16 человек, которые ушли и хлопнули дверью так, что и на Северном полюсе слышно

Когда приходит время расставаться — с работой или второй половинкой, — нередко возникает соблазн погромче хлопнуть дверью при уходе. Да так, чтобы ударной волной хорошенько накрыло тех, кто нам досаждал.

Мы в AdMe.ru не смогли удержаться от того, чтобы поставить лайк людям из этой подборки, которые ушли если и не красиво, то уж точно эффектно.

«Знаю изящный способ расстаться с парнем»

Каков привет — таков ответ

Была на больничном, и в это время из моего оклада вычли ₽ 20 тыс. — так и написали в письме: количество отработанных дней в феврале 14 вместо 20. Я, как только его получила, выключила комп, встала и ушла. И жесткий диск прихватила со всем содержимым за 7 лет работы. Мне писали потом: «Ты все неправильно поняла, мы просто внезапно изменили систему оплаты труда». А я уже под пальмой была. © Алиса Булгакова / Facebook

«Сегодня я уволился из пиццерии. Напоследок запечатлел пластиковые отходы, которые только я один производил за день»

«Понедельник».

«Секретарша моего босса принесла вот такие пончики, а потом уволилась»

Эффектная точка

Меня бросил парень, я зашла в ближайшее кафе, чтобы умыться от слез. Ко мне подошел парень и сказал: «Девушка, я чувствую, что вы моя судьба, выходите за меня замуж». Я была так расстроена и зла, что сразу согласилась. В этот же день подали заявление на ближайшую дату. В общем, женаты уже 2 года, счастливы. © Ideer.ru

«Расстался с девушкой и за 2 месяца сбросил почти 25 кг»

«Мы пришли на работу и обнаружили, что один из наших коллег сделал это перед увольнением»

Честная служба

Работал в полиции дежурным. Однажды начали гонять уличных торговцев, и привезли ко мне бабушку, которая торговала варежками. Она со слезами на глазах спрашивала, почему ее забрали. Выписал ей штраф ₽ 2 500, как того требовал начальник. Оплатил его сам и уволился. © Ideer.ru

«Я ушел с работы, на которой проработал 8 лет, и оставил это на столе своего босса»

«Руководство по работе с плохими боссами». «Я ухожу».

«Я уволился с работы, продал все, купил парусную лодку и прошел на ней больше 19 000 км»

Премия напоследок

Мой начальник уволился. Вчера заезжал на работу за личными вещами и зашел ко мне в кабинет. Что-то начал говорить и неожиданно поцеловал. Сказать, что я была удивлена, — ничего не сказать. © Ideer.ru

«Я просто уволился с работы так, как умел»

«Даже если ты знал, что это время придет, не существует способа подготовить свое сердце к такой утрате. Я сожалею. Алекс, уведомляю за 2 недели».

«Рассталась с бывшим и отправила ему запрос на $ 25 за эмоциональный стресс. Он перевел деньги»

«Запрос для Дейла: эмоциональный стресс $ 25. Дейл перевел вам деньги».

«Итак, в пятницу я увольняюсь, поэтому всю неделю буду отрываться по полной»

Активная жизненная позиция

Мой бывший шеф очень удивился, когда все уволенные сотрудники вдруг стали подавать на него в суд. Ну а что он хотел? Мы же сами набирали на работу людей «с активной жизненной позицией, умеющих отстаивать свою точку зрения». © njhx / Pikabu

Месть — это блюдо, которое нужно подавать горячим, а не холодным