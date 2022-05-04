16 человек, которым достались имена и фамилии, однозначно гарантирующие веселую жизнь

Иногда добавить красок в жизнь и поднять настроение окружающим можно очень просто — достаточно, чтобы поблизости оказался человек с неординарным именем или фамилией. Наверняка у каждого из нас есть коллега, чье имя уже стало нарицательным, или начальник, чью фамилию с первого раза и не выговоришь. А главное для обладателей таких фамилий — это, как нам кажется, обладать здоровой самоиронией и уметь самому посмеяться над очередным коверканием.