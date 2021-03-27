16 человек, которых судьба наградила экзотичными прозвищами, но они приняли их не дрогнув

В школе мы как-то играли на перемене в салки. У нас был очень длинный и худой парень, в свои 14 он был 205 см ростом. Он водил. Догоняя одного из сверстников, он споткнулся о бордюр и пробежал еще пару метров на четвереньках, пока полностью не плюхнулся на клумбу. С тех пор он Такса. © Вадимъ Романюкъ / Яндекс. Кью

Была у меня ученица по имени Ангелина. Добрая, отзывчивая, только вот по комплекции вышла крупненькой. Еще в 1-м классе появилась у нее огромная любовь к вытиранию доски. Как только звонок — сразу мчится к доске. Но поскольку ростом она была на голову выше всех одноклассников, а мощи в ней было больше, чем у 5 мальчишек, вместе взятых, то, когда неслась Ангелина между парт, роняла по дороге всех подряд. Я пыталась ее урезонить: «Ангелина, осторожнее, ребята же упали». Она с удивлением смотрела и всем своим видом показывала, что понятия не имеет, как это произошло. Однажды ее мама рассказала, что одноклассники девочку называют Терминатором, а ей обидно. Я поговорила с ребятами. «А давайте ее Ангелом называть будем, ведь у нее такое имя красивое!» Вроде прозвище прижилось. А к 4-му классу я вдруг услышала, что ребята ее Ангелом зовут, но Ангелом Смерти. © angelik.tash / Pikabu