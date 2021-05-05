16 человек, которые вступили в неравную схватку с бытовухой и проиграли

Бытовуха далеко не всем легко дается, хотя ею вынужден заниматься каждый. Кому-то она даже нравится, но симпатия эта может быть невзаимной. Не знаем, что думают об этом герои сегодняшней подборки, но дела у них пошли явно не так, как они того хотели.

Мы в AdMe.ru регулярно пишем о бытовых лайфхаках, но при этом и сами нередко попадаем впросак, поэтому полностью прониклись чувствами этих пользователей сети.

«Маша отправила в стирку шерстяной свитер размера S. Коротко об интеллекте нашей героини...»

«Сын зашвырнул свой плакат на стеклянную крышу кухни. У меня нет никакой возможности снять его, поэтому придется смотреть на это лицо каждый день»

«Попробовал испечь пирог. Не знаю, что именно пошло не так»

«Моя подруга воспользовалась магией, чтобы создать это овсяное печенье»

«Мой сосед по комнате: „Это так удобно, посуду можно просто помыть, когда она тебе понадобится“»

«Мама сказала, что ее часы сломались. Я починил»

Совет: прежде чем запекать баклажан целиком, нужно проткнуть его кожуру

«У меня почти получилось»

«Я не знал о таких проблемах с пылесосами, когда рос в доме с 3 мужчинами и матерью. Теперь я живу с 3 женщинами»

«Я случайно создал оружие»

«Купил телевизор с технологией повышенной детализации, но сел на очки, когда настраивал его. Теперь я не могу оценить эту технологию»

«Сестра пролила соус на новую клавиатуру, которую я купил на прошлой неделе»

«У меня есть 8 черных носков, но ни у одного из них нет пары»

«У нас была 1 кастрюля и 1 пачка макарон. В тот день мы лишились всего»

«Моя сестра сегодня пыталась приготовить попкорн. Не очень удачно»

«Купил чучело для отпугивания птиц, а оно оказалось совершенно бесполезным»