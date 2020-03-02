16 человек, которые любой ценой добиваются своего

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Оказывается, люди, которые долго вынашивают планы по достижению цели, в 10 раз успешнее тех, кто привык действовать спонтанно. А если человек еще и записывает свои мечты, то он добьется своего с вероятностью в 3 раза выше, чем даже любители планировать.

Мы в AdMe.ru еще раз убедились: некоторых людей на пути к желаемому просто невозможно остановить.

1. «7 дней строгого постельного режима в больнице и преждевременные роды на 22-й неделе. Мы ждали этого ребенка 9 лет»

2. «После 12 лет в гостиничном бизнесе я наконец получил первую хорошо оплачиваемую работу! Сейчас вы смотрите на нового помощника сомелье в ресторане со звездой Michelin»

3. «Мама похудела на 50 кг. Она поставила себе цель измениться в январе 2019-го и к январю 2020-го сделала это»

4. «Всего полгода назад у меня была жуткая депрессия. А сейчас я в другой стране на новой работе и живу в собственной квартире»

5. Н — настойчивость

6. «Сегодня я наконец-то сдала последний государственный экзамен и получила лицензию электрика»

7. «Спустя годы бесплодных попыток забеременеть мы решили, что не можем иметь детей. А потом неожиданно это случилось! Никогда мы не были такими счастливыми и такими уставшими одновременно»

8. «3 года жестокой борьбы с дисморфофобией — и я смогла сделать первое в жизни селфи с моим парнем!»

9. «После долгого периода неудачных попыток мы наконец-то рады сообщить, что у нашего собакена будет „братик“»

«Мама и папа сделают мне человечка».

10. «Сегодня с утра отвозила детей к своей маме поводиться. Обычно Рома целовал при встрече бабушку, улыбался мне и уходил. Я помахала рукой. Он помахал в ответ и еле слышно сказал: „Пока...“ Я не знаю, как описать то, что я чувствовала и чувствую»

У мальчика сенсомоторная алалия и расстройство аутистического спектра.

11. «Целый месяц я приседала и делала другие упражнения. Итог — я добилась именно такой фигуры, какую хотела»

12. «С детства я был правшой, хотя некоторые вещи делал левой рукой. Однажды я решил добиться того, чтобы обе руки работали одинаково. И вот мой результат»

Вверху: «Это написано правой рукой». Внизу: «Это написано левой рукой».

13. «Я достиг вершины, к которой должен стремиться каждый машинист. Я теперь машинист 1-го класса!»

14. Одному аспиранту преподаватель дал задание, которое невозможно было выполнить: «Разработайте построение правильного многоугольника с 65 537 сторонами». Аспирант вернулся с решением через 20 лет

Этим аспирантом был Иоганн Густав Гермес — выдающийся немецкий математик. А на картинке выше вы видите тот самый многоугольник, который визуально ничем не отличается от окружности.

15. «Потеряла 36 кг. Вес ушел, как только я перестала употреблять алкоголь и фастфуд. Последние 3 года он держится на отметке 58 кг»

16. Любая мама знает, как надавить на ребенка, чтобы получить желаемое