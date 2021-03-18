16 человек, которые все сделали правильно, а их все равно поняли не так
Как же сложно бывает донести свою мысль до другого человека! И ведь не факт, что тебя поймут правильно. Вот приходишь ты к ветеринару, а вместо кота взвешиваешься сам. Или понимаешь, что с тобой заигрывали, спустя десятки лет, как это произошло с одним из героев наших историй.
Да уж, мы в AdMe.ru понимаем, что коммуникация — дело очень серьезное. Но и от комичных ситуаций во время самого обычного разговора никто не застрахован.
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Возила кота в ветеринарку. Побеседовали с доктором. Уточняет вопросы содержания, параметры кота, дошли до веса. Я говорю, мол, точно не помню, вроде столько-то. Решил взвесить. Подходим к большому напольному агрегату, низкому и широкому. Видимо, для всяких зверюшек, не только для котов. Я, абсолютно не задумываясь, с котом на руках становлюсь на весы и выжидающе смотрю на доктора. Он смотрит в ответ, смеется: «Кота одного поставьте, пожалуйста».
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Дело было в 90-е. Я был молод, строен и холост, жил еще с родителями. Дома закончилось мыло, и отправила меня матушка в магазин. Тогда еще не было гипермаркетов, а были небольшие хозмаги, не блещущие ассортиментом. Захожу в магазин, смотрю на витрину. Там 3 вида косметического мыла с незатейливыми названиями: «Чебурашка», «Зайка» и «Яичное». На кассе молодая симпатичная продавщица. Улыбаюсь ей во все зубы и говорю: «Мне мыло „Зайка“, пожалуйста!» Она заигрывающе улыбается в ответ и спрашивает: «Вам какое?» Я вроде громко сказал, ну мало ли, не расслышала, говорю громче: «Мне мыло „ЗАЙКА“, пожалуйста!» И тычу пальцем в витрину. Она зависла на полминуты с улыбкой, посмотрела на витрину, видимо, процессор обрабатывал новую информацию. Потом покраснела, достала упаковку и рассчитала. Правда, почему-то уже без улыбки.
Я вот знаете что думаю: а если бы я попросил «Чебурашку», что получил бы в ответ? © Slavarik02 / Pikabu
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Моя теща работала в парикмахерской. Когда меня постригла, вышла в другую комнату. Мне приспичило в туалет, а он у них в коридоре, на ключ закрыт. Я спрашиваю у женщин: «Можно ключ?» Тут одна говорит: «Возьми в ящике, зайчик». Я чуток смутился от такой неожиданной ласки, но, когда открывал дверь, рассмотрел брелок на ключе — зайчик. Вечером потом рассказал теще, как меня «кадрила» ее напарница. Смеялись до слез. © Moroevg / Pikabu
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В начале наших отношений мой уже бывший парень как-то спросил:
— Какой твой любимый металл?
— Галлий, — не задумываясь, ответила я.
— Почему? — немного офигел он.
— А он в руке плавится!
Парень что-то промычал и вышел из кухни. И только потом до меня дошло, что он-то, оказывается, интересовался, серебро или золото я предпочитаю. Девушки-химики — они такие. © Подслушано / Ideer
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Подруга рассказывала, как пригласила к себе симпатичного МЧ попить чаю. Ну он попил чай и ушел. © Анна Кошелева / Facebook
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Узнала о первой долгожданной беременности, срок 8 недель. Как креативно сказать мужу? Купила красивую коробочку и положила туда киндер-сюрприз. Предварительно вытащила из него игрушку, вместо нее положила снимок первого УЗИ и все снова, как было, упаковала. Увезла мужа на морскую набережную и вручила сюрприз, а у него в глазах — непонимание. Уговорила открыть. И-и-и... муж сказал: «Дорогая, там игрушку не доложили. И вообще положили чье-то УЗИ почек». Муж вообще очень умный, но с намеками — беда. © Güzel Ezer / Facebook
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Мой балкон выходит на дорогу. Всегда, когда белье развешиваю после стирки, обращаю внимание на то, что проезжающие мимо машины притормаживают напротив моего балкона. А так как я живу на 2-м этаже, водители прекрасно меня видят. «Ах, какая же я красотка! Наверное, познакомиться хотят», — думала я. Пока до меня не дошло, что они всего лишь объезжают здоровую яму на дороге! © Подслушано / Ideer
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В старших классах была одна очень красивая девочка, которая сильно меня раздражала. Она вела себя отвратительно, например разговаривала со мной ни о чем. Однажды она прислонилась ко мне, когда я положил голову на парту. Она могла взять мой ластик и рисовать на нем. Я это просто ненавидел. А потом понял, что, видимо, я ей нравился. И понял совсем неожиданно, когда мне было уже лет 30. Так что, милые дамы, учтите: стоит вам проявить внимание, и лет через 15–20 я постучу к вам в дверь, все еще не уверенный в вашем интересе ко мне. © Rat**ck_Debutante / Reddit
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Давно ездила с рюкзаком в Минск, в нем завалялись белорусские рубли. Недавно стою на остановке, задумалась. Подходит парень и говорит, что карман открыт, деньги сейчас вывалятся. Я, не думая, отвечаю: «Да там тысяч 10 рублей всего, фигня». Парень в шоке ушел, а до меня только потом дошло, что он про российские говорил. © Подслушано / Ideer
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Решила с мужем посоветоваться, в какой цвет покрасить волосы. Спрашиваю: «Какой тебе нравится?» Он, как настоящий мужчина, смотрит на изобилие фирм, цветов, оттенков, палет, баночек, коробочек, мужественно и нейтрально отвечает: «Тебе всегда шел красный». Я выбрала. Дома покрасилась. Иду хвастаться красотой: «Ну как? Какого я цвета?»
Муж аккуратненько: «Гнилая вишня?»
Я наорала: «Ты что, не видишь? Спелый гранат!»
Оттенок почти одинаковый, но осадочек остался. © Ирина Ирина / Facebook
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Занималась с репетитором. На выходе всегда отдавала деньги за услугу. Однажды собираюсь уходить, голова кипит, совсем забываю про деньги. «А ты денежку дашь?» Я в полной уверенности, что не хватает, наверное, на хлеб, задумываюсь: не завалялось ли рублей 30 в кармане. Долго раздумываю, потом говорю: «А сколько вам не хватает? У меня у самой сейчас нет». Когда уже дошло, посмеялись, конечно. © Подслушано / Ideer
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В старших классах начинался роман. На одном свидании я робко поцеловал ее в щеку, и вдруг она расплакалась и сказала: «Теперь у нас будут дети». И я понял, что продолжать роман очень опасно. © Dr.Nick / AdMe
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Утро, в маршрутке тесновато, и на остановках много желающих попасть в нее. Возле дверей уже скопление людей, и пробраться к выходу и выйти немного проблематично. Пассажиры начинают нервничать и возмущаться. На подъезде к очередной остановке мужчина нервно пробирается к двери и, весь уже взъерошенный, обращается к молодому человеку: «Давайте меняться». Тот стоит — само спокойствие, поднимает на него глаза и отвечает: «Ну давайте. И что вы можете мне предложить?» © Татьяна Петухова / Facebook
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Муж женился на мне по принципу от обратного: не понял, что я его отшиваю, а я прямо зауважала такую настойчивость. А мужик хороший оказался. Ну и супружеская верность в безопасности: до него доходило, что ему на что-то там намекали, примерно через месяц. © LittleRish / Pikabu
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Была у меня одна знакомая, с которой вечно что-то приключалось. Ехала в троллейбусе. Рядом стоял мужчина (слегка подогретый) и держался за верхний поручень. Троллейбус качается, мужчина локтем ей по голове: дзынь (нечаянно). Едут дальше. Опять по голове: дзынь. И тут она выдала на весь троллейбус: «Мужчина! Вы не могли бы держаться за какое-нибудь другое место?» Весь троллейбус обернулся посмотреть, за что он там держится. © Андрей Финагеев / Facebook
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Помню, как-то мои родители в очередной раз немного повздорили между собой, разошлись по разным комнатам. Мама позвала моего младшего брата (3 года) и произнесла примерно такую фразу: «Иди и скажи своему папаше все, что я о нем думаю!» Ну брат, недолго думая, идет в соседнюю комнату, подходит к папе и загадочным голосом ему говорит: «Папа, а мама о тебе думает!» Это было самое быстрое их примирение. © Иван Носков / AdMe
А вам доводилось попадать в такие ситуации?