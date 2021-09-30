16 человек, которые вышли на свою первую работу и вот тут-то узнали настоящую цену деньгам
Первый опыт самостоятельного заработка людям обычно сложно забыть. Одни вспоминают о нем с легким содроганием, а для других это светлые и радостные моменты, которыми они до сих пор с удовольствием делятся с окружающими. В любом случае выход на первую работу обозначает начало самостоятельной жизни. А это всегда волнительно.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, какой след в памяти людей оставили их первые трудовые будни.
- После 9-го класса устроилась я в пищепром. Работала в цехе изготовления пряников, а в соседнем делали лимонад. За месяц работы поправилась на 10 кг. © bazel08 / Pikabu
- Меня взяли на работу в пекарню лет в 16. Надо было общаться с покупателями, чистить витрины и все такое. И справлялась я с этим неплохо. Одна загвоздка: мне никак не давалась упаковка коробочек. Этот минус выявили примерно через неделю. Один из покупателей взял заказ, веревочка развязалась, и вся выпечка вылетела наружу. Ну и я вместе с ней. С работы. © Anita Palladino / Quora
- Когда учился в старших классах, я подрабатывал в пиццерии. И вот приходит к нам как-то дама и начинает раздавать какие-то брошюры, где всякая чушь о ней напечатана. А самое смешное то, что на ней была футболка с ее собственной фоткой и подписью под ней: «Не доверяйте этой женщине». Заказала маленькую пиццу «Пеперони», а пока та готовилась, наша клиентка вышла на улицу, начала орать, прыгать и размахивать руками. Вот это было нечто. © C8H9NO2 / Reddit
- Родственник помог мне устроиться на первую работу. Я должна была шить чехлы на катера и лодки. Как надо работать со швейной машинкой, я знала весьма приблизительно. Зато мне было скучно, да и денежки бы не помешали. И вот первый день. Владелец, мрачноватый мужик, кивает на 3 катера и говорит, что для них нужны чехлы и это будут моим первым заданием. Измерила первый и постаралась нарисовать выкройку. Получился прямоугольник. Но лодка-то не была прямоугольной. Я занервничала, позвонила маме — повелительнице швейных машинок и знатоку геометрии. Попробовала следовать ее советам, но лучше не стало. В результате мама приехала и помогла мне сшить первый чехол. Вернее, она это сделала, а я так, внесла пару деталей. Вечером я, мама и владелец все обсудили и сошлись на том, что лучше бы мне уволиться. © Jane Melvin / Quora
- Работал в бассейне на выставочном стенде с едой. По-моему, я хомячил больше, чем продавал. А главное, мне за это еще и платили. Отличная работа. © ishyaboyee / Reddit
- На заре трудовой деятельности работал я в пекарне. Мы продавали крендели. Выпечку перед продажей нужно было макнуть в жбан с теплым маслом и посыпать солью. Жбан был здоровенный и вмещал в себя около 20 л. А главное, каждый вечер нужно было тащить эту штуку в холодильник. Мы ненавидели эту работу: крышка плохо прилегала, и все боялись пролить масло. И вот одна девчонка забыла проверить, хорошо ли закрыт жбан, поскользнулась, и вся жидкость вылилась на нее. Она была буквально покрыта маслом с головы до ног. © itsbcos / Reddit
- Моя первая работа была в захудалой приморской гостинице. Меня туда мойщиком посуды взяли. Как-то залил мыльную воду в посудомоечную машину, и вся кухня наполнилась мыльными пузырями. Этакая пенная вечеринка на одного. © I_am_working_hard / Reddit
- Меня взяли помощником администратора в отцовскую контору. Я должен был отвечать на телефонные звонки. И все бы ничего, да только в фирме еще работали мой папа, два его брата, дедушка и еще один родственник. И у всех были одинаковые фамилии. Обычный телефонный разговор звучал примерно так:
— Здравствуйте, это компания X, чем я могу вам помочь?
— Позовите, пожалуйста... — тут звучала наша фамилия.
— А какого именно?
— Ой, даже не знаю...
Обычно я просто выяснял, по какому вопросу звонил человек, и таким образом вычислял нужного родственника. Все они работали в разных отделах. Любимым моим вопросом было: «А сколько вообще людей с такой фамилией у вас работает?» Когда я отвечал, что шестеро, следовало изумленное мычание. © DoWidzenia / Reddit
- Устроилась я на работу в психиатрическое заведение. Первый день, я еще форму не надела, а уже заблудилась в бесконечных коридорах. Стучу в дверь, открывает доктор и говорит: «Садись, милая, я тебе помогу». Объясняю, что работаю тут, а он в ответ: «Так я здесь тоже для этого, дорогая». Тут я и поняла, что стучаться в дверь в подобном заведении, да еще и без рабочей одежды, было большой ошибкой. Доказать, что со мной все в порядке, было невозможно. В общем, дала доктору телефон моего начальства, и он смущенно заметил, что за мной скоро придут. © Susan Rose / Quora
- У моих родителей своя фирма, занимающаяся ландшафтным дизайном. Когда мне стало не хватать денег, я попросилась туда на подработку. Поступил к нам один заказ: нужно было посадить цветы вдоль дороги. И я за него взялась. Жарко, устала я, сижу грязная, отдыхаю и пью лимонад. Подходит женщина примерно 40 лет и говорит: «Ты чего не работаешь? Я на тебя начальству твоему пожалуюсь, ты бездельница». От шока у меня аж лимонад из носа потек. Говорю, что она может жаловаться кому угодно, а я как сидела, так и буду сидеть. Она пообещала, что сейчас позвонит кому надо и меня уволят. Жаль, так и не позвонила.
- Устроился я на фабрику по производству сиропа для газировки. Поставили меня к одному из аппаратов, который смешивал сахарный раствор, концентрат и воду. Первый день, вдруг какой-то шум в цехе — все бегут на улицу. Оказывается, пчелы налетели. Выключаю машину. Но что-то делаю не так, и она меня обдает фонтаном этого сиропа с головы до ног. От пчел-то я спасся, но на улице пришлось стоять прямо на солнцепеке, и скоро я был покрыт прочной оранжевой коркой. Настоящий леденец. Уволился через 3 дня. © poppasocket / Reddit
- В 17 лет я пела в джаз-группе. Как-то мы выступали на берегу моря, сцена была прямо на пляже. Для зрителей на песке установили столики, горели свечи, шум прибоя. Красота. И тут во время концерта одной вокалистке в рот залетела муха. Я потом даже петь не могла.
- Подружка устроилась в кол-центр. Продержалась она там всего пару месяцев: уж очень нудной была работа. Но даже это время оставило на ней неизгладимый отпечаток. Каждый раз, когда она говорила «спасибо», обязательно добавляла: «Соединяю!» Особенно забавно это звучало в магазине, когда она забирала сдачу.
- Мне было 14, когда меня взяли на первую работу в небольшом кафе-мороженом, которое находилось в парке аттракционов. Быстро научилась всему необходимому, и мой босс был вполне всем доволен. Тут же, в парке, постоянно играла музыкальная группа. И я прямо бредила работой там. Спросила у своего начальника, как можно к ним попасть. А он только посмеялся надо мной и заметил, что мне оно и не надо, зато в кафе я прямо на своем месте. Ходила как в воду опущенная, а потом поняла, что он, будучи хозяином бизнеса, вряд ли мог посоветовать что-то другое. В общем, через 4 года я все же смогла попасть в духовой оркестр, а потом еще и стала его менеджером. И до сих пор благодарна своему первому боссу. © Megan O’Malley / Quora
- На своей первой работе я продержалась 1 день. Было мне лет 14, и я устроилась в детский музей. Предполагалось, что я буду ухаживать за змеями, ящерицами и прочими рептилиями. Меня обуревали восторг и такой энтузиазм, что я как-то упустила один момент: змей, ящериц и других рептилий я просто на дух не переношу. И вот первый рабочий день, меня приводят в комнату со всеми этими клетками и террариумами и говорят, что в мои обязанности входит кормить созданий, чистить вольеры, ну и заодно в комнате убирать. Я тут же вцепилась в веник, стала подметать пол. До конца дня это орудие труда из рук не выпускала. В общем, вечером ушла домой и больше на работу не возвращалась. © Nanette Kirk / Quora
- Моим первым местом работы был комиссионный магазин. Я работал в отделе, куда люди приносили в дар всякие старые и ненужные вещи. Надо было принять это все, отнести в специальную комнату, взвесить и оценить. Нам приносили все, что только можно: рухлядь, старые игрушки, мебель, унитазы. Особенно меня повеселил один мужик, который заявился с 3 мешками скошенной травы. © rebbitpls / Reddit
А как вы думаете, какой должна быть первая работа? И когда ее нужно искать: начинать еще в школе или лучше сначала получить образование?
Поделиться этой статьёй