший друг по фамилии Баби́й. Муж зовет его Бабаем. Сын был маленьким и очень любил, когда этот друг в гости приходил, потому что приходил он всегда с подарками, с историями интересными. Сын так и спрашивал: «Пап, когда к нам Бабайка придет?» © МадамА / AdMe
- Я сейчас была на вызове, где детей-близнецов на полном серьезе назвали Матфей и Матвей. У меня мозг вскипел, пока мать объясняла, что сначала заболел Матфей, а потом Матвей, температура у Матвея была, а у Матфея не было, а Матвей — не Матфей, вы не так поняли, доктор, давайте заново. © kaarmaapoolice / Twitter
- В собесе в 90-х случайно в какой-то канцелярской книге увидел Ф. И. О. — Чертова Хризантема Петровна. Может, она и Черто́ва, кто знает, но Чéртова Хризантема звучит круто. © DELETED / Pikabu
- В моей школе училась девочка Юлия с фамилией Крошка. Для девушки очень даже прикольно. Но вот как ее бате жилось, фиг знает. © Omanech / Pikabu
- Наша фамилия Очковские. Так случилось, что сын с раннего детства вынужден был носить очки, и в школе моментально прицепилась дразнилка об очкарике. Поделать с этим он ничего не мог, обижаться — только множить дразнилки. И он нашел, по моему мнению, достойный ответ: «Ношу очки, чтобы вы не забыли мою фамилию». И дразниться стало неинтересно. © Ольга Очковская
- Бабушкина двоюродная или троюродная сестра до замужества носила вполне себе красивую фамилию — Фигурная. Замуж вышла за Муху. С тех пор среди наших родственников прочно обосновались Мухи, но ей к фамилии все еще добавляют «фигурная». Фигурная Муха. © COBECTbHEBKYPCE / Pikabu
- Приходит племянник родственника, первоклашка, из школы. Рассказывает: «А к нам сегодня в класс директор школы заходил! Фамилия у него — как у гуся из мультика!» Последующие расспросы показали, о каком гусе он толкует. Оказалось, что это он говорил о гусе-летчике из мультика «Черный Плащ». В общем, о Зигзаге Маккряке. А фамилия директора — Мокряк. Так-то да, однофамильцы. © Duuremaar / Pikabu
- У моего знакомого был отчим по фамилии Церапиер. Происхождение фамилии и ее смысл неизвестны. Работал он в какой-то проектной конторе, и, как это часто бывает, в сделанном ими проекте обнаружились неувязки, его послали на объект разбираться. Вдогонку была послана телеграмма: «К вам направлен Церапиер». Ответ гласил: «Сообщите, какая техника необходима для доставки церапиера на стройплощадку». Ответ: «Церапиер выгрузится и пойдет своим ходом». © berd2003 / Pikabu
- Работая в кадрах, видела много всякого. Мой личный топ — это Мамина Надежда и Школьная Любовь. Вот даже представить не могу, чем руководствуются люди, подбирая такие имена к таким фамилиям. © Pixelok / Pikabu
А какие запоминающиеся имена или фамилии встречались вам?