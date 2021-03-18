16 человек, которые все сделали правильно, а их все равно поняли не так

Возила кота в ветеринарку. Побеседовали с доктором. Уточняет вопросы содержания, параметры кота, дошли до веса. Я говорю, мол, точно не помню, вроде столько-то. Решил взвесить. Подходим к большому напольному агрегату, низкому и широкому. Видимо, для всяких зверюшек, не только для котов. Я, абсолютно не задумываясь, с котом на руках становлюсь на весы и выжидающе смотрю на доктора. Он смотрит в ответ, смеется: «Кота одного поставьте, пожалуйста».

Дело было в 90-е. Я был молод, строен и холост, жил еще с родителями. Дома закончилось мыло, и отправила меня матушка в магазин. Тогда еще не было гипермаркетов, а были небольшие хозмаги, не блещущие ассортиментом. Захожу в магазин, смотрю на витрину. Там 3 вида косметического мыла с незатейливыми названиями: «Чебурашка», «Зайка» и «Яичное». На кассе молодая симпатичная продавщица. Улыбаюсь ей во все зубы и говорю: «Мне мыло „Зайка“, пожалуйста!» Она заигрывающе улыбается в ответ и спрашивает: «Вам какое?» Я вроде громко сказал, ну мало ли, не расслышала, говорю громче: «Мне мыло „ЗАЙКА“, пожалуйста!» И тычу пальцем в витрину. Она зависла на полминуты с улыбкой, посмотрела на витрину, видимо, процессор обрабатывал новую информацию. Потом покраснела, достала упаковку и рассчитала. Правда, почему-то уже без улыбки.

Я вот знаете что думаю: а если бы я попросил «Чебурашку», что получил бы в ответ? © Slavarik02 / Pikabu