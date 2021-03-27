16 человек, которых судьба наградила экзотичными прозвищами, но они приняли их не дрогнув
Возникновение прозвищ — вещь непредсказуемая. Иногда все логично: любишь булочки — назовут Пончиком или Ватрушкой. Но иногда бывает, что совершенно неожиданным образом к человеку прилипает прозвище, которое ну никак не ожидаешь. Истории из нашей подборки отлично иллюстрируют обе ситуации.
Мы в AdMe.ru твердо знаем: истории о возникновении прозвищ — отдельный вид искусства. Мы гордимся людьми, которые умеют посмеяться над тем, как их прозвали, и с удовольствием добавляем в нашу копилку порцию их откровений.
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Нет хуже беды, чем родители-приколисты. Им, Григорьевым, и отцу, Григорию, показалось отличной идеей и меня назвать Григорием. Имя-то мне даже нравится, вот только смущает прозвище, которое прилепилось ко мне с появлением интернета: 3G. © Палата № 6 / Vk
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Долгое время яростно спорила с учителем английского о теории Дарвина. Была помешана на биологии и перечитала всю возможную литературу об этом. А он никак не соглашался, говорил: «Не могу поверить, что ящерицы — мои предки». Так у меня и осталось прозвище Lizard, что в переводе означает «ящерица». Благодаря этому очень хорошо подтянула английский. © Beelzebub / AdMe.ru
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Устроился в IT-компанию. В маленьком отделе у нас работают аж три Степана. Само собой, есть Степан-старший и Степан-младший. А третьего почему-то все называют Степаном-Экстрасенсом. Предсказатель будущего? Черный маг, потомственный шаман? Вовсе нет. Оказалось, что третий Степан вполне закономерно был Степаном-средним, то есть Степан-medium, но что-то пошло не так: когда он оказался в другом отделе, там все думали, что он реально медиум. Так он стал Экстрасенсом. © kfc1 fighter / Pikabu
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В детстве у меня была кличка Бублик. Все потому, что у моего брата (четкого пацана с района) была кличка Батон, а мне не знали, какую придумать. Потом у нас появилась сестра, которую прозвали Булочка. Но самое смешное, что фамилия наша — Плюшко! © Палата № 6 / Vk
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В школе мы как-то играли на перемене в салки. У нас был очень длинный и худой парень, в свои 14 он был 205 см ростом. Он водил. Догоняя одного из сверстников, он споткнулся о бордюр и пробежал еще пару метров на четвереньках, пока полностью не плюхнулся на клумбу. С тех пор он Такса. © Вадимъ Романюкъ / Яндекс. Кью
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Была у меня ученица по имени Ангелина. Добрая, отзывчивая, только вот по комплекции вышла крупненькой. Еще в 1-м классе появилась у нее огромная любовь к вытиранию доски. Как только звонок — сразу мчится к доске. Но поскольку ростом она была на голову выше всех одноклассников, а мощи в ней было больше, чем у 5 мальчишек, вместе взятых, то, когда неслась Ангелина между парт, роняла по дороге всех подряд. Я пыталась ее урезонить: «Ангелина, осторожнее, ребята же упали». Она с удивлением смотрела и всем своим видом показывала, что понятия не имеет, как это произошло. Однажды ее мама рассказала, что одноклассники девочку называют Терминатором, а ей обидно. Я поговорила с ребятами. «А давайте ее Ангелом называть будем, ведь у нее такое имя красивое!» Вроде прозвище прижилось. А к 4-му классу я вдруг услышала, что ребята ее Ангелом зовут, но Ангелом Смерти. © angelik.tash / Pikabu
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На работе была женщина с фамилией Вчерашняя. Кличка — Несвежая. © Vlad Bes / Facebook
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У нас на работе клички давать не принято, но один у нас случайно стал Сантехником, и вовсе не из-за своей профессии. Пришел оформляться на работу вполне холеный важный молодой человек. Не знаю, что за впечатление он сумел произвести на мою коллегу, но, после того как он зашел к нам на следующий день, она обыденно и между делом выдала: «Ой, он мне снился сегодня. Кран мне чинил». © Konseki / AdMe.ru
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В 5-м классе у нас был новогодний маскарад, и все были в костюмах. Я мечтала быть Жасмин из диснеевского мультфильма «Аладдин». Мама постаралась и сшила мне прекрасный наряд, это прямо была моя гордость. Так совпало, что в тот злополучный вечер моя мама была ведущей нашего праздника. И когда всех вызывали по одному и представляли классу их костюм, родная мать почему-то назвала меня Шахерезадой. Понятно, что сказки «Тысяча и одна ночь» были ей куда ближе, чем творение Disney. Но каково же было мое разочарование, когда в тот же вечер (и, увы, на долгие годы) мои любимые одноклассники окрестили меня «Шухер из ада». © Валиса / AdMe.ru
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У нас на районе есть паренек, вида он довольно хулиганского, но вот прозвище у него Таня. А все потому, что кто-то заметил: уединившись, он поет песни Татьяны Булановой! © Кебар Радов / Facebook
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Меня называли Родинка... на языке глухонемых. Я работала воспитателем в школе для глухих, и дети решили, что долго показывать мое имя пальцами, и просто показывали родинку у себя на щеке в том месте, где она у меня расположена. © Kateryna Sindieieva / Facebook
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Летом 2019 года были у меня друзья. И вот одна из них всегда называла меня довольно странно: Улич. Ульяной меня по паспорту кличут. А великий и ужасный Т9 исправлял на «кулич». Вот и кличка у меня теперь Кулич. © Ульяна / AdMe.ru
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Как-то в далеком детстве, когда мне было лет 7 или 8, мама купила мне кепку. Такую теплую, с ушами. И оранжевую, очень яркую. Я в ней пошел играть в футбол. А всю малышню разве хочется по именам запоминать? И самый старший парень, который был, естественно, еще и капитаном команды, меня прозвал Кепкин. А вслед за ним меня так стала называть вся площадка. Я очень обиделся и кепку снял. Тогда меня стали называть Бескепкин. © Денис П. / Яндекс. Кью
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Был знакомый по прозвищу Братуха. Фамилия его брата была Ухов, кличка, естественно, Ухо. Ну а этот — брат Уха. Вот так все просто. © Mikhail Mischenko / Facebook
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В 3-м классе к нам пришел новенький и гордо заявил, что уж на его-то фамилию мы не сможем придумать кличку. Фамилия — Матузный, ага. Целый день трудно думалось. Потом русичка, глядя в журнал, прочла: «МАЗУТНЫЙ!» Все заржали. Отлично, Валентина Михайловна! © Fitingoff / Pikabu
А у вас есть какие-то особенные истории, связанные с прозвищами?