16 человек, которые так умело флиртуют, что хочется взять у них пару уроков

Искусством изящного подката владеет не каждый, поэтому стоит отдать должное тем, кто в флирт добавляет все свое остроумие и чувство юмора. Люди из сегодняшней подборки как раз встретили таких гуру и поделились своими историями.

Мы в AdMe.ru обожаем, когда творческий подход применяется к разного рода делам, и уверены, что примеры умелого флирта не только поднимут вам настроение, но и воодушевят на креативные диалоги.

Я только что услышала лучшую историю про женский пикап: пацан позвал девку сходить с ним и его друзьями на квиз, она сходила накануне на ту же игру с теми же вопросами, узнала ответы и потом на второй игре блистала, как Александр Друзь в лучшие годы. © 3secondsrule / Twitter

Сегодня был лучший подкат в моей жизни.

*Делаю заказ в KFC у молодого человека*

— У вас карта бонусная есть?

— Нет.

— А парень есть?

— Есть.

— Давайте махнемся карту на парня. © SongOfaWhale / Twitter

*Делаю заказ в KFC у молодого человека* — У вас карта бонусная есть? — Нет. — А парень есть? — Есть. — Давайте махнемся карту на парня. © SongOfaWhale / Twitter Подруга в аптеке набрала гору лекарств, не удержала равновесие и пролила на меня сироп от кашля. На улице подходит парень:

— Девушка, вы так восхитительно пахнете больницей, но, я надеюсь, у вас никто не болеет? А если болеет, то я готов вас утешить. © Wizard_Severus / Twitter

Невольно наблюдаю флирт старика со старушкой в плацкарте, они успели обсудить грибы, болезни разных органов, кладбища и леса. Пока что это кажется интереснее 9 из 10 тиндердейтов. © SimonKostin / Twitter

Я ходил в клуб, и мне очень понравилась одна девушка. Я пытался придумать, как пригласить ее на танец. В это время, пытаясь протиснуться сквозь толпу к бару, она наступила мне на ногу. Я повернулся к ней и сказал: «Если ты собираешься топтать мои ноги, то лучше делай это на танцполе». Мы ушли танцевать в считанные секунды. © Dennis Manning / Quora

Только что в автобус, в котором я еду, зашла девочка лет 10 и мальчик того же возраста. Увидел ее, прошелся по ней взглядом с ног до макушки, а потом так растянуто сказал: «Куда едем?» Она отвечает: «Секрет...», а он ей в ответ: «А че такая грустная?» — и так забавно бровку поднял. Боже, этот малыш флиртует лучше, чем я. © Подслушано / Ideer

Один парень сказал мне, что ему понравилась моя обувь, и спросил, где я ее взяла. Мы были в боулинге. © demsdabreakskid / Reddit

Он сказал: «У меня есть для тебя загадка», затем взял меня за руку и провел линию по середине моей ладони. «Это река. Она слишком широка, чтобы перепрыгнуть, слишком глубока, чтобы перейти вброд, слишком быстра, чтобы переплыть, и слишком длинна, чтобы обойти ее. На одной ее стороне застрял кролик. Как кролику пересечь реку?» Примерно через 10 минут я сдалась и спросила его, как кролику перебраться через реку. Он сказал: «Да какая разница? Я просто хотел держать тебя за руку!» © KitKatPattywhaks / Reddit

Парень через неделю после знакомства предложил «социальный эксперимент» — сразу начать жить вместе как семья. Так до сих пор и живем, вот уже 3 года. © Подслушано / Ideer

Сегодня в маршрутке наблюдал чудную картину. После дождя на улице духота, а в маршрутке в пробке и подавно. Кто-то терпит, кто-то обмахивает себя чем может. А одна девушка в качестве опахала выбрала паспорт. Дабы увеличить площадь веера, решила паспорт открыть. Несколько секунд выбирала страницу и остановилась на записях о регистрации брака, которые были пусты. Более тонкого пикапа я в жизни не видел. © Подслушано / Ideer

Сегодня шел на работу без настроения, у метро увидел доброго пенсионера, раздающего флаеры, который протягивает один такой же пенсионерке и хитро так говорит: «Парикмахерская. Приходите к нам поминикуриться ». И гордый ответ бабушки: «А я и так красивая!» © Подслушано / Ideer

». И гордый ответ бабушки: «А я и так красивая!» © Подслушано / Ideer Ко мне подошел пообщаться милейший песель. Растрогавшись, выдала: «Кто тут хороший мальчик?», почесывая его за ушком. Ответил двухметровый патлатый байкер: «Я. А он подхалим». © Tsuru_hime_chan / Twitter

Однажды в фитнес-зале мне стало плохо и я начала терять сознание. Подлетел парень и подхватил мою голову, чтобы я не ударилась об пол. Чтобы я не отключилась, он начал задавать мне вопросы типа какой сегодня день и как зовут президента. Когда мне стало лучше, он как ни в чем не бывало начал флиртовать, узнавать номер телефона, а потом выдал: «Теперь, когда я стал твоим рыцарем в сияющих доспехах, можем сходить с тобой на свидание?» © super-ro / Reddit