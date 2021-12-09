16 человек, которые творят такую дичь, что хоть с планеты улетай

Людей частенько обвиняют в том, что они видят соринку в чужом глазу, а в своем и бревна не замечают. Но ведь порой окружающие действительно выкидывают такие кренделя, что не отметить это просто невозможно. Ну кто, скажите на милость, устанавливает дверь, которая настолько меньше проема, что прямо здоровая щель остается? Или просто мусорит вообще на каждом шагу — и в ресторанах самообслуживания, и в кинотеатрах, и прямо в метро.

Мы в AdMe.ru тоже проорались от подобных поступков и искренне сочувствуем тем, кто столкнулся со всем этим вживую. А в бонусе вас ждет доказательство того, что карма за такое поведение вполне может настигнуть мгновенно.

Знаете, есть два типа людей: те, кто стоит в проходе, как только самолет приземляется, и те, у кого есть здравый смысл

А вот те, кто оставляет после себя столики в таком состоянии, явно не очень хорошие люди

Да про человека в принципе можно все понять по тому, как он относится к работникам сферы обслуживания. © Nonpartialbigot / Reddit

«Коллега купил и установил не ту дверь. Угадайте, кому завтра придется тратить время на то, чтобы все исправлять?»

Нет, я все понимаю. Но зачем было вообще ее устанавливать, если очевидно, что размер не тот? © xenon189 / Reddit

«Собирался открыть магазин и наткнулся вот на это. Парень, да у тебя вообще совести нет!»

«Оказывается, владелец сидел в соседнем кафе. А я-то уже был в бешенстве и практически готов был открыть решетку прямо так, чтобы велосипед наверх запустило. И закрываемся мы только в 20:30, так что все. Но владелец все-таки убрал его и с перекошенным лицом извинился».

Быть школьным уборщиком — то еще веселье

«Нашему арендодателю прямо срочно понадобилось убрать сломанный панельный обогреватель, и мы остались вот с этим»

«Дело было в июле, сейчас ноябрь, и, видимо, заделывать дыру уже совершенно не к спеху». Ха, держу пари, что он потом не захочет возвращать залог из-за этой самой дыры. © smitty2324 / Reddit

«Забрал на почте свою виниловую пластинку... Лимитированный выпуск, между прочим!»

«Кто-то решил, что она не заслуживает ни единой наклейки о том, что внутри что-то хрупкое и ценное».

А здесь официанту вместо чаевых оставили... детский подгузник

Трудно поверить, что это вообще возможно. Да что не так с этими людьми? © strangeanimal / Reddit

«Муж вышел с работы и нашел свою машину вот в таком виде»

«Встала ни свет ни заря, чтобы приготовить для всех завтрак. В итоге никто не ел, кроме меня»

Да эта картошка выглядит лучше, чем 90 % всяких картинок в меню ресторанов! © ShiftNo4764 / Reddit

А здесь работники одного фастфуда просто оставили этикетку прямо внутри бургера

«Заплатил знакомому, чтобы он бетонный пол подлатал. Ну и вот результат»

Э-э-э, а ты вообще спрашивал его про опыт и все такое? © dangblaze / Reddit

О да. Он заявил: «Да успокойся, я все время этим занимаюсь». © YouveGotMail236 / Reddit

Кто-то просто выходит из кинотеатра и оставляет вот так весь мусор, хотя на выходе ведь стоят урны

Ох, я когда-то работал в кинотеатре. И поверьте, вот просто оставшиеся стаканчики — это вообще ерунда. Зайдите в зал после любого детского фильма или мультика — там будет настоящий ковер из попкорна. © octoroklobstah / Reddit

«А мне сегодня вместо заказа доставили пустой пакет. Даже не запечатанный»

«Мы отлично посидели, мой ужин все нахваливали, многие и с посудой потом помогали. А сегодня я обнаружил, что мой нож выглядит вот так»

Как вообще такое сделать-то? © snakeplizzken / Reddit

«12-летний соседский внук решил тут покататься. Дом мой, дверь моя»

Что ж, по крайней мере коврик все еще на удивление хорош. © Technical_Aerie5915 / Reddit

Бонус: как же радует, когда за нехорошие поступки мгновенно прилетает ответ

Станция метро, выхожу из вагона и потихоньку двигаюсь к выходу. Навстречу выходит барышня со своим принцем и демонстративно кидает бутылку на пол. Я только успел крикнуть ей пару ласковых, как местные сотрудники тут же принимают их под локоток и ведут в отделение. © Borsh42 / Pikabu