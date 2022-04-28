16 человек, которые устроили своим квартирам такое преображение, что хоть передачу о них снимай

Герои нашей статьи решились сделать ремонт. Кое-кто из них был просто вынужден пойти на это, другим же просто надоел привычный интерьер, и они сами захотели обновить свое жилище. Как бы то ни было, получилось у них так здорово, что результаты их труда впору на обложку дизайнерского журнала выставлять.

Мы в AdMe.ru глаз не могли оторвать от этих чудесных преображений. Сразу видно, что люди вложили всю душу и силы, чтобы обустроить свои гнездышки.

«Не смогла найти идеальную плитку для кухонного фартука и решила сделать ее сама. Конечно, плитки получились кривенькие, но именно такие я и хотела»

«Ремонт кухни. Делали его больше года»

«Отремонтировал всю квартиру»

«Ну и я свою кухню покажу. Делал почти все сам, только штукатурку и натяжной потолок заказывал. На все ушло 3 месяца»

«Обновили гостевую спальню»

Ремонт дома — это полноценная работа

Ого, какая разница! И мне нравится выбор плитки: очень смелый, но не слишком. Идеально. © moosegoose90 / Reddit

Бюджетный ремонт холостяцкой квартиры

Преображение комнаты для 11-летнего ребенка

«Наш ремонт ванной комнаты»

Как ночь и день. Вот это улучшение, отличная работа. © LosiMcGrossi / Reddit

Из-за повреждения водой пришлось делать ремонт на кухне

«Наш ремонт ванной. До и после»

«Обновили ванную комнату. Попытались сделать ее более яркой»

«Наша кухня до и после»

«Я профессиональный шеф-повар. У меня дома наконец-то появилась хорошая кухня»

«Задекорировала свою гостиную в стиле бохо»

«Теперь у меня черная кухня. Люблю этот цвет, но на нем уж слишком заметна грязь»