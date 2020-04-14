16 человек, которые устали от надоедливых вопросов и решили защищаться юмором

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Людей хлебом не корми — дай сунуть нос в чужие дела. Часто не совсем тактичные вопросы многие пропускают мимо ушей, но, когда их начинают задавать постоянно, просыпается внутренний адвокат по защите личной жизни. И хорошо, если его орудия — сарказм, юмор и нападение.