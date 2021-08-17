16 человек, которые мечтали о спокойном отпуске, а получили испытание на прочность

Путешествие — это всегда выход из зоны комфорта. В поездке люди сталкиваются с бытовыми трудностями, странными привычками местных жителей и обязательно становятся героями пары-тройки историй про обманутые ожидания. А порой источником проблем становится собственная невнимательность. Но большинство не унывает, ведь на отдыхе весь этот опыт принимается легко и с юмором.

Мы в AdMe.ru сами нередко попадаем в курьезные ситуации и сочувствуем тем, кто столкнулся с ними в отпуске. Но не можем не рассказать об опыте горе-путешественников. А в конце мы подготовили пару бонусов: рассказ о смышленом руководителе, который сам себя отправил в отпуск, как лучшего работника компании, а также быстрый тест на усталость.

Я прилетела в Польшу и села в автобус до Кракова. Вдруг замечаю, что люди заходят и смотрят на меня как-то странно. Ну, думаю, это все из-за футболки: она ярко-розовая, а все люди тут поголовно в черном или сером. В конце концов автобус заполнился и мы поехали. Я огляделась, и тут до меня дошло, что все остальные здесь знают друг друга . Оказалось, я села в автобус со студентами, которые ехали на экскурсию в Краков. Благо доехала. © Theycallmecrabclaws / Reddit

. Оказалось, я села в автобус со студентами, которые ехали на экскурсию в Краков. Благо доехала. © Theycallmecrabclaws / Reddit Поехали отдыхать. Перед поездкой уточнили у хозяйки условия: есть ли кондиционер, стиралка и так далее. Приехали. Деревня деревней: туалет хоть не во дворе, но вода по расписанию. Ну ладно, остались. Пришло время стирки. Спрашиваем хозяйку, а та как заорет: «Стиралка, иди сюда!» Пришла молодая девушка с большим баком, забрала у нас вещи и ушла в сторону реки... Постирала, кстати, очень хорошо. © P**Bear / Pikabu

Лет 20 назад ездили с родителями отдыхать. Поселились в пансионате с тараканами, без столовой и на отшибе. Я спокойно отнеслась к условиям и радовалась морю и солнцу. Только было немного грустно проходить мимо 5-звездочного отеля на берегу. А сегодня узнала, что тогда мы могли бы отдыхать в том крутом отеле, но папу накрыла ностальгия, потому что именно в этом пансионате он отдыхал в юности. Зараза, он еще и стоил больше, чем отель. © Подслушано / VK

потому что именно в этом пансионате он отдыхал в юности. Зараза, он еще и стоил больше, чем отель. © Подслушано / VK Приехал в командировку. Заселился в гостиницу: шикарный номер, огромная ванная комната с джакузи. Уже предвкушаю, как сейчас буду в ней балдеть. Тут раздается деликатный стук в дверь. Открываю — на пороге горничная, ставит передо мной 2 ведра с водой и говорит: «Это вам для туалета». Я в шоке: «В смысле „для туалета“?» Она: «Ну воды-то нет». Я, разочарованно: «А как же джакузи?» Она подбодрила: «А-а-а, ну если захотите помыться, вы позовите, я вам воду подогрею. Приятного отдыха». © Altersold / Pikabu

Моя мама однажды выронила кошелек, когда каталась на американских горках. Работникам пришлось остановить аттракцион примерно на час, пока его искали. Бедные люди, которые стояли в очереди на горку: им пришлось ждать еще дольше. В конце концов сотрудники нашли кошелек, а мы были встречены бурными аплодисментами от всех людей в очереди. © Doughyfreeeesh / Reddit

пока его искали. Бедные люди, которые стояли в очереди на горку: им пришлось ждать еще дольше. В конце концов сотрудники нашли кошелек, а мы были встречены бурными аплодисментами от всех людей в очереди. © Doughyfreeeesh / Reddit Поехали с друзьями на природу. Палатки поставили, костер разожгли... Хорошо-о-о! Но на горизонте видны нехилые такие тучки. Я, вглядываясь в даль, авторитетно заявляю: «Стороной пройдет. Краем заденет». Через полчаса уже молнии сверкают ежеминутно, от раскатов грома, по ощущениям, земля вздрагивает, ливень стеной! Попрятались по палаткам. К утру распогодилось. Один из наших друзей выбирается из своей палатки, лениво потягиваясь, оглядывается: «Хорошо, что краем задело. Представляю себе, что в центре было!» © Nag.Aina / Pikabu

Мама всегда заставляла меня и мою семью краснеть от того, что она вытворяет. Однажды в отпуске пошли в кино. В кинотеатре она напала на бедного кассира-подростка, потому что по пути мы попали в пробку и из-за этого опоздали на наш фильм. Она без конца спрашивала, почему такое плотное движение на дорогах, а парень ответил, что не знает ничего о ситуации на дороге, так как он вообще-то на работе. Мама начала угрожать, что нажалуется менеджеру , что кассир грубо общается с клиентами. Был даже момент, когда я и кассир посмотрели друг другу в глаза и между нами будто произошел мысленный диалог. Типа он мне: «Чувак, твоя мама сошла с ума». А я в ответ: «Я знаю... Извините...» © Thehealeroftri / Reddit

, что кассир грубо общается с клиентами. Был даже момент, когда я и кассир посмотрели друг другу в глаза и между нами будто произошел мысленный диалог. Типа он мне: «Чувак, твоя мама сошла с ума». А я в ответ: «Я знаю... Извините...» © Thehealeroftri / Reddit Купила себе 3-дневный тур в Амстердам. В турагентстве сказали, что у них прекрасные номера в центре города. На самом деле ничего даже отдаленно похожего на это. «Номерами» оказалась лодка, пришвартованная в канале. Была середина зимы, и лодка не отапливалась. Канализационная система вышла из строя и протекла, так что в помещении воняло. Поблизости было негде купить еду, поэтому я провела большую часть времени голодной, лежа под одеялом. У меня не было ни сил, ни желания даже прогуляться по городу. © Ihopeyoulikeapples / Reddit

Мы с моим бывшим парнем забронировали поездку примерно за 4 месяца до даты выезда. Но расстались за 2 месяца до отпуска. А с нами собиралась ехать пара, с которой мы дружим. В общем, решили ничего не отменять, хотя отношения между нами были напряжены до предела. Администрация отеля напортачила, и нам дали номер с 1 большой кроватью вместо 2 раздельных. А все одиночные номера были заняты. Так что я застряла со своим суперэмоциональным бывшим. День и ночь мы спорили о том, почему мы не можем быть вместе. Излишне говорить, что мы испортили поездку нашим друзьям. © unknown author / Reddit

День и ночь мы спорили о том, почему мы не можем быть вместе. Излишне говорить, что мы испортили поездку нашим друзьям. © unknown author / Reddit 2 года назад мы с парнем ездили отдыхать. Пришли в аквапарк. Встали в очередь на горку, парень стоял прямо передо мной. Засмотревшись на скатывающихся с горки людей, я обняла его и поцеловала между лопаток. Но через несколько секунд до меня дошло, что это был совершенно посторонний парень. Я отпустила покрасневшего парня и увидела удивленное лицо моего, который в этот момент подошел ко мне с надувным кругом для горки. © Подслушано / VK

Ездили с мужем на машине отдыхать. Решили взять напрокат велосипеды, в залог муж оставил свои права. Покатались, права забрали, уехали домой. Спустя пару месяцев у мужа день рождения, дарю ему чехол для документов, куда он решил переложить свои права. И тут мы обратили внимание на фото: там красуется чужой бородатый мужик! Я, недолго думая, нахожу его в соцсетях, у мужика оказались права моего мужа, только до моего сообщения он был не в курсе ситуации. То есть оба мужика в свои документы не заглядывали. © Подслушано / Vk

Я, недолго думая, нахожу его в соцсетях, у мужика оказались права моего мужа, только до моего сообщения он был не в курсе ситуации. То есть оба мужика в свои документы не заглядывали. © Подслушано / Vk Были в отпуске и взяли машину в аренду. Подъезжаем к отелю, паркуемся, и тут бац — наехали на какой-то куст. С утра посмотрели: поцарапали сильно. Быстро нашли магазин с красками для авто, подобрали нужную марку краски, и вуаля: были царапины — нет царапин! В конце отпуска счастливые и довольные едем сдавать машину и видим по реакции работника, что он ни черта не понимает. Говорит: «Машина вроде та, номер тот, но где царапины, которые на ней были?» Оказывается, мы закрасили царапины, которые на машине уже кто-то сделал до нас. Поржали, конечно. © Палата № 6 / Vk

В Эквадоре у жены украли сумку, где лежали 3 паспорта. В Африке я ехал автостопом в кузове грузовика и он слетел с трассы. В Марокко мой поезд сошел с рельсов. В Израиле мой друг упал с горы и его доставляли в больницу на вертолете. Но в каждом случае все обошлось. Путешествовать — это здорово! © Zomskii / Reddit

Отдыхала как-то в Турции. Тогда был несезон, поэтому все ходили в бассейн. Чтобы макияж не размазался, я не красила ресницы, а приклеивала накладные, очень длинные. Так вот, плыву и наблюдаю, как все парни смотрят на меня. Ну, думаю, почему бы и нет. Подмигиваю им в ответ и вдруг вижу, как по поверхности бассейна плывут мои ресницы с одного глаза. Больше не ходила в бассейн. © Палата № 6 / VK

Мы отдыхали в Турции, и мой отец решил воспользоваться платным туалетом. Он отдал деньги женщине на улице и вошел внутрь. Только эта женщина не имела отношения к туалетам. Осознав, что сделал мой отец, она начала кричать: «Ты думаешь, я работаю в туалете?» С потоком брани на английском и немецком одновременно она пустилась вслед за ним, размахивая сумочкой. А потом из туалета вышел растерянный немец, который не понимал, куда подевалась его жена. © TheAngryGoat / Reddit

С потоком брани на английском и немецком одновременно она пустилась вслед за ним, размахивая сумочкой. А потом из туалета вышел растерянный немец, который не понимал, куда подевалась его жена. © TheAngryGoat / Reddit Были с девушкой на отдыхе. В принципе, она стройная. Пошли с ней на массаж. Я взял лечебный, она — антицеллюлитный. Я закончил раньше, вышел в коридор. Слышу шлепки, кряхтение в комнате рядом. Тут все затихает, выходит мужик весь в поту, облокачивается на косяк и выдает: «Слишком много целлюлита...» Я покатился со смеху. Рассказал девушке — обиделась. А я каждый раз смеюсь, когда вспоминаю лицо того араба. © Подслушано / VK

Бонус № 1: «Это страничка моего брата. Он владелец компании. Он и есть босс. Он же и единственный работник»

Бонус № 2: тест на усталость

Если на фото вы видите лодку и волны, вам срочно нужен отпуск. А на фото дырка в кожаном диване.