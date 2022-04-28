16 человек, которые устроили своим квартирам такое преображение, что хоть передачу о них снимай
Герои нашей статьи решились сделать ремонт. Кое-кто из них был просто вынужден пойти на это, другим же просто надоел привычный интерьер, и они сами захотели обновить свое жилище. Как бы то ни было, получилось у них так здорово, что результаты их труда впору на обложку дизайнерского журнала выставлять.
Мы в AdMe.ru глаз не могли оторвать от этих чудесных преображений. Сразу видно, что люди вложили всю душу и силы, чтобы обустроить свои гнездышки.
«Не смогла найти идеальную плитку для кухонного фартука и решила сделать ее сама. Конечно, плитки получились кривенькие, но именно такие я и хотела»
«Ремонт кухни. Делали его больше года»
«Отремонтировал всю квартиру»
«Ну и я свою кухню покажу. Делал почти все сам, только штукатурку и натяжной потолок заказывал. На все ушло 3 месяца»
«Обновили гостевую спальню»
Ремонт дома — это полноценная работа
- Ого, какая разница! И мне нравится выбор плитки: очень смелый, но не слишком. Идеально. © moosegoose90 / Reddit
Бюджетный ремонт холостяцкой квартиры
Преображение комнаты для 11-летнего ребенка
«Наш ремонт ванной комнаты»
- Как ночь и день. Вот это улучшение, отличная работа. © LosiMcGrossi / Reddit
Из-за повреждения водой пришлось делать ремонт на кухне
«Наш ремонт ванной. До и после»
«Обновили ванную комнату. Попытались сделать ее более яркой»
«Наша кухня до и после»
«Я профессиональный шеф-повар. У меня дома наконец-то появилась хорошая кухня»
«Задекорировала свою гостиную в стиле бохо»
«Теперь у меня черная кухня. Люблю этот цвет, но на нем уж слишком заметна грязь»
А как давно вы делали ремонт? Что бы вы поменяли в своей квартире в первую очередь?
Фото на превью excer30 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые устроили своим квартирам такое преображение, что хоть передачу о них снимай
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