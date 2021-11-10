16 человек, которые выудили на барахолках такие вещи, что ни в сказке сказать, ни пером описать

Раньше за сокровищами отправлялись целыми командами и поиски могли занимать не один год. А сегодня их (пусть и не золотые слитки) можно найти на простых барахолках или в комиссионках. И наши герои этой возможностью активно пользуются.

Мы в AdMe.ru диву даемся, насколько удачными покупками разживаются некоторые люди. Оцените их и вы, да поскорее.

«Начинает холодать, поэтому я купила этот замечательный осенний свитер. Он в отличном состоянии!»

«Нашел уютный свитер за £ 6. Новый такой стоит больше £ 150»

«Этот крышесносный диван обошелся мне в $ 20!»

«Нашел эту вещицу в антикварном магазине примерно за $ 20. Платиновая булавка с бриллиантом в 1,25 карата, насколько я могу предполагать»

«Это винтажное шерстяное пальто стоило $ 9. Я была удивлена, насколько хорошо оно мне подошло. Определенно моя любимая находка!»

«Понятия не имею, зачем это мне. Но стоило оно всего $ 9!»

«Моя лучшая находка — золотое колье в 18 карат с 82 бриллиантами. Стоило чуть больше $ 6. Сразу схватила и побежала к своему ювелиру»

«Джинсовая куртка Levi’s c теплой подкладкой. Всего $ 20»

«„Надеюсь, это все не принадлежит тебе“, — написала моя девушка после того, как я отправил ей это фото»

«Женщина была уверена, что камера не работает, но там просто были проблемы с настройками. Заплатила $ 5, и она отдала ее вместе с сумкой»

«Оно не совсем подходит для моей кровати, но за $ 7 я никак не могла его не взять. Вышивка ну очень хороша»

«Работаю в комиссионке, и вот что я получила сегодня для своей собачки за $ 5»

«Я много лет искала идеальный черный комбинезон Одри Тоту из рекламы Chanel... И нашла за £ 2!»

«Когда я увидела это платье, оно стоило более $ 50. А сейчас нашла за $ 17»

«Я не собирался выходить сегодня, но вышел и купил редкий шерстяной тренч Burberry за $ 40»

«Мама купила вот такой контейнер в виде птички, а там был сюрприз»