16 пользователей сети, которые попали в самую неловкую ситуацию в своей жизни
Каждый хоть раз краснел до корней волос или как минимум был свидетелем неловкой ситуации. Когда мы смущены, в теле происходит такая же химическая реакция, как и во время опасности, поэтому нам хочется поскорее сбежать. Герои нашей подборки тоже не прочь были бы смыться, но не всем представилась такая возможность.
AdMe.ru сегодня твердо намерен поднять настроение читателям с помощью курьезных случаев из жизни пользователей соцсетей.
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Жена и дочка ушли покупать одежду в торговый центр, жду в машине. Подходит женщина, открывает багажник и говорит сварливо: «Опять раскидал свои железки — места нет!» С удивлением наблюдаю в зеркало заднего вида, как она начинает складывать вещи в багажник моей машины. Садится назад и говорит: «Мог бы и помочь! Поехали уж...» Поворачиваюсь назад и спрашиваю: «Куда едем?» У нее глаза становятся по пять копеек, смогла только сказать: «Ой». Со смехом помог ей сложить вещи обратно и даже нашел ее машину и мужа. © Alexeich56 / pikabu
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Только что в самолете попросила мужчину помочь мне спустить чемодан. Его дама начала истерить, что я сама могу это сделать. Потом она начала бить мужика по рукам и запихнула мой чемодан, который мужчина уже почти вытащил, обратно на полку. © klevtsova_jane / twitter
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Работал механиком в такси. Вечером пересменка таксистов. Сдает смену водитель Виктор. Приехал поздно, хихикает. На вопрос о причине рассказывает, что привез пассажиров в аэропорт, высадил и уже под самый конец смены получил новый заказ. Выходит к нему мужик, бросает две сумки назад и садится вперед. Едут, болтают ни о чем. Доезжают до места, пассажир расплачивается и топает в сторону подъезда. Водитель окрикивает:
— Э, мужик, сумки забыл!
Тот оборачивается и удивленно:
— Какие сумки?
Глаза его расширяются, и он добавляет:
— Вот же черт, жену в аэропорту забыли!
Пришлось возвращаться. © CucuRuku / pikabu
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Работаю в такси 10 лет. Много видел, многих перевозил. Удивить чем-то трудно, а уж смутить — тем более. Так я думал до сегодняшнего дня. Обычный заказ: улица, дом, подъезд. Садятся два паренька: трезвые, культурные, снежок отряхнули, поздоровались, сели на заднее сиденье — идеальные пассажиры. Смотрю конечную точку: Советская площадь, 5/7, магазин «7Я». Решил уточнить по привычке:
— Семья? — спрашиваю, подразумевая магазин.
Смотрю в зеркало заднего вида. В отражении 4 испуганных глаза:
— Нет, вы что, просто знакомые.
Мне так стыдно стало. © Lobas / pikabu
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Если когда-нибудь вы почувствуете себя сказочным идиотом, просто вспомните, что сегодня я уронил с полки градусник в чехле и полчаса рассматривал это великолепие, думая, куда от него спасаться, хотя он даже не разбился. © DerDunkleGraf / twitter
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Ходил на днях в парикмахерскую. Девушка начала стричь мой затылок, неожиданно ахнула и сказала: «Сколько у вас волос на шее!» Мне стало немного неловко, потому что волосатая шея — это не очень. Я решил перевести тему и ляпнул: «Это вы еще мою задницу не видели».
Девушка отшагнула в сторону и серьезно посмотрела на меня. Наверное, шутка ей не зашла или вызвала отвращение. Секунд через пять она сказала: «Надеюсь, деньжат ты с собой прихватил? Потому что там стричь за ₽ 500 я не собираюсь». © Kolgotka / pikabu
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Сижу за компом в чем мать родила, потому что и на улице, и в квартире жара, как в аду. И тут мне в окно снаружи стучат. Поворачиваюсь, а там две женщины стоят на платформе подъемника с банками краски, смотрят на меня и говорят: «Девушка, завесьте шторку, а то неудобно как-то». © kate_ne_smeshno / twitter
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Когда мне было лет 8, по телевизору часто слышал слово «проститутка» в новостях. Значения слова и сути происходившего я не понимал, но само слово мне нравилось. Казалась, что оно как-то связано с институтом, а я знал, что институт — это хорошо.
И вот играю во дворе с девочкой раза в 2 старше меня в догонялки. В какой-то момент я играючи назвал ее проституткой. Громко так назвал, задорно. На весь двор проорал. Тишина странная наступила: перестали галдеть бабки, мужики — хлопать доминошками, казалось, даже жарящийся у кого-то на 1-м этаже картофель прекратил шкварчать.
Девочка уже не бежит за мной — встала и стоит, смотрит на меня: лицо красное, глаза на мокром месте. Развернулась и пошла домой. Старший брат отвел меня домой. Рассказал родителям, как было. Мне очень совестно и стыдно до сих пор. © deshpis / pikabu
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Звонит папа и говорит:
— Вызови такси моему другу.
Я:
— Хорошо.
Через 10 минут звоню и говорю:
— Пап, таксист ждет.
Папа:
— Ну пусть ждет, пока мы отмечать закончим. © vos_yeux / twitter
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К нам в магазин пришла женщина, ищет детские заколки. Я стою рядом и чувствую, как от нее невероятно вкусно пахнет. Я и отвесила ей комплимент: «От вас так приятно пахнет! Что это за духи?» А она ответила, что просто пивом случайно облилась. © kokoshin_el / twitter
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С мамой примеряем одежду в магазине. Перебрали около 15 вещей. И когда мама надела очередную, я говорю: «Мам, ну это же вообще бред, снимай!» А она чуть не со слезами отвечает: «Доча, я в этом пришла...» © alexygoncharova / twitter
Какую неловкую ситуацию случалось наблюдать вам? А героем какой вы стали сами?
Фото на превью nenasheva_mira / twitter