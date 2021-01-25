16 человек, которые фразу «будь серьезнее» воспринимают как призыв что-нибудь учудить

Все мы знаем, что смех продлевает жизнь. Иногда встречаются люди, которые просто излучают положительные эмоции. Рядом с ними невольно начинаешь улыбаться и настроение поднимается даже в хмурые будни. Такие весельчаки способны в любой ситуации разглядеть позитив, веселя при этом окружающих. Даже когда требуется быть особенно внимательным и собранным, им сложно удержаться, чтобы что-либо не отчебучить.

Мы в AdMe.ru отправились в очередные поиски весельчаков на просторах интернета, чтобы поднять вам настроение дома за чашечкой чая или в дороге.

1. Нарезка лука — очень опасный спорт

Важно не привязываться к луку эмоционально. © gwrthryn / Reddit

2. «Я положил кипу на своего кота. Никогда в жизни так не смеялся»

На твоем месте я бы спал с одним открытым глазом. © Smooshjes / Reddit

3. «Моя девушка приготовила на ужин пирог с курицей...»

4. «Папа позвал сестру и меня, чтобы мы спускались вниз, сказав: „Обед на столе“»

«Моя сестра увидела это и заплакала, потому что он, видимо, слишком далеко зашел с отцовскими шутками».

5. «Вот одно из наших развлечений, наслаждайтесь»

6. «Я приклеил глаза на свои очки VR и дал бабушке с дедушкой опробовать их»

7. «Когда на снегу есть следы, мне нравится идти около них с другой ноги, чтобы было похоже, что один человек прыгает»

8. «Кассир в банке попросила меня снять маску. И прямо засмеялась»

9. «Моя маленькая дочь должна была в качестве домашнего задания нарисовать крылья и ступни дракона»

10. Когда видишь такого «космонавта», то невольно начинаешь сомневаться, на тот ли рейс садишься

11. «Дамы и господа, мой отец нашел время, чтобы сделать это моей маме»

12. «Моя подруга устроила фотосессию со своей новой диссертацией»

13. «У меня, мамы и сестры есть групповой чат для снимков. Мама прислала нам коллаж. Мы красавчики»

14. «Получил на Рождество 3D-принтер. У моего друга была простая просьба»

15. «Папа купил маме новую маску»

16. «Рождественский завтрак в этом году стал еще веселее»