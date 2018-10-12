16 человек, которые вместо минуты славы получили две минуты позора

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Нас всех объединяет одно: у всех есть своя эпичная история провала. Разница заключается лишь в том, что одни готовы поделиться ею с миром, а другие унесут воспоминание об этой минуте позора в могилу. И зря. Над собой и над нелепыми ситуациями, происходящими с нами, нужно уметь посмеяться.

AdMe.ru нашел на просторах сети 16 человек, которые однажды готовы были сквозь землю провалиться от стыда, а теперь вспоминают об этом инциденте с улыбкой.

1. Такое невозможно забыть

2. «Обновление длится уже 4 часа, через 7 минут мне надо защищать магистерскую диссертацию»

3. Конфуз на конфузе

4. Он просто хотел помочь им перейти дорогу

5. Как встрять за 1 секунду

6. Обидеть художника может каждый

7. Подкат в прямом смысле этого слова не удался

8. «Что я могу сказать... Я больше никогда в жизни не буду печь пироги»

9. Остается только догадываться, как сильно она покраснела

10. «Мне потребовалось 2 дня, чтобы осознать, что этот гигантский паук в раковине на самом деле хвостик от помидора»

11. «Пришла на занятия с полной уверенностью в том, что прихватила с кухонного стола ноутбук»

12. Номинант на «Провал года»

13. «Я покорил всех на этом свадебном банкете»

14. Из разряда «страх перед именем только усиливает страх перед тем, кто его носит», вот только наоборот

15. «Вы просто не представляете, какой мне только что довелось пережить позор»

16. Когда ты притворяешься, будто сбриваешь бровь, и на самом деле это делаешь

«О боже, я просто хотела записать прикольное видео».

А из-за чего вам доводилось заливаться краской?