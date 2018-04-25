16 человек, которым хочется пожать руку за то, что они просто делают свою работу

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«Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни», — гласит известное изречение. Увы, далеко не всем везет устроиться на работу мечты. Но мы уверены, что сделать свой трудовой день хоть чуточку лучше под силу каждому. Если каждое утро вы уныло бредете на свое рабочее место, проклиная все на свете, посмотрите на этих ребят. Одни из них делают на работе гораздо больше, чем положено по инструкциям, другие просто не дают заскучать себе и людям вокруг. В любом случае, если бы каждый относился к своей работе так, как они, мир стал бы намного лучше.

AdMe.ru собрал фотографии людей, которым хочется сказать спасибо за то, что они просто делают свое дело.

1. Водитель Uber

2. «Сам Кратос сегодня продал мне игру о нем»

3. Работник фастфуда помогает пожилому мужчине установить на телефон гугл-карты и следовать за навигатором

4. Педиатр, который знает, как найти подход к детям

5. Полицейский играет с больным ребенком

6. Каждый день этот охранник помогает ветерану войны справиться с инвалидным креслом, чтобы тот смог пойти выпить чашечку кофе со своими товарищами

7. Веселый работник аэропорта

8. Мойщики окон в детской больнице

9. Еще один водитель, с которым поездка будет приятной

10. Врач написал детскую книжку и дарит ее ребятам после каждого осмотра

11. Автоинспектор в Индии кормит ослабленную бездомную женщину

12. Минни и Микки-Маус разговаривают с глухим ребенком на языке жестов

13. Забота от работников МЧС

14. Служащий аэропорта помогает уставшей маме успокоить ее ребенка

15. Водитель эвакуатора берет с собой на работу своего котика и надевает на него милый защитный жилет

16. Директор школы бросил ученикам вызов — читать в течение 1 000 минут. Победители столкнули его с горы на трехколесном велосипеде, в то время как он был в странной одежде, да еще и надетой наизнанку

А вы любите свою работу? Расскажите о ней.