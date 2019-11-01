16 пользователей сети, которые попали в самую неловкую ситуацию в своей жизни

Когда мне было лет 8, по телевизору часто слышал слово «проститутка» в новостях. Значения слова и сути происходившего я не понимал, но само слово мне нравилось. Казалась, что оно как-то связано с институтом, а я знал, что институт — это хорошо.

И вот играю во дворе с девочкой раза в 2 старше меня в догонялки. В какой-то момент я играючи назвал ее проституткой. Громко так назвал, задорно. На весь двор проорал. Тишина странная наступила: перестали галдеть бабки, мужики — хлопать доминошками, казалось, даже жарящийся у кого-то на 1-м этаже картофель прекратил шкварчать.

Девочка уже не бежит за мной — встала и стоит, смотрит на меня: лицо красное, глаза на мокром месте. Развернулась и пошла домой. Старший брат отвел меня домой. Рассказал родителям, как было. Мне очень совестно и стыдно до сих пор. © deshpis / pikabu