16 человек, которые встретили знаменитость и обалдели от своего везения
Иногда кажется, что знаменитости живут на другой планете и нереально встретить их где-нибудь, кроме сцены, телевизионного экрана и страничек с миллионами подписчиков в социальных сетях. Но на деле все, конечно, иначе: известных людей можно легко увидеть в барах, магазинах и на городских улицах.
Вот мы в AdMe.ru и отыскали счастливчиков, которые сфотографировались со своими кумирами, и хотим показать вам действительно крутые кадры.
«Я сейчас рухну»
Рэпер Эминем открыл в Детройте ресторан Mom’s Spaghetti и некоторых посетителей обслуживал сам. Парень с фотографии попал в местную новостную хронику во время того, как делал селфи.
- Представьте, если бы несколько лет назад кто-то сказал, что он подаст вам спагетти. © Some1Nico / Reddit
«Увидел Киану в Берлине, и это было здорово»
«Моя бабушка в 1963 или 1964 году. Она выиграла конкурс моделей и встретилась с Rolling Stones»
«Мой дедушка был врачом во время тура группы The Police»
Дедушка автора — третий слева (прим. AdMe.ru).
Джон Локк (он же Терри О’Куинн) на Гавайях
«Я и Стив Возняк»
«На фотографии с астронавтом Крисом Хэдфилдом выгляжу нелепо из-за того, что игнорирую рукопожатие»
«Мы с сестрой встретили рестлера Джона Сину»
«Встретил Майка Тайсона, когда был ребенком»
«Встретил Пола Ньюмана в конце 80-х. Я действительно не знал, кто это, но он был крутым»
«Февраль 1989 года. Тогда я прочитал „Хранителей“, сбрил брови и встретил Metallica»
«Сегодня я встретил Джека Блэка. Он посмотрел мне в глаза и сказал: „Это как смотреться в молодое зеркало“»
«В 4-м классе я встретил Джеймса Эрла Джонса. Сегодня наконец нашел фото»
«Моя группа с сэром Полом Маккартни»
«Это я со Стивеном Фраем»
«Я и писатель Нил Гейман на премьере мультфильма „Коралина в Стране кошмаров“ в Торонто»
Фотографией с какой знаменитостью вы можете похвастаться?
Фото на превью Brendan_linden / Reddit, Some1Nico / Reddit
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