16 человек, которые решились уйти в никуда с нелюбимой работы и ни разу об этом не пожалели
Некоторым для счастья нужно всего лишь уволиться. Бывает, что человек так привыкает к рутине, что и не осознает, как ему плохо. Но всегда есть какой-то толчок, знак, когда люди говорят сами себе: «Так жить больше нельзя».
Мы в AdMe.ru собрали истории о людях, которые не побоялись поменять свою жизнь и ушли в никуда с нелюбимой работы. И вот что из этого вышло.
- Друг начинал карьеру в госконторе, но ушел в торговлю. Первую зарплату сразу получил в 2 раза больше. На прежней работе ему, конечно, все начали рассказывать, что его там обманут, фирма закроется, а только у них хорошо и стабильно. Через 4 года друг заехал на старую работу по какому-то делу, уже получая заметно больше. А там все те же женщины работали за те же деньги, и они начали шутить: «Вот, мы же говорили, назад проситься пришел». © vasda / Pikabu
- На 1 сентября подруга каждый год покупает себе торт. Так она празднует свое увольнение из школы. Она была учительницей по химии и с содроганием вспоминает те времена. Каждый год завуч ей обещала, что после открытого урока ей повысят категорию и, соответственно, зарплату. Подругу кормили «завтраками» 5 лет, пока в итоге она не психанула и не уволилась. Вот как ее уговаривали остаться: «Ну куда тебя еще с твоим образованием возьмут?» Она нашла ставку в химической лаборатории с прекрасной зарплатой.
- Новый начальник почему-то невзлюбил меня, а я в отделе — единственная женщина. Однажды в конце рабочего дня шеф велел остаться и доделать проект. Я возразила, что уже 19:30 и лучше я закончу работу дома. Тем более у меня маленькая дочь. Вдобавок была пятница — в запасе оставались выходные. Поясню, что проект этот вовсе не был срочным.
Итак, я, вопреки приказу, ушла домой. В офисе меня начали откровенно травить, и я просто уволилась в никуда. Сейчас у меня прекрасная новая работа, поэтому мораль этой истории: что ни делается, все к лучшему. © Priyanka Shrivastava / Quora
- Как-то после нелюбимой работы-каторги сидела и ждала автобус. Подсел бедно одетый мужчина, стал рассказывать о себе, поведал, что он безработный и идет со дня рождения родственницы. Помощь от родни получать не хочет, мол, сам скатился — сам и поднимусь. Пока болтали, почувствовала, что от него чем-то приятно пахнет, будто булочками свежими с малиной. В конце решила спросить, что за запах, а он довольно так и протяжно сказал: «Свобо-о-ода!» — и ушел. На следующий день уволилась. © Подслушано / VK
- Я 5 лет корячился на некой службе, верил в идею и карьеру, о которой мне говорили и убеждали. Потом не выдержал и ушел в коммерцию, близкую к моей специальности. Первым шоком была зарплата в 5 раз больше. Вторым шоком стала новогодняя премия в размере 10 зарплат на госслужбе. P. S. Прошло 12 лет. В той конторе никто не уволился, так что карьерного роста у меня бы там не получилось. © Mick.7 / Pikabu
- Меня взяли как продажника и обещали сделать директором, если зарекомендую себя. А мы издавали газету. Я пахала как ишак: выбила ₽ 100 тыс. долга от недобросовестных партнеров, подняла продажи на 20 %. Жду обещанного повышения. И тут моя куратор заявляет: «Начальство решило закрыть офис в вашем регионе, но ты не волнуйся, потому что я тебя отстояла. Останешься продажником, но придется работать из дома». Я как представила, что ко мне домой будут приезжать фуры, а в моей комнате будут храниться пачки с газетами на продажу и на возврат. Ну уж нет. Куратор долго не могла понять, почему я в тот же день уволилась. Из продаж я ушла в журналистику и не жалею.
- На моей первой работе я жутко перерабатывал. Однажды мы должны были сдать проект в понедельник. В пятницу утром я пришел в офис в 10:30. Мы работали до 6 утра субботы и завалились спать прямо на офисных диванах. Проснулись в 12 дня, заказали пиццу. В общем, работали до середины воскресенья, но проект сделали. Я еще и дома все перепроверил. В понедельник утром я пришел в 11:26, а начальник унизил меня перед моей же командой за то, что я опоздал. Неудивительно, что я уволился. © unknown author / Quora
- Я вела небольшое предприятие, а новый шеф не выдал зарплату. Я знала, что его сын инвалид, мать их бросила, поэтому решила месяц подождать. Снова нет денег. А у меня как раз заканчивался договор с ними. Тогда я сказала, что останусь, если он выплатит 2 мои зарплаты и 1 вперед. «Вы отнимаете кусок хлеба у моего ребенка», — заявил шеф и выдал мне только заработанное. Разумеется, больше я там не работала. © лара липова / Facebook
- Однажды нужно было выполнить тяжелую работу — зимой, на улице, работали с утра до позднего вечера. После этого заболел, а из-за больничного мне еще и зарплату урезали на ₽ 10 тыс. Как только я об этом узнал, открыл сайт с объявлениями о найме и нашел другое место с лучшими условиями. Еще и повышение получил через 2 недели. © Андрей Олефиров / Facebook
- Начальник заваливал меня работой, а другие коллеги сидели без дела. Когда я попросила шефа разделить обязанности между всеми поровну, он отказался. Тогда я сделала глубокий вдох, затем выдох и написала заявление на увольнение. Когда шеф узнал, что у я ухожу в никуда, он посмеялся надо мной. Мне пришлось отработать в фирме еще некоторое время, и каждый день начальник и коллеги говорили, что я совершаю большую ошибку. Но в день своего увольнения я получила предложение в новой фирме. Так что я ушла с гордо поднятой головой. © Shubhangi Garg / Quora
- Подруга была хореографом в детском ансамбле. Руководительнице за 70, и вела она себя как прима-балерина. Однажды звонит в выходной и орет в трубку: «Ты почему не на работе?» Подруга растерянно: «Так вы не говорили, что у нас внеплановая репетиция». Ответ начальницы сразил: «Ты такие вещи сама должна знать». То есть подругу фактически обвинили в том, что она не прочитала мыслей дражайшей начальницы. Там много было такого треша, только подруга говорила: «Не могу уволиться, как я брошу детей». Но после того, как она 3 ночи подряд не смогла уснуть, ее муж поехал с подругой на работу, чтобы она написала заявление на увольнение. Теперь говорит, что вообще не понимает, почему сразу не ушла из этого ада. Сидит дома с котом и приводит нервы в порядок.
- На собеседовании начальник был душкой, но уже в первый день в офисе я увидела, что люди его боятся. Он при всех наорал на сотрудника, который ему в отцы годится. Причина — отсутствие документов на товар. Оказалось, бумаги еще просто не пришли с таможни. Но шеф даже не извинился. Стало понятно, почему за спиной его называли Шреком. Я перестала спать по ночам от стресса. Самое мерзкое, что близкая подруга уговаривала меня не уходить, мол, терпи, так ты закаляешь характер. К счастью, я выбрала свое психическое здоровье.
- Я совершенно не могу есть в ресторанах, кафе и любых заведениях общественного питания. Даже не знаю откуда, но есть у меня страх того, что было с этой едой. Хотя нет, знаю! Работал я раньше в маленьком заведении, простая забегаловка. В этом месте сотрудники развлекали себя тем, что издевались над едой посетителей. Например, облизывали котлеты, а потом подавали как ни в чем не бывало. Как узнал — сразу уволился, наорав на бывших коллег. © Подслушано / VK
- У меня в жизни был сложный период: маленькие дети, ипотека. Мне было не до собственной внешности. Тут меня вызывает начальство на ковер. Говорят, ты не носишь юбки и собираешь волосы. Прямым текстом сказали: «Если ты будешь пользоваться резинкой для волос, тебя ждет дисциплинарное взыскание». Надо было видеть их лица, когда они поняли, что в компании вообще-то нет правил дресс-кода. Сейчас я работаю на новой работе, где нет таких придирок. © Kim-Ann / Quora
- Работаю программистом. В первый же день на новом месте я понял, что крупно ошибся, придя сюда. Начальник назначил меня на проект, который не соответствовал моей квалификации. Я пошел к нему поговорить и до сих пор не могу забыть его слова: «Тут тебе не ресторан, в котором ты можешь выбирать себе еду». Вдобавок мне постоянно ставили ночные смены. Через 10 месяцев я сказал себе «Хватит!» и уволился. Все думали, что это незрелый поступок. Через 3 месяца я нашел новую работу с прекрасным коллективом и руководством. Я счастлив. © Debasish Dey / Quora
- Повысили до начальника отдела. Для меня, вчерашней выпускницы, это был успех. Но вскоре я развелась, ушла на съемную квартиру с 5-летним ребенком. И тут начальник стал чудить: сначала очень сочувствовал по поводу развода, а потом срезал зарплату. Мне было прямым текстом сказано: «Ты же никуда не денешься, ты одна с ребенком». Моя финансовая подушка таяла, и я понимала, что скоро мне негде будет жить. Я в панике, не знаю, что делать. А после ухода от мужа за мной стал ухаживать знакомый — и тут он забирает меня с ребенком к себе. Уговорил уйти с работы: «Ты мне здоровая нужна». Я и ушла. Посидела дома, а потом нашла новую хорошую работу, а с парнем мы расписались. © gamayun88 / Pikabu
А какие эпичные истории об увольнениях вы знаете?
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