16 человек, которых жизнь наградила такими именами и фамилиями, что скучать им точно не придется

Нетривиальные имена и фамилии всегда привлекают внимание. Одно дело быть Машей Ивановой — и совсем другое, например, именоваться Виталиной или носить фамилию Кот. У людей, в паспортах которых указаны запоминающиеся личные данные, обычно вагон и маленькая тележка историй о том, как на них реагируют окружающие.

Мы в AdMe.ru обожаем истории о людях, которых родители или судьба наделили нетипичными именами и фамилиями. А в конце вас ждет бонус о том, что даже совершенно обычные паспортные данные могут стать причиной возникновения комичных ситуаций.

У моего руководителя фамилия Доктор, а работаем мы в сфере торговли (это принципиально). Любой его разговор по телефону с новым человеком начинается неизменно так: «Здравствуйте, меня зовут Доктор (имя, отчество). Нет, это не профессия, а фамилия». Обычно люди переспрашивают: «А какой именно доктор?» Он отвечает «Психотерапевт общей практики» и начинает выносить мозг собеседнику. © Ekaterina Filippova / AdMe

Были соседи Олег и Ольга, детей они тоже назвали Олег и Ольга. Когда соседка ходила беременной 3-м, это была интрига года: как же они выйдут из сложившейся ситуации?! Соседи отшучивались, что будет Олег Второй (технически — Третий), но родилась Оливия. © PolinMalin / Pikabu

У брата начальник был с фамилией Котик. Огромный мужик, добрый, веселый. Водитель вечно ржал, что опять котика катать поедет. © Faira / Pikabu

Установила на телефон программу, определяющую, как записан человек у других своих контактов. Звонит мне мастер по установке дверей (замерщик), высвечивается он у меня как «Криворукий замерщик». Естественно, виду я не подала, но сомнения в профессионализме мастера затаились. Решила написать в компанию, где заказывала дверь, чтобы мастера мне поменяли, объяснила причину. Через 5 минут мне звонит сам мастер и говорит: «А вы знаете, какая у меня фамилия? То-то же, нет! А фамилия моя — Криворукий!» Короче, договорились мы с ним на эти выходные. Посмотрим, какой он замерщик. © Палата № 6 / VK

Родители назвали меня Дианой. Тогда это было очень необычное имя. Моя бабушка ни в какую не хотела называть меня так и поэтому, качая в коляске, припевала: «Баю-баю, звать не знаю». © Подслушано / VK

У меня была однокурсница по фамилии Мухина. Вышла она замуж и стала Комаровой. Мы так и шутили: «Веселится народ, муха замуж идет за лихого, удалого, молодого комара». © Татьяна Неснова

Меняли в конце 80-х место в садике для сына (переводили в садик поближе к дому). Тогда это целая эпопея была. Нашли вариант, пришли с другим родителем к заведующей и объясняем: Кусакин меняется с Царапкиной. Ржали все вместе — «шило на мыло». © Mary Kusakina

Представляю вам свою семью: я Артемида, мою младшую сестру зовут Христофора, а когда родился брат, родители узнали о существовании двойных имен, так что он Ромул-Август. А теперь имена родителей: Галина и Петр. Фамилию раскрывать не буду, но похожа на Иванов, Петров, то бишь обычная, без изысков, которые могли бы соответствовать именам. Как только появилась возможность, поменяли на Алина, Кристина и Роман. С отчеством и фамилией нормально смотрится, не нужно объяснять, а почему такое имя, а в честь кого... Родители расстроились, но в глубине души, думаю, осознают свою ошибку. © Палата № 6 / VK

Учительница рассказывала историю: ее подруга была обладательницей фамилии Грустная и решила это поправить. Взяла телефонный справочник и нашла там гражданина с фамилией Счастливый, позвонила и позвала в ЗАГС только ради смены фамилии. Счастливы уже много лет. © Анна Ши / AdMe

У сотрудницы была подруга по фамилии Козлова. Она говорила: «Замуж выйду — сменю скотскую фамилию!» Вышла замуж за Баранова. © Galiya Sutzhanova

Зовут меня Виталина. Сыну друзей года 2 было, и он ну никак не мог запомнить мое имя: то Илина, то Полина. Мне-то все равно, а его родители постоянно пытались малыша научить. И как-то встречаю их на улице, а детеныш радостно так кричит мне на всю улицу: «Оленина, приве-е-ет!» © Vitalina5 / Pikabu

Училась в вузе с девочкой по фамилии Тупицына. Умом она не блистала — блистала красотой и любила приговаривать, мол, фамилия — как перчатка: всегда можно сменить. Выскочила замуж на 3-м курсе за какого-то мелкого бизнесмена, взяла фамилию мужа. Ржала вся группа, потому что Тупицына стала Дурневой.

В юности было развлечение: читать телефонную книгу. Было переживательно, почему в нашем городе на 7 Малышей всего 5 Карлсонов. © Татьяна / AdMe

Моя сестра устраивалась на работу. Ей говорят: «Пойдете работать в бригаду плохих». Она отвечает: «Почему в бригаду плохих? Не пойду работать туда! Отправьте в другую бригаду!» Ей потом объяснили, что Плохих — это фамилия такая. Ох и посмеялись мы потом. © Зухра Мавлянова

У нас была бухгалтер по фамилии Крайняя. А я не знала. Приходим на корпоратив, а стол она бронировала на свое имя. И вот вижу стол, и крупно так написано на табличке: «Крайняя». Я еще подумала: «Почему крайняя? Стол мужского рода, он стоит в середине зала». Потом выяснила. © Натуля / AdMe

Были у меня однокурсница Иришка Рак и однокурсник Мишка Жук. А потом они поженились и родили ребенка. У девочки в паспорте написано Кристина Жук-Рак. А все потому, что мамаша отказалась брать фамилию мужа. Хорошо живут вроде и не страдают. © gordey2003 / Pikabu

Бонус: иногда причиной возникновения нетривиальных ситуаций бывают даже самые обычные имена

Познакомились с мужем в интернете 10 лет назад. Общались под никами. Я спрашиваю, как его на самом деле зовут, а он отвечает, что у него очень редкое и дурацкое имя, никогда своих тезок не встречал. Я уже начала думать, что ж там может быть такое необычное? Харлампий? Елпифидор? Оказалось, его зовут Федя. В небольшом городке на севере Казахстана он такой один и реально был уверен, что это очень редкое имя. А у меня дедушка Федор, двоюродный брат Федя и примерно у 5–6 знакомых маленькие сыновья Федьки. Для меня это самое обычное имя, я даже Иванов меньше знаю. © Подслушано / VK

Подруга родила дочь, назвали Анастасией. Пришла патронажная медсестра и с порога комнаты поприветствовала ребенка: «Здравствуй, Настенька!» Подруга обалдела: «А откуда вы имя ребенка знаете?» Медсестра говорит: «А сейчас всех девочек Настеньками называют. Вы у меня сегодня уже третья». На следующий день муж подруги побежал подавать заявление о смене имени дочки. © Artemis.Nobilis / Pikabu