16 человек, которые сделали честность своей главной фишкой

По заключению социологов, 96 % людей лгут хотя бы раз в течение недели. Тем ценнее своими глазами увидеть пример честности и порядочности. Такие истории укрепляют нашу веру в человечество, а когда мы сами совершаем хорошие поступки, то нам становится так хорошо на душе.

Мы в AdMe.ru считаем, что вокруг полно хороших людей, и эта подборка о благородных поступках и остроумной честности — тому доказательство. А в конце вас ждет бонус: история о том, как ребенок вывел на чистую воду бабушку.

«Долго утирал скупую мужскую слезу, растроганный честностью магазина»

«Разведен и счастлив. Правда, ее адвокаты были круче»

Когда продавец не пошел на сделку с совестью

Тесть решил купить машину с рук в соседнем городе за ₽ 1 млн. Я его туда отвез, машину посмотрели, его все устроило. Пришло время рассчитаться, тесть с продавцом удобно устроились за столом и начали считать деньги. Тесть еще дома заготовил этот 1 млн десятью пачками по 100 тыс., а в самый ответственный момент, дважды пересчитав, выдал: «100 тыс. не хватает, похоже, дома остались». Все слегка удивлены таким просчетом, домой ехать не вариант: далеко. В итоге тесть попросил, чтобы я со своей карты сейчас 100 тыс. снял для него, а он, как домой приедет, мне деньги переведет. Так и поступили. Еще раз все пересчитали, вместе с моими деньгами получился заветный 1 млн. Ударили по рукам и разъехались: тесть сразу домой помчался, а я еще в том городке остался. Через пару часов звонок от него: «Будь добр, подойди по адресу, забери 100 тыс. у продавца машины». Продавец вернулся домой, еще раз пересчитал полученные за машину деньги, оказалось, 1 млн 100 тыс., решил не портить себе карму и вернул лишнее. © kasym / Pikabu

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Должник оказался и честным, и со сноровкой

Возвращался в армию из отпуска, в форме стоял на вокзале в Минеральных Водах. Подошел парень, разговорились, оказалось, лейтенант из части, в которую я и возвращаюсь, в Волгограде. Попросил он у меня 10 рублей (сейчас как примерно 300) и через три месяца разыскал меня в части. Я был заперт в канцелярии, но он догадался просунуть 10 рублей под дверь, и больше я его не видел. Вот такая честность бывает! © aleshka111977 / Pikabu

Замысел очевиден, исполнение как всегда

Честность у врача



Честность в книжном магазине

«Книги, которые мы делаем вид, что прочитали».

«Обнаружил утром под щеткой дворника своего авто. Человек записку положил в пакетик (был дождь), чтобы цифры не размыло. Жирный плюс в карму»

Честный сын

Сыну было лет 6. Забираю его из садика. Воспитатель рассказал о конфликте в группе. Разобрались. По итогу воспитатель говорит: — Максим бывает разным, но всегда честен. Идем к машине. Я такая довольная. Мой честный сын! Беседую с сыном о правде, честности. И тут ребенок выдает: — Тебе врать нельзя. Я тебя люблю! А на других мне наплевать, так чего напрягаться и что-то придумывать. Потом помни, кому и что соврал. © 06180312 / Pikabu

«Один из подчиненных военнослужащих написал рапорт на выход в увольнение в город. Ну, хотя бы был искренен с начальником»

«В целях попытки знакомства с гражданкой противоположного пола в личных интересах прошу Вашего разрешения отсутствовать в общежитии в период с 18:00 до 21:30 9 декабря 2020 г.».

Мудрость от учителей

Не даст соврать!

Сижу сейчас в парикмахерской, жду своей очереди. Парикмахер стрижет солидного мужчину. Мужчина просит подстричь ему виски ровнее. Парикмахер, симпатичная женщина приблизительно его лет, кокетливо замечает: — Разве можно испортить такую красоту? На что мужчина без запинки отвечает: — Я, как человек военный, утверждаю, что испортить можно абсолютно все! © SandyBoy / Pikabu

Когда честный ответ — самый правильный

Эх, сейчас же только январь

«Нарушаем ваши новогодние обещания с 1962 года».

Бонус: когда внук гораздо честнее бабушки

Вечер, еду с работы. В маршрутку заходит женщина с мальчиком. Женщина платит только за себя, после чего они садятся. Водитель: — Женщина, за мальчика оплачивайте! — Он еще маленький, ему 7 лет! — Бесплатно можно до 6, так что оплачивайте! — Да?! — не унимается женщина. — И где же такое написано?! И тут вступает мальчик: — Бабушка, но мне же 9! Женщина озлобленно шикает на внука, который продолжает вещать на всю маршрутку: — Бабушка, ты хотела меня зайцем провезти? — Да тихо ты, замолчи! — уже кричит в ответ женщина, пытаясь закрыть рот честного внука маской. Надеюсь, ей было стыдно. © TashaSpark / Pikabu