16 человек, которые свою работу делают настолько круто, что комар носа не подточит
Чтобы стать хорошим специалистом, необходимо достаточно долго заниматься своим делом и оттачивать навыки. Чтобы стать по-настоящему крутым, нужно еще и очень любить свое дело. Нередко получается так, что человек действительно находит работу или увлечение своей мечты и посвящает этому всего себя. Тогда-то и рождаются шедевры.
Мы в AdMe.ru представляем, сколько времени и сил у этих людей заняла такая прокачка навыков, и снимаем перед ними шляпу.
«Эти куртка и кепка висят в доме моей бабушки. Дядя вырезал их из дерева»
«Я только что выиграл приз за лучший 3D-рисунок на фестивале рисования мелом»
«Я рисую буквами и цифрами, используя старые печатные машинки»
«Это произведение послужило тестом для моего терпения, но я не намерен останавливаться»
«Я сделала ходячий замок Хаула из бумаги»
«Праздную окончание первого года работы в качестве штатного художника по дереву»
«Мастер создания узоров хной оказалась настолько талантлива, что я не могла не поделиться ее работой»
«Местная библиотека попросила разрисовать стены перед их парадным входом»
«Мое новое колье из бисера — огненная змейка»
«Мой шурин работает с мрамором. Эта лестница получилась потрясающей»
«Нарисовал „Сотворение Адама“ на стене с помощью ленты»
«Друг испек этот торт в честь рождения ребенка. Не использовал никаких инструкций, только свои руки»
«Я сделал портрет Ван Гога из ниток»
«Коллекция картин из акриловой смолы, которые я недавно сделал»
Девушка делает скульптуры разных персонажей из имбирных пряников, и ее мастерство впечатляет
«Мне понадобилось 4 месяца, чтобы так разрисовать стену»
А чем занимаетесь вы? Может, вы в своем деле так же здорово преуспели?
Фото на превью CindyTheLionAuz / Reddit
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