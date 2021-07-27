16 человек, которые сказали здравому смыслу: «Пока-пока!» — а окружающим теперь расхлебывать

У многих из нас есть знакомые, чью логику логику и поступки ничем невозможно объяснить и уж тем более предугадать. Это они раз за разом складывают полотенца в ящик с перчатками, разрезают пиццу или торт немыслимым образом и обращаются с техникой так, что у наблюдающих это волосы дыбом встают. Но признаемся честно: без таких людей наша жизнь была бы чуточку более скучной.

Вот с такими-то экземплярами и столкнулись герои нашей сегодняшней подборки. А мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо фото, которое они, к счастью, успели сделать.

«Заказал новый хлоратор для бассейна. И вот в каком виде мне пришла инструкция»

«Работаю в коллективе из 45 женщин. У нас есть общая ложечка. И каждый день меня раздражает вот это»

«Пришлось залезать в машину с пассажирского сиденья. Потому что этот парень, видимо, вообще не в курсе, для чего нужна разделительная белая линия»

«Я, конечно, люблю корочку от пиццы, но... вы издеваетесь?»

«А ведь я специально заказал колу без сахара, потому что я диабетик!»

«Уровень сахара: высокий».

«Сестра имеет обыкновение ставить книги так, чтобы название было обращено к стене»

«Как водитель доставки, скажу честно: это невыносимо раздражает»

Это пластиковое конфетти просто оставили разбросанным после вечеринки в парке

«Приехал в гости к сестре. И на потолке у нее увидел это чудовище»

Да уж, отдохнуть в этой комнате точно не получится. © Conscious_Que / Reddit

«Закончил тренировку, подхожу к своему шкафчику и понимаю, что кто-то закрыл его на замок»

«Жена обнаружила это сегодня. Кто-то просто взял и припарковал свой байк на месте, где должны стоять тележки из супермаркета»

«Мой новый сосед берет яйца из контейнера совершенно случайным образом»

Так яйца не будут знать, кто из них следующий. Он держит интригу. © Zexceed_9 / Reddit

«Сегодня на работе кто-то взял и сделал это с моим тортом. И никому не признался»

«У моего коллеги свой способ зарядки телефона»

«Оставил свой новенький велосипед на ночь на уличной парковке. А утром увидел это»

«Кто это сделал? Мне нужно знать ответы»