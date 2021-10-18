16 человек, которые встретили знаменитость и обалдели от своего везения

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Иногда кажется, что знаменитости живут на другой планете и нереально встретить их где-нибудь, кроме сцены, телевизионного экрана и страничек с миллионами подписчиков в социальных сетях. Но на деле все, конечно, иначе: известных людей можно легко увидеть в барах, магазинах и на городских улицах.

Вот мы в AdMe.ru и отыскали счастливчиков, которые сфотографировались со своими кумирами, и хотим показать вам действительно крутые кадры.

«Я сейчас рухну»

Рэпер Эминем открыл в Детройте ресторан Mom’s Spaghetti и некоторых посетителей обслуживал сам. Парень с фотографии попал в местную новостную хронику во время того, как делал селфи. Представьте, если бы несколько лет назад кто-то сказал, что он подаст вам спагетти. © Some1Nico / Reddit

«Увидел Киану в Берлине, и это было здорово»

«Моя бабушка в 1963 или 1964 году. Она выиграла конкурс моделей и встретилась с Rolling Stones»

«Мой дедушка был врачом во время тура группы The Police»

Дедушка автора — третий слева (прим. AdMe.ru).

Джон Локк (он же Терри О’Куинн) на Гавайях

«Я и Стив Возняк»

«На фотографии с астронавтом Крисом Хэдфилдом выгляжу нелепо из-за того, что игнорирую рукопожатие»

«Мы с сестрой встретили рестлера Джона Сину»

«Встретил Майка Тайсона, когда был ребенком»

«Встретил Пола Ньюмана в конце 80-х. Я действительно не знал, кто это, но он был крутым»

«Февраль 1989 года. Тогда я прочитал „Хранителей“, сбрил брови и встретил Metallica»

«Сегодня я встретил Джека Блэка. Он посмотрел мне в глаза и сказал: „Это как смотреться в молодое зеркало“»

«В 4-м классе я встретил Джеймса Эрла Джонса. Сегодня наконец нашел фото»

«Моя группа с сэром Полом Маккартни»

«Это я со Стивеном Фраем»

«Я и писатель Нил Гейман на премьере мультфильма „Коралина в Стране кошмаров“ в Торонто»