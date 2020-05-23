16 человек, которые восприняли все чересчур буквально
Как приятно, когда нас понимают. Но порой бывают такие моменты, когда наши слова и просьбы воспринимаются другими ну очень буквально. И сказать им нечего, ведь формально они сделали то, о чем их просили, просто не так, как все ожидали.
Мы в AdMe.ru и сами попадали в такие ситуации, поэтому уверены, что это, может, и немного неловко, но зато очень забавно.
«В шутку написал „Игрушки для Эндрю“ в списке покупок моей мамы. Мне 21 год»
Вы просили — я сделал
«Сказали 2-летней дочери поставить свою обувь перед входной дверью»
Ох уж это современное поколение
«Мой парень заказал сэндвич с яйцом»
Кому-то надо смотреть больше фильмов
«Сказал сыну поставить их в ванную»
Когда все инструкции четко выполнены
С таким другом не пропадешь. Правда, не всегда он поймет все правильно
«Попросил положить новую пачку бумаги в принтер»
Краткость — сестра таланта
Правила есть правила
Может, и не так понял, зато хорошо учился в школе
Помог как смог
Заказал двойной эспрессо, и вот что мне принесли
Мисс буквальность
А у вас бывали случаи, когда вы или вас поняли слишком буквально?
Фото на превью MadTillDead / pikabu