16 человек, которые устали от надоедливых вопросов и решили защищаться юмором

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Людей хлебом не корми — дай сунуть нос в чужие дела. Часто не совсем тактичные вопросы многие пропускают мимо ушей, но, когда их начинают задавать постоянно, просыпается внутренний адвокат по защите личной жизни. И хорошо, если его орудия — сарказм, юмор и нападение.

Мы в AdMe.ru за тактичность и уважение выбора каждого. И надеемся, что сегодняшняя подборка задорно напомнит об этом.

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А как вы отбиваетесь от бестактных и надоедливых вопросов?

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