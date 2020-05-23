16 человек, которые восприняли все чересчур буквально

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Как приятно, когда нас понимают. Но порой бывают такие моменты, когда наши слова и просьбы воспринимаются другими ну очень буквально. И сказать им нечего, ведь формально они сделали то, о чем их просили, просто не так, как все ожидали.

Мы в AdMe.ru и сами попадали в такие ситуации, поэтому уверены, что это, может, и немного неловко, но зато очень забавно.

«В шутку написал „Игрушки для Эндрю“ в списке покупок моей мамы. Мне 21 год»

Вы просили — я сделал

«Сказали 2-летней дочери поставить свою обувь перед входной дверью»

Ох уж это современное поколение

«Мой парень заказал сэндвич с яйцом»

Кому-то надо смотреть больше фильмов

«Сказал сыну поставить их в ванную»

Когда все инструкции четко выполнены

С таким другом не пропадешь. Правда, не всегда он поймет все правильно

«Попросил положить новую пачку бумаги в принтер»

Краткость — сестра таланта

Правила есть правила

Может, и не так понял, зато хорошо учился в школе

Помог как смог

Заказал двойной эспрессо, и вот что мне принесли

Мисс буквальность

А у вас бывали случаи, когда вы или вас поняли слишком буквально?