16 человек, которые загнали в тупик не только себя, но и всех вокруг

У всех найдется воспоминание о том, как окружающие сказали или сделали нечто такое, что хоть стой, хоть падай. И хотя такие истории специально не придумаешь, случаются они на каждом шагу — в очереди к банкомату, в магазине косметики, в самолете, а все потому, что люди могут быть неиссякаемым источником позитива.

AdMe.ru решил разузнать, какие курьезы особенно запомнились пользователям интернета.

1. «Я был уверен, что положил в рюкзак ноутбук»

2. «Сын подошел и спрашивает: „А как мне теперь достать ключики?“»

3. «Я: „Мне нужна оригинальная зарядка“. Продавец: „Ни слова больше“»

4. «Прождали вечность, пока толпа разойдется, чтобы сделать кадр. Потом произошло это»

5. Порой продавцам приходится постараться, чтобы понять, что имел в виду их клиент

6. «Заказала книгу о медитации в интернет-магазине. И вот что я получила. На каждой странице только слово „вдох“ или „выдох“»

«Вдох. Выдох».

7. Они хотя бы попросили

8. Как отвечать на надоедливые звонки

9. Действительно, зачем?

Банкомат: «С чеком или без?» Женщина: «С чеком». Банкомат: «Давайте беречь природу». Тетка жмет «С чеком» и ругается. Банкомат выдал деньги. Тетка отошла, и в этот момент выполз чек. Я: «Чек забыли». Ответ меня поразил: «А зачем он мне?» © maxossov / Pikabu

10. «Извини, пап, но ты проиграл. Так и не смог потопить мой кораблик, потому что он стоял на суше»

11. Никогда не поздно воплощать детские мечты

12. «Вот такие обувные войска»

13. «IKEA положила мне пластиковый винт, чтобы я мог выбросить его в мусорное ведро»

14. «Купил этот красивый винтажный принт для друга-геолога, но оказалось, что „Nemoci bramborových hlíz“ по-чешски означает „Болезни картофеля“»

15. Когда предприняли попытку помочь

16. «Гарри Поттер и...»