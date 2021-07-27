16 человек, которые свою работу делают настолько круто, что комар носа не подточит

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Чтобы стать хорошим специалистом, необходимо достаточно долго заниматься своим делом и оттачивать навыки. Чтобы стать по-настоящему крутым, нужно еще и очень любить свое дело. Нередко получается так, что человек действительно находит работу или увлечение своей мечты и посвящает этому всего себя. Тогда-то и рождаются шедевры.

Мы в AdMe.ru представляем, сколько времени и сил у этих людей заняла такая прокачка навыков, и снимаем перед ними шляпу.

«Эти куртка и кепка висят в доме моей бабушки. Дядя вырезал их из дерева»

«Я только что выиграл приз за лучший 3D-рисунок на фестивале рисования мелом»

«Я рисую буквами и цифрами, используя старые печатные машинки»

«Это произведение послужило тестом для моего терпения, но я не намерен останавливаться»

«Я сделала ходячий замок Хаула из бумаги»

«Праздную окончание первого года работы в качестве штатного художника по дереву»

«Мастер создания узоров хной оказалась настолько талантлива, что я не могла не поделиться ее работой»

«Местная библиотека попросила разрисовать стены перед их парадным входом»

«Мое новое колье из бисера — огненная змейка»

«Мой шурин работает с мрамором. Эта лестница получилась потрясающей»

«Нарисовал „Сотворение Адама“ на стене с помощью ленты»

«Друг испек этот торт в честь рождения ребенка. Не использовал никаких инструкций, только свои руки»

«Я сделал портрет Ван Гога из ниток»

«Коллекция картин из акриловой смолы, которые я недавно сделал»

Девушка делает скульптуры разных персонажей из имбирных пряников, и ее мастерство впечатляет

«Мне понадобилось 4 месяца, чтобы так разрисовать стену»