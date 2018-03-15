16 человек, которые видят в обычных вещах немного больше, чем мы с вами

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый день нас окружают тысячи повседневных вещей. Мы редко обращаем на них внимание. Но есть люди, которые в каждом обыденном предмете видят то, что подсказывает их неугомонное воображение. А потом делятся своими визуальными находками с миром, ведь о них совершенно невозможно молчать.

Мы в AdMe.ru тоже делимся с вами самыми любопытными ассоциациями, которые пришли на ум этим наблюдательным людям.

1. «Когда ощутил внутреннюю пустоту»

2. «Остатки моего латте показали мне карту мира»

3.

4. «Издалека это выглядит как гигантский рожок с ванильным мороженым, который уронили»

5. «Мой котик уснул прямо под снегом. На самом деле нет: это просто кучка всякого барахла»

6. «Когда кто-то пытается узнать меня получше»

7. «Это же Стальной гигант!»

8. «Этот остров „пылесосит“ море»

9. «Что смешного я сказал?»

10. Мм, прекрасный сочный стейк

11. «Песики? Какие песики? Это просто отлично прожаренная курочка»

12. Не все герои носят плащи

13. О нет, кто-то жарит морских коньков?

14. Гриб выглядит словно зеленый пончик, покрытый шоколадом, на палочке

15. «У нас возле дома есть бюст дамы из позапрошлого века в шапке и шарфе по моде того времени»

16. «Ощущение, будто мороженое показало мне ягодицы»