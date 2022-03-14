16 человек, которые вдруг расцвели так, что одноклассники при встрече не узнают

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Природа — та еще своенравная особа. Кого-то сразу делает таким привлекательным, что все ахают, кому-то разрешает расцвести лишь с возрастом, а кому-то и вовсе придется нехило вкалывать, чтобы стать краше. Наши герои прошли разные жизненные перипетии, но все как один стали настоящими красавцами и красавицами.

Мы в AdMe.ru обожаем подобные истории и не перестаем любоваться теми, кто преобразился покруче того самого лебедя из сказки Андерсена.

Вот что может случиться за 10 лет

Что-то я вообще не ожидал увидеть такое. Был такой наивный милый мальчик, а получился греческий бог. © TheMeerrettich / Reddit

«Отрастил зубы, постригся и отпустил бороду»

Я готова была тереть глаза, чтобы убедиться, что мне не померещилось. Такой красивый, а! © kymmnosal / Reddit

Был настоящий Гарри Поттер, а получилась роскошная женщина

Если не тереть лицо той же мочалкой, что и остальное тело, то происходит прямо настоящее чудо

«На верхних двух фото мне 17, на нижних — 23»

А выглядишь будто на 20 лет моложе. © princessacb29 / Reddit

«14 и 24. В школе меня частенько дразнили, и, оглядываясь назад, я даже не виню их»

21 и 31 год

Как ты вообще умудрился сделать такие скулы и подбородок? © astralrig96 / Reddit

Да это же Сэм Винчестер! Только более собранный и ухоженный. © bunnyfloofington / Reddit

19 и 25 лет

Стоит признать: чтобы носить шляпы, нужна еще какая уверенность. © anthonyg1500 / Reddit

16 и 32. А бороды-то творят настоящее волшебство

Ты очень изменился, но при этом все такой же. Прямо очень круто. © cafesaigon / Reddit

Прически однозначно решают. 16 лет и 21 год

Эй, раньше была отличная прическа! © WanderingPetal / Reddit

Разница почти в десяток лет: 13 и 22

Что ж. Я бы даже разрешил тебе встречаться с моей сестрой. © Short*****96 / Reddit

«16 и 25 лет. Да, меня частенько дразнили»

Где можно купить такой подбородок? © Ak_707 / Reddit

«10 лет и 19. Это было настоящее путешествие, что сказать»

Половое созревание проехалось по тебе поездом. © Ubiquitous_thought / Reddit

17 лет и 30

Вот отсутствие челки всегда баллов прибавляет. © alohaoy / Reddit

«13 лет и 23 года. Минус очки, а вот пальто все еще со мной»

«Да, нужно было просто снять очки. 13 лет и 21 год»

Как же круто, когда находят свой стиль. © fran_2301 / Reddit