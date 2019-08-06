16 человек, которые видят цель и не видят препятствий

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Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как человек справляется с разного рода проблемами (от духоты в общественном транспорте до отсутствия мангала на природе). Нет такой ситуации, из которой лучшие народные умельцы не смогли бы найти выход. И вот тому наглядные доказательства.

AdMe.ru отыскал на просторах сети 16 человек, которым, кажется, по зубам любая, даже невозможная миссия. А бонусом мы подготовили для вас настоящую головоломку, так что крепитесь.

1. Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай

2. Когда идей лучше этой, равно как и стремянки, не нашлось

3. Починил

4. Кто сказал, что портативными могут быть только ноутбуки?

5. Импровизированная лестница

6. Когда предпочитаешь ездить с ветерком. Даже в общественном транспорте

7. Почтовый ящик соседям на зависть

8. Не халатно выполненная работа, а полицейский под прикрытием

9. Дом твой, значит тебе и решать, где будет ванна

10. Когда папа инженер

11. Стремянка опять куда-то запропастилась

12. Вторая пара рук никогда не помешает

13. Установили столбики, чтобы бездомные не спали у здания, но не тут-то было

14. Командная работа в действии

15. Миниатюра: тако любой ценой

16. Когда все уже побывали в отпуске, а у тебя на него нет денег

Бонус: это фото породило у нас множество вопросов и ни одного ответа. Как думаете, что здесь происходит?