16 человек, которые заплатили деньги за крутую вещь, а взамен получили пшик

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Довольно часто мы совершаем покупки не из необходимости, а просто желая порадовать себя или близких. Тем обиднее бывает, когда приобретенная вещь или услуга преподносит неожиданные сюрпризы и ставит перед фактом, что мы зря потратили свои деньги. Героям нашей новой подборки покупки подложили ту еще свинью.

Мы в AdMe.ru и сами, бывало, испытывали разочарование от неудачных приобретений и уверены, что эти фото найдут отклик в душе каждого.

«Решили попробовать уличную еду и уже отведали вкусную картошку фри, как вдруг обнаружили, что продавец завернул ее в результат чьего-то анализа мочи»

«Купил нам с отцом билеты на концерт. Вот мое место»

«А я еще обрадовался, что мой подарок на День отца пришел заранее»

«Грузчики пытались стрясти с меня $ 650 сверху, чтобы донести вещи до квартиры. Я не смог заплатить, поэтому они выгрузили мои вещи прямо на улице»

«Заказала светонепроницаемые шторы. Пришли вот»

Во французский луковый суп забыли добавить суп

«Моя капсула для стирки не сработала (фото сделано после использования)»

«Я думала, что купила печеньки, а не разочарование»

«Заказал 5 метров поливочного шланга. Что ж, технически все верно»

«Покупать летом шоколад онлайн — так себе затея»

«Хотел устроить барбекю для друзей и заказал гриль онлайн. Вот и он»

«Мама заказала сковороду взамен помятой (фото слева), но не обратила внимания на размеры, и теперь у нее есть эта (фото справа)»

«Слушайте, я знаю, что не умею танцевать, но никогда не имела в виду буквально, что у меня обе ноги левые»

«Заказала онлайн мебель с доставкой... и 1 миску»

«В моем печенье с предсказанием не оказалось предсказания»

«Уважаемые производители, вы теперь в списке моих врагов»