16 человек, которые вышли на свою первую работу и вот тут-то узнали настоящую цену деньгам

Первый опыт самостоятельного заработка людям обычно сложно забыть. Одни вспоминают о нем с легким содроганием, а для других это светлые и радостные моменты, которыми они до сих пор с удовольствием делятся с окружающими. В любом случае выход на первую работу обозначает начало самостоятельной жизни. А это всегда волнительно.